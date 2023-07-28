Если рутина затянула, а удовольствие от ежедневной чашки кофе стало пропадать — возможно, стоит сменить кофейню? На горный ландшафт, например. Предлагаю усесться на вершине Машука, перевести дыхание, расслабиться и встретить начало нового дня (или проводить последние лучи закатного солнца) с чашечкой ароматного кофе. Увидите: его вкус вам понравится!

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Описание

Что вас ожидает

Наш путь будет пролегать по грунтовой тропе от места дуэли Лермонтова через Поляну песен, мимо надписи «Пятигорск» на склоне Машука. На вершине горы мы сварим в турке кофе и добавим к нему сладости. Такой пикник гораздо вкуснее, чем внизу: ароматы в горах ощутимо тоньше, а вкус богаче и крепче.

Я поделюсь легендами о наших краях, поддержу и подстрахую вас на подъёме и спуске. А на вершине, если вдруг захотите, можем… помолчать. Просто попьём кофе, посмотрим на красоту вокруг и отдохнём под звуки ветра, птиц и сверчков.

Кому подойдёт треккинг

Всем, кто может в сутки пройти в районе 10000 шагов. Сложность маршрута чуть ниже средней: высота горы 993 м, а максимальный угол наклона 40 градусов. Прогулка будет неторопливой, в удовольствие.

Организационные детали