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боялась спускаться, Сергей помог, благополучно спустил). Так же выдал два комплекта палок для более удобного подъема. У нас из-за облачности не было видно Эльбрус, но виды все равно были отличные. На вершине был привал, Сергей угостил нас вкусным чаем. Экскурсию рекомендую, но очень желательно иметь треккинговую обувь, кроссовки иногда проскальзывали, особенно на спуске.