Пятигорский Некрополь – экскурсии в Пятигорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Пятигорский Некрополь» в Пятигорске, цены от 4 670 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
4 800 за всё до 4 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
«Сердце города: тайны некрополя». Прогулка по кладбищу Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Сердце города: тайны некрополя». Прогулка по кладбищу Пятигорска
Начало: Пятигорск, ул. Пастухова, д. 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Невероятный гид, очень спокойно, интересно, очень заботливо. Сама экскурсия удивительная, некрополь - кладезь историй про город, через него можно узнать всю историю города. Ну и виды невероятные. Александр - спасибо, Александр - любовь 💜
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы с нетерпением ждали новой
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    встречи с ней. И эта встреча превзошла наши ожидания. Экскурсия была необыкновенно интересной, яркой, насыщенной. Мы узнали множество фактов и о самом городе, и, конечно, о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Юлия не только увлекательно рассказывает, но и маршрут строит так, чтобы экскурсанты чувствовали себя максимально комфортно. На любой вопрос она может дать исчерпывающий ответ, и даже готова потратить свое личное время, чтобы найти дополнительную информацию, интересующую экскурсанта. Юлия, это очень профессионально! Спасибо Вам огромное за полученное удовольствие от общения с Вами.

    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы
  • Л
    Лилия
    8 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить терпение и тактичность. Наш
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    состав был 2 взрослых, два подростка и 5ти летка с шило в попе. Взрослые с удовольствием слушали и слушали бы ещё. Подростки отбывали повинность, но потом во время прогулки по городув их в голове всплывали факты, которые нам рассказали на экскурсии. Мы в восторге. Спасибо за удовольствие от общения.

    Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить
  • Э
    Эльмира
    4 апреля 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Некрополь в любом городе это место, которое привлекает своей историей, мистикой и легендами. Во многих городах уже освоены экскурсии по некрополям,
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    и какова же была моя радость, когда в Пятигорске я нашла Александра! Приятный молодой человек, увлечённый своим делом! Благодаря этой экскурсии в голове у меня соединился пазл об истории этого города, в котором я уже в третий раз. После экскурсии я дополнительно почитала про некоторые моменты и посетила краеведческий музей, что только дополнило картину. Благодарю Александра за интересный рассказ и диалог, желаю процветания в экскурсионном деле! Буду рада видеть новые маршруты:)

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
  • Е
    Екатерина
    23 декабря 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2023
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
  • Д
    Динара
    2 августа 2023
    5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
    Экскурсией остались довольны. Конечно, за один день подробно эти все города не посмотришь, некоторые города только с машины смотришь. Но
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    для представления что из себя представляют Кавминводы эту экскурсию стоит выбрать. Спасибо большое Карену. Гид от Бога)) Очень интересно рассказал разные легенды, историю края.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пятигорский Некрополь»

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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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