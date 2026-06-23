Когда повседневная жизнь становится скучной, возможно, пора сменить обстановку. Встретьте рассвет или закат на вершине горы Машук с чашечкой ароматного кофе. Путь пролегает через место дуэли Лермонтова и Поляну песен,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные рассветы и закаты
- ☕ Ароматный кофе на вершине
- 🚶♂️ Легенды и истории о крае
- 🌿 Пикник на свежем воздухе
- 📸 Живописные виды для фото
Лучшее время для посещения
янв
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для этой экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться теплыми рассветами и закатами, а также комфортной температурой для треккинга и пикника на вершине горы Машук.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Место дуэли Лермонтова
- Поляна песен
- Надпись «Пятигорск»
Описание экскурсии
Наш путь будет пролегать по грунтовой тропе от места дуэли Лермонтова через Поляну песен, мимо надписи «Пятигорск» на склоне Машука. На вершине горы мы сварим в турке кофе и добавим к нему сладости. Такой пикник гораздо вкуснее, чем внизу: ароматы в горах ощутимо тоньше, а вкус богаче и крепче.
Я поделюсь легендами о наших краях, поддержу и подстрахую вас на подъёме и спуске. А на вершине, если вдруг захотите, можем… помолчать. Просто попьём кофе, посмотрим на красоту вокруг и отдохнём под звуки ветра, птиц и сверчков.
Кому подойдёт треккинг
Всем, кто может в сутки пройти в районе 10000 шагов. Сложность маршрута чуть ниже средней: высота горы 993 м, а максимальный угол наклона 40 градусов. Прогулка будет неторопливой, в удовольствие.
Организационные детали
- Прогулке может помешать плохая погода: спрогнозировать наверняка редко получается. Рассветы и закаты иногда — это просто посветление или затемнение без зорьки и небесных красок. Из-за переменчивой погоды не предугадаешь.
- Я также могу организовать трансфер по городам КМВ (кроме Кисловодска). Автомобиль Kia Ceed универсал, подвезу от места проживания до точки начала восхождения и обратно — 500 рублей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 374 туристов
Я коренной житель Пятигорска, музыкант и любитель походов. Представляю группу гидов — знатоков местных троп, которые рады составить вам компанию и сделать так, чтобы у вас остались незабываемые позитивные впечатления
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная прогулка-восхождение получилась! Гид подбирает комфортный темп, что особенно понравилось, так как степень подготовки разная у людей… У нас получилась максимально индивидуальная прогулка, шли вдвоём с мужем + гид, поэтому и впечатлений масса, и нагрузка ровно такая, как надо) Спасибо!
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Прекрасно встретили новый день на горе Машук 🔥🤟 Подъем конечно спортивный такой, активный, но очень приятный! Кофе просто божественный, да еще с такими видами ❤️❤️❤️
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Экскурсия от 15.09.2025, «Кофе на вершине: рассвет на горе Машук». Экскурсия прошла отлично, завораживающие виды, незабываемые впечатления!
Огромное спасибо гиду Сергею, за подробную информацию об экскурсии, положительные эмоций и горячий кофе на вершине горы.
Огромное спасибо гиду Сергею, за подробную информацию об экскурсии, положительные эмоций и горячий кофе на вершине горы.
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У нас была замена гида. Вместо Александра была Елена. Очень приятная девочка. Пришла полностью экипированной, с громадным рюкзаком, с дополнительными трекинговыми палками. Посмотрев, на наше облачение предложила несколько вариантов подъема,
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Александр очень заинтересовал темами и рассказами, вежливый, интересный человек. Он страховал, помогал, снярядил олимпийкой теплой, палками, водой. Все на столько понравилось, зарядило положительными эмоциями, откинув все негативные, попили кофе со
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Это был мой первый день в Пятигорске, первое восхождение на гору, первый свежесваренный кофе на горе, и от всего этого ощущения как от первой любви:) Александр прекрасный рассказчик, помощник и
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