Мы прогуляемся по старинному некрополю в живописном месте у подножия горы Машук. Вы узнаете о знаменитых людях, захороненных здесь и увидите первое место захоронения М. Ю. Лермонтова.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Когда изучены главные достопримечательности Пятигорска, распробованы минеральные воды и покорен Машук, остается еще одно место, которое стоит посетить. Место, где царит атмосфера тайн, мифов и легенд. Вы увидите некрополь Пятигорска как музей под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю города.