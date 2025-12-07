Как только не называли Бештау в разные времена — Биш-Таг, Бештаг, Бешту. Названия меняются, но неизменно одно: Бештау — самая высокая точка Кавказских Минеральных Вод.
Если вы хотите увидеть Пятигорье во всей красе, вам предоставляется возможность покорить вершину, а мне — поделиться с вами её историей и фактами о знаменитостях, отважившихся посетить самую высокую гору КМВ.
Если вы хотите увидеть Пятигорье во всей красе, вам предоставляется возможность покорить вершину, а мне — поделиться с вами её историей и фактами о знаменитостях, отважившихся посетить самую высокую гору КМВ.
Описание экскурсии
Восхождение на Бештау — незабываемое приключение (ещё бы, ведь вам покорится одна из главных вершин Кавказа!). Серьёзной физической подготовки не потребуется, а вот ощущения будут сродни большой победы над собой, а воспоминания останутся с вами надолго.
Как проходит восхождение:
- Выбирайте, в какое время идём на Бештау — встречать рассвет или провожать закат
- Мы встретимся заранее, чтобы обсудить детали маршрута и подготовиться к подъёму
- С начальной точки маршрута вам предстоит преодолеть 800 метров вертикального подъёма. Путь займет примерно два часа, но окружающие виды и природа сделают маршрут лёгким и приятным
- Если вдруг будет облачно, не стоит унывать. Мы пробьёмся через облака и вскоре окажемся под ясным небом, любуясь великолепными видами
- На самой вершине Бештау мы сделаем короткий привал. Здесь вы насладитесь панорамным видом Пятигорья, замерев над величественным Эльбрусом и другими горами
- В это время я сварю свежий чай на газовой горелке и угощу вас лёгкими сладостями, которые придадут сил
- За кружкой горячего чая расскажу об истории горы, о поэтах, вдохновлявшихся этими пейзажами, и о загадках, связанных с вершиной
- После отдыха начнём спуск, полные впечатлений и воспоминаний от этого уникального опыта
Организационные детали
- Я встречаю вас на своем автомобиле по месту пребывания в Пятигорске и отвезу к началу тропы
- Для успешного восхождения необходима нормальная физическая подготовка, поход осилят взрослые и подростки
- Время начала восхождения обсуждается и зависит от времени года, точное время уточним во время переписки
- Погода, к сожалению, может вносить свои коррективы и не открыть те виды, которые я хотел бы вам показать. Если на выбранную вами дату стоит плохая погода, постараюсь подобрать другую дату с лучшими погодными условиями
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 150 туристов
Меня зовут Егор, родился и вырос в городе Железноводск. С малых лет совершал восхождения на самые известные горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод. Люблю свой город, горы, природу, историю. Хочу поделиться с гостями Железноводска уникальными маршрутами. По образованию энергетик и аттестованный инструктор-проводник по горному и пешеходному туризму.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владимир
7 дек 2025
Незабываемый опыт восхождения на Бештау в тумане и сильном ветре на вершине. Увидеть солнце на рассвете погода не позволила, но было здорово.
Егор выбрал оптимальный для такой погоды маршрут, с ним было очень комфортно.
Егор выбрал оптимальный для такой погоды маршрут, с ним было очень комфортно.
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Индивидуальная
Закат на горе Бештау
Волшебный закат на вершине Бештау оставит незабываемые впечатления. Пикник и душевные беседы добавят уюта и тепла в это приключение
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 6670 ₽ за человека
Индивидуальная
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
13 дек в 07:00
14 дек в 07:00
от 2000 ₽ за человека
Групповая
Групповая экскурсия по вершинам Пятигорска с посещением Бештау
Присоединяйтесь к мини-группе для восхождения на гору Бештау. Насладитесь красотой природы, уникальными достопримечательностями и потрясающими видами на Эльбрус
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3200 ₽ за человека