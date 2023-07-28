Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Если рутина затянула, а удовольствие от ежедневной чашки кофе стало пропадать — возможно, стоит сменить кофейню? На горный ландшафт, например.
Предлагаю усесться на вершине Машука, перевести дыхание, расслабиться и встретить начало нового дня (или проводить последние лучи закатного солнца) с чашечкой ароматного кофе. Увидите: его вкус вам понравится!
Предлагаю усесться на вершине Машука, перевести дыхание, расслабиться и встретить начало нового дня (или проводить последние лучи закатного солнца) с чашечкой ароматного кофе. Увидите: его вкус вам понравится!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш путь будет пролегать по грунтовой тропе от места дуэли Лермонтова через Поляну песен, мимо надписи «Пятигорск» на склоне Машука. На вершине горы мы сварим в турке кофе и добавим к нему сладости. Такой пикник гораздо вкуснее, чем внизу: ароматы в горах ощутимо тоньше, а вкус богаче и крепче.
Я поделюсь легендами о наших краях, поддержу и подстрахую вас на подъёме и спуске. А на вершине, если вдруг захотите, можем… помолчать. Просто попьём кофе, посмотрим на красоту вокруг и отдохнём под звуки ветра, птиц и сверчков.
Кому подойдёт треккинг
Всем, кто может в сутки пройти в районе 10000 шагов. Сложность маршрута чуть ниже средней: высота горы 993 м, а максимальный угол наклона 40 градусов. Прогулка будет неторопливой, в удовольствие.
Организационные детали
- Прогулке может помешать плохая погода: спрогнозировать наверняка редко получается. Рассветы и закаты иногда — это просто посветление или затемнение без зорьки и небесных красок. Из-за переменчивой погоды не предугадаешь.
- Я также могу организовать трансфер по городам КМВ (кроме Кисловодска). Автомобиль Kia Ceed универсал, подвезу от места проживания до точки начала восхождения и обратно — 500 рублей.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 79 туристов
Я коренной житель Пятигорска, музыкант и любитель походов. Представляю группу гидов — знатоков местных троп, которые рады составить вам компанию и сделать так, чтобы у вас остались незабываемые позитивные впечатления от похода, перекусов на привалах и ароматного чая или кофе на вершинах — кстати именно там еда и напитки становятся особенно вкусными! До начала восхождения обсудим детали похода, а сам маршрут мы подберем исходя из ваших индивидуальных особенностей и пожеланий. Пообщаемся, пофотографируемся, а главное — насладимся вдохновляющими эмоциями!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
28 июля 2023
Спасибо Александру и Сергею. Довольно необычный формат. Маршрут не сложный, но помогающий поверить в себя. Я смог)))) я поднялся. Спасибо ребята. Да и кофе было необыкновенно вкусным.
Н
Нина
26 июля 2023
Благодаря Александру день сегодня начался для нашей семьи с незабываемых впечатлений! По лесной горной тропе еще в темноте мы поднимались на вершину Машука под чутким руководством Александра, первые лучи солнца мы встретили на высоте с кофе и сладостями, приготовленными замечательным гидом. Панорама Пятигорска, заснеженного Эльбруса и вершин Бештау оставила очень сильное впечатление в душе.
Всем рекомендуем маршрут. Огромное спасибо Александру!
Всем рекомендуем маршрут. Огромное спасибо Александру!
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