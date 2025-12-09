Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пятигорск
Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Начало: У парка «Цветник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пятигорск шаг за шагом
Познакомиться с историческим и культурным наследием города на обзорной прогулке
Начало: У входа в парк «Цветник»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:30
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск: «Цветник», горы, Лермонтов и мороженое
Увидеть достопримечательности, которые прославили город
Начало: В Кировском сквере
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
