Мы прогуляемся по старинному некрополю в живописном месте у подножия горы Машук. Вы узнаете о знаменитых людях, захороненных здесь и увидите первое место захоронения М. Ю. Лермонтова.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Когда изучены главные достопримечательности Пятигорска, распробованы минеральные воды и покорен Машук, остается еще одно место, которое стоит посетить. Место, где царит атмосфера тайн, мифов и легенд. Вы увидите некрополь Пятигорска как музей под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пятигорск, ул. Пастухова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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