1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
«С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
«А еще расскажу, как меняется панорама Бештау от сезона к сезону — от заснеженного зимнего экстрима до яркого летнего великолепия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от 1 500₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
«И конечно, с головокружительной высоты полюбуетесь Эшкаконским ущельем — только ради этой панорамы стоит забраться на плато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Головокружительные панорамы гарантированы»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Там вас будут ждать птицы, упоительный воздух и сногсшибательные панорамы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
«Незабываемые панорамы Пятигорска»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гум-Баши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998₽ за всё до 20 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
«Сюда сложнее добраться, зато невозможно уехать: настолько поражают инопланетные панорамы и вид на близкий Эльбрус»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«Вы доберетесь до плато по красивой горной дороге, откроете незабываемые панорамы богатыря-Эльбруса и сможете сделать зрелищные фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Вы оцените зрелищные панорамы высокогорного перевала, ущелий и лугов»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
«Рим-гора, перевал Гумбаши и потрясающие панорамы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Полёт на параплане над горами
Полетать с орлами, увидеть с высоты Эльбрус и Кавказский хребет: едем на парадром Юца в мини-группе
Начало: По согласованию в центральной части Пятигорска
«Предлагаю взглянуть на горные панорамы с нового ракурса — с воздуха»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВилюк1 июня 2024Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.
- ВВероника31 мая 2024Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
- ВВилюк30 мая 2024Нам повезло и с экскурсоводом и с соседями, нас было всего 2 пары, автомобиль тоже комфортабельный. Экскурсовод Станислав просто мастер своего дела, знает абсолютно всё, может поговорить на любую тему.
- ООльга29 мая 2024Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
- ЭЭлина27 мая 2024Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски
- ИИлона24 мая 2024Ездили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху был сильный ветер и очень
- ЮЮлия20 мая 2024Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и очень яркие эмоции +
- ККирилл14 мая 2024Александр подготовленный, общительный человек. Поднялись с ним не спеша на Машук, по пути делали фотографии с разных ракурсов и высот,
- ММария13 мая 2024Не пожалела, что доверила центральное событие моего отпуска Константину! Он сделал всë, что от него зависело, чтобы поход прошёл удачно. Мне
- ИИрина13 мая 2024Прекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных мест, но вполне преодолимых. Подружка
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Панорамы»
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