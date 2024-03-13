В колыбели Аланской цивилизации, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит вас своей нетронутой природой и памятниками старины, увлечет тайнами и загадками древней истории — Архыз.
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Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Вид на Эльбрус
- Пещера из песчаника
- Шоанинский храм
- Гора Шоана
- Аланское городище
- Курортный поселок Романтик
Описание
Наш маршрут позволит вам не только насладиться красотой гор, но и погрузиться в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. Первую остановку сделаем на смотровой площадке у перевала Гумбаши. Отсюда вам откроются незабываемые панорамы Кавказского хребта во главе с Эльбрусом. Чуть позже вы доберетесь до необычной пещеры из песчаника, где сможете сделать фактурные снимки «сырного места». Далее нас ждет Шоанинский храм и лик Христа. На горе Шоана перед вами предстанет один из старейших храмов на Северном Кавказе. Осматривая памятник, сохранившийся почти в первозданном виде, вы узнаете о культовых традициях, которые представляют большой интерес для историков и этнографов. А после проследуете к наскальному изображению Спасителя, где увидите таинственный лик. По желанию можно будет подняться по 500 ступенькам, чтобы рассмотреть его вблизи. Следующая локация маршрута – Аланское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами X века Вишенкой на торте станет крайняя локация – курортный поселок Романтик, где вы сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки, чтобы окинуть взглядом макушки вершин, ледников и поросшие лесами склоны. Здесь мы обязательно отведаем ароматного чая и вкуснейших хычинов!
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Вид на Эльбрус
- Пещера из песчаника
- Шоанинский храм
- Гора Шоана
- Аланское городище
- Курортный поселок Романтик
Что входит
- "Услуги гида"
- "Трансфер (комфортабельные внедорожники с профессиональными водителями)."
Что не входит
- "Канатная дорога"
- Питание
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Мы свяжемся с Вами в ближайшее время для уточнения деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
13 мар 2024
Путешествовали с гидом Дмитрием. Всё понравилось. Поедем ещё.
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