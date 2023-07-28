Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук

Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Если рутина затянула, а удовольствие от ежедневной чашки кофе стало пропадать — возможно, стоит сменить кофейню? На горный ландшафт, например.

Предлагаю усесться на вершине Машука, перевести дыхание, расслабиться и встретить начало нового дня (или проводить последние лучи закатного солнца) с чашечкой ароматного кофе. Увидите: его вкус вам понравится!
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Наш путь будет пролегать по грунтовой тропе от места дуэли Лермонтова через Поляну песен, мимо надписи «Пятигорск» на склоне Машука. На вершине горы мы сварим в турке кофе и добавим к нему сладости. Такой пикник гораздо вкуснее, чем внизу: ароматы в горах ощутимо тоньше, а вкус богаче и крепче.

Я поделюсь легендами о наших краях, поддержу и подстрахую вас на подъёме и спуске. А на вершине, если вдруг захотите, можем… помолчать. Просто попьём кофе, посмотрим на красоту вокруг и отдохнём под звуки ветра, птиц и сверчков.

Кому подойдёт треккинг

Всем, кто может в сутки пройти в районе 10000 шагов. Сложность маршрута чуть ниже средней: высота горы 993 м, а максимальный угол наклона 40 градусов. Прогулка будет неторопливой, в удовольствие.

Организационные детали

  • Прогулке может помешать плохая погода: спрогнозировать наверняка редко получается. Рассветы и закаты иногда — это просто посветление или затемнение без зорьки и небесных красок. Из-за переменчивой погоды не предугадаешь.
  • Я также могу организовать трансфер по городам КМВ (кроме Кисловодска). Автомобиль Kia Ceed универсал, подвезу от места проживания до точки начала восхождения и обратно — 500 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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А
28 июля 2023
Спасибо Александру и Сергею. Довольно необычный формат. Маршрут не сложный, но помогающий поверить в себя. Я смог)))) я поднялся. Спасибо ребята. Да и кофе было необыкновенно вкусным.
Н
26 июля 2023
Благодаря Александру день сегодня начался для нашей семьи с незабываемых впечатлений! По лесной горной тропе еще в темноте мы поднимались на вершину Машука под чутким руководством Александра, первые лучи солнца мы встретили на высоте с кофе и сладостями, приготовленными замечательным гидом. Панорама Пятигорска, заснеженного Эльбруса и вершин Бештау оставила очень сильное впечатление в душе.
Всем рекомендуем маршрут. Огромное спасибо Александру!

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