Северная Осетия: прикоснуться к истории

Северная Осетия

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Северная Осетия–Алания — республика, расположенная на юге Европейской части России, в предгорьях и на Северном склоне главного Кавказского хребта. Граничит на юге с Грузией и Южной Осетией.

На протяжённости всего маршрута мы увидим арт–объекты, установленные в самых живописных уголках республики. Посетим все достопримечательности по пути, отведаем вкусных национальных осетинских пирогов.
Северная Осетия: прикоснуться к истории
Северная Осетия: прикоснуться к истории
Северная Осетия: прикоснуться к истории
Северная Осетия: прикоснуться к истории
Северная Осетия: прикоснуться к истории
Северная Осетия: прикоснуться к истории
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Описание

Что вас ожидает:

  • Край бесподобной природы и старинных традиций.
  • Кармадонское ущелье, известное сходом ледника Колка в 2002 году, который уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова Младшего. Посетим Даргавс или «Город Мёртвых». Он считается самым большим на Северном Кавказе, насчитывается 99 склепов.
  • Проедем через перевал в Фиагдонское ущелье. Полюбуемся башней братьев Курта и Тага — настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Поднимемся на скамейку с надписью «счастье не в горах». Посетим Башенный комплекс, Цмити — изюминка Куртатинского ущелья, более 30 боевых и жилых башен, склепов относящихся к XIII-XIV веку.
  • Далее посетим Аланский Успенский Монастырь — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви, считается самым высоко горным в России. После нас ждёт Дзивгисская наскальная крепость (XIV век). Посетим тропу чудес — расщелина в скале от которой захватывает дух, место кровников о котором есть красивая легенда. Здесь же мы увидим один из 10 арт объектов, стоящего на скале Барса (леопард) сделанного из стекла.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Чай на травах от гида, кофе сваренный в турке и сладости
Что не входит
  • Обед в кафе
  • Вход в Даргавс — 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Города КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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