1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Сердце города: тайны некрополя». Прогулка по кладбищу Пятигорска
Начало: Пятигорск, ул. Пастухова, д. 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
- ННаталья25 мая 2024Невероятный гид, очень спокойно, интересно, очень заботливо. Сама экскурсия удивительная, некрополь - кладезь историй про город, через него можно узнать всю историю города. Ну и виды невероятные. Александр - спасибо, Александр - любовь 💜
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы с нетерпением ждали новой
- ЛЛилия8 мая 2024Нам все понравилось. Отличная подача материала, интересные факты. Юлия даже стихи нам читала. Отдельно хочу отметить терпение и тактичность. Наш
- ЭЭльмира4 апреля 2024Некрополь в любом городе это место, которое привлекает своей историей, мистикой и легендами. Во многих городах уже освоены экскурсии по некрополям,
- ООльга10 марта 2024Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
- ЕЕкатерина23 декабря 2023Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
- ННаталья2 ноября 2023Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
- ДДинара2 августа 20235 городов за 1 день и купание в термальных источникахЭкскурсией остались довольны. Конечно, за один день подробно эти все города не посмотришь, некоторые города только с машины смотришь. Но
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Пятигорский Некрополь»
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