Красивые виды и панорамы Пятигорска

Найдено 21 экскурсия в категории «Панорамы» в Пятигорске, цены от 1 500 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
«С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Великолепная гора Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
«А еще расскажу, как меняется панорама Бештау от сезона к сезону — от заснеженного зимнего экстрима до яркого летнего великолепия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от 1 500 за всё до 20 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Приготовьтесь к незабываемому путешествию на плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки. Вдохновляющие виды, легенды и история ждут вас
«И конечно, с головокружительной высоты полюбуетесь Эшкаконским ущельем — только ради этой панорамы стоит забраться на плато»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Головокружительные панорамы гарантированы»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Там вас будут ждать птицы, упоительный воздух и сногсшибательные панорамы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
«Незабываемые панорамы Пятигорска»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000 за всё до 7 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гум-Баши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Покорение вершины Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998 за всё до 20 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Космические пейзажи плато Канжол
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
«Сюда сложнее добраться, зато невозможно уехать: настолько поражают инопланетные панорамы и вид на близкий Эльбрус»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650 за всё до 4 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«Вы доберетесь до плато по красивой горной дороге, откроете незабываемые панорамы богатыря-Эльбруса и сможете сделать зрелищные фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
14 отзывов
Групповое автопутешествие на Домбай: незабываемые впечатления из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
«Канатные дороги — панорама Кавказа»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Пятигорска)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Вы оцените зрелищные панорамы высокогорного перевала, ущелий и лугов»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 500 за всё до 3 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
«Рим-гора, перевал Гумбаши и потрясающие панорамы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане над горами
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Полёт на параплане над горами
Полетать с орлами, увидеть с высоты Эльбрус и Кавказский хребет: едем на парадром Юца в мини-группе
Начало: По согласованию в центральной части Пятигорска
«Предлагаю взглянуть на горные панорамы с нового ракурса — с воздуха»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за человека
Восхождение на гору Машук и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
«Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
6 отзывов
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вилюк
    1 июня 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.
  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
  • В
    Вилюк
    30 мая 2024
    Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
    Нам повезло и с экскурсоводом и с соседями, нас было всего 2 пары, автомобиль тоже комфортабельный. Экскурсовод Станислав просто мастер своего дела, знает абсолютно всё, может поговорить на любую тему.
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
    читать дальше

    получать новые эмоции,незабываемые впечатления как от самого полёта,так и от прекрасных видов,которые открываются с точки старта на горе,действительно панорамный вид Пятигорска и окрестностей. Анна сопроводит вас информационно,учтены будут все мельчайшие подробности. Василий,инструктор -профессионал,человек преданный своему делу,знающий все тонкости полёта. Рекомендую,не пожалеете 👍👍👍🔥🔥🔥

    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно
  • Э
    Элина
    27 мая 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски
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    общительный. Было интересно слушать историю, отвечал на любые вопросы, рассказывал так же о бытовом, культуре. Кафе, в которое он нас привел - еда была невероятно вкусной и огромные порции! Супчик, осетинские пироги - отдельное спасибо! За нами заехали в отель и отвезли так же к отелю. Останавливались много раз, так что сложностей в плане попить кофе/воды - не было;) Спасибо Станиславу✨

    Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по
  • И
    Илона
    24 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
    Ездили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху был сильный ветер и очень
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    холодно (нам дали пледы и это нас спасло, спасибо!). Но все эти трудности и неудобства просто исчезают, когда ты видишь такую нереальную красоту наверху. Одевайтесь очень тепло, берите с собой еду и воду, а лучше даже - термос с горячим чаем. Это было очень классное путешествие, которое мы запомним надолго. Спасибо нашему гиду Мурату, было весело и душевно!

    Ездили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху былЕздили с сыном 11 лет. Для ребенка помладше может быть тяжеловато, дорога сложная и наверху был
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и очень яркие эмоции +
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    бонусы от гида н маршруте. Интересный материал на локациях. Вкуснейший обед с осетинскими пирогами. Друзья, берите эту экскурсию! Ни секунды не пожалеете! 13 часов, как на одном дыхании!!!!

    Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и
  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Восхождение на гору Машук и фотосессия
    Александр подготовленный, общительный человек. Поднялись с ним не спеша на Машук, по пути делали фотографии с разных ракурсов и высот,
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    Александр прислушивался к пожеланиям, поэтому фотографии вышли качественные и уже на следующее же утро! К сожалению, в тот вечер застать закат нам не удалось, погода не от кого из нас не зависит, мы благополучно не спеша спустились👍🏻

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Великолепная гора Бештау
    Не пожалела, что доверила центральное событие моего отпуска Константину! Он сделал всë, что от него зависело, чтобы поход прошёл удачно. Мне
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    подъем на Баштау дался тяжело, и на вершину удалось взойти лишь благодаря его поддержке. Обратно шли по другой тропе, это тоже очень порадовало.

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Покорение вершины Бештау
    Прекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных мест, но вполне преодолимых. Подружка
    читать дальше

    боялась спускаться, Сергей помог, благополучно спустил). Так же выдал два комплекта палок для более удобного подъема. У нас из-за облачности не было видно Эльбрус, но виды все равно были отличные. На вершине был привал, Сергей угостил нас вкусным чаем. Экскурсию рекомендую, но очень желательно иметь треккинговую обувь, кроссовки иногда проскальзывали, особенно на спуске.

    Прекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных мест

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
  2. Великолепная гора Бештау
  3. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
  4. Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
  5. Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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