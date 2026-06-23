Лучшие месяцы для этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться теплыми рассветами и закатами, а также комфортной температурой для треккинга и пикника на вершине горы Машук.

Когда повседневная жизнь становится скучной, возможно, пора сменить обстановку. Встретьте рассвет или закат на вершине горы Машук с чашечкой ароматного кофе. Путь пролегает через место дуэли Лермонтова и Поляну песен,

мимо надписи «Пятигорск». На вершине вас ждёт пикник с кофе, сваренным в турке, и сладостями. Легенды о крае, поддержка на подъёме и спуске, возможность насладиться тишиной и красотой природы. Подходит для тех, кто может пройти около 10000 шагов в день. Прогулка неторопливая, с высотой 993 м и максимальным углом наклона 40 градусов. Погода может повлиять на видимость рассветов и закатов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наш путь будет пролегать по грунтовой тропе от места дуэли Лермонтова через Поляну песен, мимо надписи «Пятигорск» на склоне Машука. На вершине горы мы сварим в турке кофе и добавим к нему сладости. Такой пикник гораздо вкуснее, чем внизу: ароматы в горах ощутимо тоньше, а вкус богаче и крепче.

Я поделюсь легендами о наших краях, поддержу и подстрахую вас на подъёме и спуске. А на вершине, если вдруг захотите, можем… помолчать. Просто попьём кофе, посмотрим на красоту вокруг и отдохнём под звуки ветра, птиц и сверчков.

Кому подойдёт треккинг

Всем, кто может в сутки пройти в районе 10000 шагов. Сложность маршрута чуть ниже средней: высота горы 993 м, а максимальный угол наклона 40 градусов. Прогулка будет неторопливой, в удовольствие.

Организационные детали