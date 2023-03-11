Посмотрите фото — и вы поймёте, зачем в ночи вставать из тёплой кровати и забираться на гору:) На Бештау города КМВ окажутся у вас под ногами, и вы постоите будто на вершине мира. А с октября по март также полюбуетесь облачным «морем». Мы станем вашими проводниками по лесной тропе, согреем чаем с угощениями, откроем легенды и сделаем снимки и видео для вас!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Активное и завораживающее утро

Мы вместе доедем на машине от Пятигорска до места старта на горе Бештау и начнём восхождение. Пойдём с удовольствием под музыку (по вашему желанию) и с остановками, чтобы восстановить дыхание. Будьте готовы, что на подъёме придётся поднапрячься, набор высоты составит примерно 800 м. Но не пугайтесь, наша команда сделает всё, чтобы вы смогли с лёгкостью преодолеть этот путь.

Примерно через 2 часа мы будем на вершине, увидим первые лучи рассвета и поймём, что всё было оправдано. Отдохнём 30-40 минут: понаблюдаем за пробуждением дня, поговорим о местных легендах и о горах вокруг. Наградой для восходителей станет горячий чай с вкусняшками.

☁ В дни низкой облачности мы окажемся за границей облаков, и у нас под ногами будет «море». Такое явление можно поймать с октября по март.

Организационные детали

Вашими проводниками будем я и мой коллега или я одна

Мы заберём вас на машине от места вашего проживания и после похода привезём обратно в город. Выезд возможен только из Пятигорска.

Время начала обсуждаем в зависимости от времени года

По вашему желанию за доплату можно снять мини-фильм о вашем восхождении, провести фотосессию на профессиональную технику и/или аэросъёмку на дрон на вершине Бештау

Особенности походного формата

Поход подойдёт всем взрослым активным путешественникам с нормальной физической формой. Будьте готовы, что примерно 2 часа нам нужно будет идти вверх по горной тропе.

Для похода нужна удобная обувь (кроссовки или треккинговые ботинки), комфортная и тёплая одежда (в зависимости от сезона). Возьмите с собой небольшой рюкзак с бутылочкой воды и лёгким перекусом.

А что насчёт погоды?

Наш поход зависит от погодных условий, но в 95% случаев погода подходит для восхождения. Даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатления от такого приключения точно останутся!

На случай если долгое время будут идти дожди или по прогнозу на утро вашего рассвета планируется дождь, мы обговорим это с вами и постараемся выбрать другой день!