Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Активное и завораживающее утро
Мы вместе доедем на машине от Пятигорска до места старта на горе Бештау и начнём восхождение. Пойдём с удовольствием под музыку (по вашему желанию) и с остановками, чтобы восстановить дыхание. Будьте готовы, что на подъёме придётся поднапрячься, набор высоты составит примерно 800 м. Но не пугайтесь, наша команда сделает всё, чтобы вы смогли с лёгкостью преодолеть этот путь.
Примерно через 2 часа мы будем на вершине, увидим первые лучи рассвета и поймём, что всё было оправдано. Отдохнём 30-40 минут: понаблюдаем за пробуждением дня, поговорим о местных легендах и о горах вокруг. Наградой для восходителей станет горячий чай с вкусняшками.
☁ В дни низкой облачности мы окажемся за границей облаков, и у нас под ногами будет «море». Такое явление можно поймать с октября по март.
Организационные детали
Вашими проводниками будем я и мой коллега или я одна
Мы заберём вас на машине от места вашего проживания и после похода привезём обратно в город. Выезд возможен только из Пятигорска.
Время начала обсуждаем в зависимости от времени года
По вашему желанию за доплату можно снять мини-фильм о вашем восхождении, провести фотосессию на профессиональную технику и/или аэросъёмку на дрон на вершине Бештау
Особенности походного формата
Поход подойдёт всем взрослым активным путешественникам с нормальной физической формой. Будьте готовы, что примерно 2 часа нам нужно будет идти вверх по горной тропе.
Для похода нужна удобная обувь (кроссовки или треккинговые ботинки), комфортная и тёплая одежда (в зависимости от сезона). Возьмите с собой небольшой рюкзак с бутылочкой воды и лёгким перекусом.
А что насчёт погоды?
Наш поход зависит от погодных условий, но в 95% случаев погода подходит для восхождения. Даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатления от такого приключения точно останутся! На случай если долгое время будут идти дожди или по прогнозу на утро вашего рассвета планируется дождь, мы обговорим это с вами и постараемся выбрать другой день!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 29 экскурсий для 30 туристов
Всем привет! Мы команда гидов. Выросли в Пятигорске и обожаем наш город до мозга костей!:D За его атмосферу и природу! Зовём вас с собой на экскурсии по Бештау, покажем вам всю красоту самой горы, и красоты, которые открываются с неё!) Скорее пишите!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
11 мар 2023
Прекрасная экскурсия после которой остались великолепные впечатления. Мы втроем с девочками долго сомневались в посещении данной экскурсии, т. к. был утренний вылет, но решились и отправились с гидом Николаем в путешествие))). На первом этапе было сложно, но Николай помогал, подбадривал, давал ценные советы и мы справились. Панорама открывшаяся нам с рассветом была великолепна, эмоции от увиденного зашкаливали. Ночной город в огнях, Первые лучи солнца, снег на верхушках гор, первоцветы, накрывший подножие гор туман, все было бесподобно. Огромное спасибо за организованную экскурсию. Благодарю Николая за терпение, поддержку, веселую компанию и вкусный горячий чай.
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Ирина
7 мар 2023
Сегодня побывали на Бештау с Николаем. Очень понравилось, маршрут несложный, экскурсовод подбадривает, поит чаем, рассказывает истории, фоткает. Не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию и встретили самый красивый рассвет в обществе знающего Николая
Валентина
3 мар 2023
Всем привет! Если вы думаете, посетить ли вам Бештау на рассвете, однозначно "Да"! Невероятные красоты Кавказского хребта и Эльбруса, панорама ночного Пятигорска,"море" из облаков и шедевральный рассвет останутся в вашей памяти🤗 а также испытаете гордость за себя, когда, спустившись, увидите какую громадину покорили без какой либо подготовки💪 Спасибо гиду Николаю за помощь, поддержку, веру в меня, интересную и веселую компанию, а ещё за горячий и вкусный чай, и бомбические фоточки👍
Ирина
1 мар 2023
Отличная и не очень сложная экскурсия, куча впечатлений, эмоции переполняли и всё это благодоря нашему гиду Николаю, ему о дельный респект и уважуха, обезательно посоветую всем своим друзьям, спасибо
И
Ирина
28 фев 2023
Всем здравствия! Великолепные ребята, отзывчивые, внимательные! Ооочень мощный маршрут! Благодарю Николаю всегда помогал, всё интересно и весело рассказывал😇Замотивировал на самую вершину забраться т. к. с непривычки силы казалось что уходили, но благодаря силе Духа и доброму, внимательному гиду мы добрались! Рекомендую 🤩Впечатления точно останутся 🙏☀️
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Аня
23 фев 2023
Очень рекомендую туристам невероятный поход на гору Бештау. Вся романтика в походе, начиная с подъема в ночи, сама гора. Нам неудалось увидеть рассвет, из за непогоды. Но это не капельки не омрачило наше настроение. Преодоление самих вершин с опытным гидом это просто🔥. Рекомендую
К
Ксения
21 фев 2023
Ходили с инструктором Николаем, с погодой повезло, смогли увидеть потрясающие виды. Очень советуем! Вы не пожалеете)
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