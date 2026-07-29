Фото говорят сами за себя - ради такого рассвета стоит встать рано и подняться на гору Бештау. На вершине вы увидите города КМВ под ногами и почувствуете себя на вершине

мира. С октября по март можно полюбоваться облачным «морем». Экскурсия включает восхождение по лесной тропе, остановки для отдыха, горячий чай с угощениями и рассказы о местных легендах. Возможна фотосессия и видеосъёмка. Проводники заберут вас на машине из Пятигорска и вернут обратно. Подходит для активных путешественников с нормальной физической формой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Активное и завораживающее утро

Мы вместе доедем на машине от Пятигорска до места старта на горе Бештау и начнём восхождение. Пойдём с удовольствием под музыку (по вашему желанию) и с остановками, чтобы восстановить дыхание. Будьте готовы, что на подъёме придётся поднапрячься, набор высоты составит примерно 800 м. Но не пугайтесь, наша команда сделает всё, чтобы вы смогли с лёгкостью преодолеть этот путь.

Примерно через 2 часа мы будем на вершине, увидим первые лучи рассвета и поймём, что всё было оправдано. Отдохнём 30-40 минут: понаблюдаем за пробуждением дня. Наградой для восходителей станет горячий чай с вкусняшками.

☁ В дни низкой облачности мы окажемся за границей облаков, и у нас под ногами будет «море». Такое явление можно поймать с октября по март.

Организационные детали

Вашими проводниками будем я и мой коллега или я одна

Мы заберём вас на машине от места вашего проживания и после похода привезём обратно в город. Выезд возможен только из Пятигорска.

Время начала обсуждаем в зависимости от времени года

По вашему желанию за доплату можно снять мини-фильм о вашем восхождении, провести фотосессию на профессиональную технику и/или аэросъёмку на дрон на вершине Бештау

Особенности походного формата

Поход подойдёт всем взрослым активным путешественникам с нормальной физической формой. Будьте готовы, что примерно 2 часа нам нужно будет идти вверх по горной тропе.

Для похода нужна удобная обувь (кроссовки или треккинговые ботинки), комфортная и тёплая одежда (в зависимости от сезона). Возьмите с собой небольшой рюкзак с бутылочкой воды и лёгким перекусом.

А что насчёт погоды?

Наш поход зависит от погодных условий, но в 95% случаев погода подходит для восхождения. Даже если не получится увидеть солнце, будьте уверены, что впечатления от такого приключения точно останутся!

Увы, не в нашей власти гарантировать идеальные условия. Если непременно хотите стать свидетелем восхода, сверьтесь, пожалуйста, с метеорологическим прогнозом на выбранный вами день.

На случай, если долгое время будут идти дожди или по прогнозу на утро вашего рассвета планируется дождь, мы обговорим это с вами и постараемся выбрать другой день!