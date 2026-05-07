Селиванова

На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на качелях над пропастью, я была спокойна за безопасность. Александр, наш гид всю дорогу рассказывал нам историю, очень интересно и познавательно! Мы были с детьми 10 и 13 лет, всем всё понравилось, мы однозначно рекомендуем всем посетить эту экскурсию!

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Александр Ответ организатора: Спасибо за отзыв. Ждем Вас снова!