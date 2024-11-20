Северная Осетия–Алания — республика, расположенная на юге Европейской части России, в предгорьях и на Северном склоне главного Кавказского хребта. Граничит на юге с Грузией и Южной Осетией.
На протяжённости всего маршрута мы увидим арт–объекты, установленные в самых живописных уголках республики. Посетим все достопримечательности по пути, отведаем вкусных национальных осетинских пирогов.
На протяжённости всего маршрута мы увидим арт–объекты, установленные в самых живописных уголках республики. Посетим все достопримечательности по пути, отведаем вкусных национальных осетинских пирогов.
Описание экскурсииКрай бесподобной природы и старинных традиций Кармадонское ущелье, известное сходом ледника Колка в 2002 году, который уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова Младшего. Посетим Даргавс или «Город Мёртвых». Он считается самым большим на Северном Кавказе, насчитывается более 95 склепов. Проедем через перевал в Фиагдонское ущелье. Полюбуемся башней братьев Курта и Тага — настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Поднимемся на скамейку с надписью «счастье не в горах». Посетим Башенный комплекс,(по погоде и времени года) Цмити — изюминка Куртатинского ущелья, более 30 боевых и жилых башен, склепов относящихся к XIII-XIV веку. Далее посетим Аланский Успенский Монастырь — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви, считается самым высоко горным в России. После нас ждёт Дзивгисская наскальная крепость (XIV век). Посетим тропу чудес — расщелина в скале от которой захватывает дух, место кровников о котором есть красивая легенда. Здесь же мы увидим один из 10 арт объектов, стоящего на скале Барса (леопард) сделанного из стекла. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду которая соответствует сезону, и удобную обувь.
- Не забудьте взять с собой паспорт РФ и Наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов.
- На Экскурсию можно с маленькими детками при условии,что ребенок хорошо переносит дальние поездки.
- Рекомендуем взять воду, крем от загара, солнце защитные очки, дождевики.
- Форма одежды закрытая, мужчинам брюки - так, как будем посещать много святых мест. (куда нельзя в шортах).
Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Более пяти Ущелий и Перевалов Северной Осетии
- Памятник Уастырджы (Алагирское или Цейское ущелье)
- Кармадонское Ущелье (место гибели Сергея Бодрова)
- Даргавс (город Мертвых)
- Куртатинское ущелье - Фиагдон
- Аланский мужской Монастырь (самый высокогорный в России)
- Арт объекты, Зеркальный Барс, Буква и т. д
- Небесные Качели
- Дзивгисская наскальная оборонительная крепость
- Лавочка (смотровая на Фиагдон., Башенный комплекс Цмити (изюминка Куртатинского ущелья)
- Башни Курта и Тага
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание (сопровождение по маршруту) по времени и желанию свеже сваренный кофе в турке, чай на травах, сладости (угощения от гида)
- Помощь с Фото …
Что не входит в цену
- Завтраки и обеды в кафе
- Вход в Даргавс - 150 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Города Кавказских Минеральных Вод, забираем по адресу проживания. Кисловодск согласовывается отдельно
Завершение: Где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду которая соответствует сезону, и удобную обувь
- Не забудьте взять с собой паспорт РФ и Наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов., На Экскурсию можно с маленькими детками при условии, что ребенок хорошо переносит дальние поездки., Рекомендуем взять воду, крем от загара, солнце защитные очки, дождевики., Форма одежды закрытая, мужчинам брюки - так, как будем посещать много святых мест. (куда нельзя в шортах)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Посетили Северную Осетию-удивительная природа, много интересных локаций. Горы впечатляют! Георгий-отличный гид! Провел нам индивидуальную интересную экскурсию. Очень внимательный, интересный собеседник, а вождение высший пилотаж! Обязательно еще приедем и будем обращаться только к нему, ведь еще столько осталось не изведанного!!!
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Е
Прекрасное путешествие! Рекомендую.
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Е
Прекрасное путешествие! Рекомендую.
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Входит в следующие категории Пятигорска
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