Северная Осетия
Северная Осетия–Алания — республика, расположенная на юге Европейской части России, в предгорьях и на Северном склоне главного Кавказского хребта. Граничит на юге с Грузией и Южной Осетией.
На протяжённости всего маршрута мы увидим арт–объекты, установленные в самых живописных уголках республики. Посетим все достопримечательности по пути, отведаем вкусных национальных осетинских пирогов.
На протяжённости всего маршрута мы увидим арт–объекты, установленные в самых живописных уголках республики. Посетим все достопримечательности по пути, отведаем вкусных национальных осетинских пирогов.
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Описание
Что вас ожидает:
- Край бесподобной природы и старинных традиций.
- Кармадонское ущелье, известное сходом ледника Колка в 2002 году, который уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова Младшего. Посетим Даргавс или «Город Мёртвых». Он считается самым большим на Северном Кавказе, насчитывается 99 склепов.
- Проедем через перевал в Фиагдонское ущелье. Полюбуемся башней братьев Курта и Тага — настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Поднимемся на скамейку с надписью «счастье не в горах». Посетим Башенный комплекс, Цмити — изюминка Куртатинского ущелья, более 30 боевых и жилых башен, склепов относящихся к XIII-XIV веку.
- Далее посетим Аланский Успенский Монастырь — православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви, считается самым высоко горным в России. После нас ждёт Дзивгисская наскальная крепость (XIV век). Посетим тропу чудес — расщелина в скале от которой захватывает дух, место кровников о котором есть красивая легенда. Здесь же мы увидим один из 10 арт объектов, стоящего на скале Барса (леопард) сделанного из стекла.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно–экскурсионное обслуживание
- Чай на травах от гида, кофе сваренный в турке и сладости
- Что не входит
- Обед в кафе
- Вход в Даргавс — 100 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Города КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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