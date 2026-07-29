Поднимитесь на гору Бештау и насладитесь рассветом, который запомнится на всю жизнь. Уникальные виды, легенды и горячий чай на вершине ждут вас
Фото говорят сами за себя - ради такого рассвета стоит встать рано и подняться на гору Бештау. На вершине вы увидите города КМВ под ногами и почувствуете себя на вершине читать дальшеуменьшить
мира. С октября по март можно полюбоваться облачным «морем».
Экскурсия включает восхождение по лесной тропе, остановки для отдыха, горячий чай с угощениями и рассказы о местных легендах. Возможна фотосессия и видеосъёмка. Проводники заберут вас на машине из Пятигорска и вернут обратно. Подходит для активных путешественников с нормальной физической формой
Мы вместе доедем на машине от Пятигорска до места старта на горе Бештау и начнём восхождение. Пойдём с удовольствием под музыку (по вашему желанию) и с остановками, чтобы восстановить дыхание. Будьте готовы, что на подъёме придётся поднапрячься, набор высоты составит примерно 800 м. Но не пугайтесь, наша команда сделает всё, чтобы вы смогли с лёгкостью преодолеть этот путь.
Примерно через 2 часа мы будем на вершине, увидим первые лучи рассвета и поймём, что всё было оправдано. Отдохнём 30-40 минут: понаблюдаем за пробуждением дня. Наградой для восходителей станет горячий чай с вкусняшками.
☁ В дни низкой облачности мы окажемся за границей облаков, и у нас под ногами будет «море». Такое явление можно поймать с октября по март.
Организационные детали
Вашими проводниками будем я и мой коллега или я одна
Мы заберём вас на машине от места вашего проживания и после похода привезём обратно в город. Выезд возможен только из Пятигорска.
Время начала обсуждаем в зависимости от времени года
По вашему желанию за доплату можно снять мини-фильм о вашем восхождении, провести фотосессию на профессиональную технику и/или аэросъёмку на дрон на вершине Бештау
Особенности походного формата
Поход подойдёт всем взрослым активным путешественникам с нормальной физической формой. Будьте готовы, что примерно 2 часа нам нужно будет идти вверх по горной тропе.
Для похода нужна удобная обувь (кроссовки или треккинговые ботинки), комфортная и тёплая одежда (в зависимости от сезона). Возьмите с собой небольшой рюкзак с бутылочкой воды и лёгким перекусом.
А что насчёт погоды?
Наш поход зависит от погодных условий, но в 95% случаев погода подходит для восхождения. Даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатления от такого приключения точно останутся! Увы, не в нашей власти гарантировать идеальные условия. Если непременно хотите стать свидетелем восхода, сверьтесь, пожалуйста, с метеорологическим прогнозом на выбранный вами день. На случай, если долгое время будут идти дожди или по прогнозу на утро вашего рассвета планируется дождь, мы обговорим это с вами и постараемся выбрать другой день!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 775 туристов
Привет, путешественник! Рады приветствовать тебя на Кавказских Минеральных Водах! Мы — команда проводников, рождённых здесь и влюблённых в наши горы, природу и культуру. Будем рады показать тебе красоту нашего региона и сделать яркие памятные фотографии! Скорее бронируй программу — и вперёд навстречу приключениям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
199
4
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3
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2
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1
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Ольга
В ночь с 22.07 на 23.07 поднимались на г. Бештау вместе с Сергеем. Все прошло отлично, Сергей обеспечил нас трекинговыми палками и фонариками, маршрут был очень интересный, в том числе, благодаря рассказам Сергея. А рассвет оставил неизгладимое впечатление, открыв нам Эльбрус. Очень рады, что обратились именно к Сергею.
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Н
Наталья
Огромная благодарность гиду Николаю за этот поход, было очень душевно, весело и, конечно же, потрясающе красиво! У меня была индивидуальная экскурсия, Николай вел меня одну, мне было абсолютно комфортно, Николай читать дальшеуменьшить
профессионал своего дела, причем дипломированный, девушке спокойно можно идти одной на восхождение, все абсолютно безопасно. Туда шли в темноте, красоту тропы оценила уже на обратном пути)) Повезло с погодой, восход был великолепен, повезло увидеть Эльбрус, очень красивое явление - тень от горы, виды с вершины просто сногсшибательные! Очень довольна 🫶
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Елена
Благодарю Ксению за своевременный ответ и организацию) Благодарю Сергея за прекрасную компанию в восхождении на Бештау) Всё было чудесно!
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Татьяна
Очень советую посетить, осилит каждый, особой физ подготовки не потребуется. Гид Николай очарователен, расскажет по дороге много интересного
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М
Мария
Думаю, тут и без меня много положительных отзывов. Мне кажется, что тот, кто захочет подняться на Бештау, встретить рассвет и получить качественные фотографии, всë это обязательно получит. Скорее всего, этот читать дальшеуменьшить
отзыв для мам, которые переживают за своих дочерей). Вы вправе относиться с недоверием и некоторым подозрением (даже к моим словам) к тому, что вашего ребëнка повезут ночью в сторону леса с незнакомым для Вас человеком, но я также понимаю, что, по крайней мере, с Николаем Вы не пропадëте. Если уж он забрал из пункта А, то туда же и доставит. В общем, не лишайте возможности своего близкого человека увидеть красоту. Ну, а если вы до сих пор сомневаетесь, то идите и разделите это событие вместе)