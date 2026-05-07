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День в Северной Осетии: дуэт природы и истории

Кармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Дзивгисская крепость (из Пятигорска)
Здесь высятся древние башни, а подземные склепы веками хранят тайны, шумят бурные реки и стоят исполинами белоснежные вершины. Северная Осетия поражает и пейзажами, и архитектурой.

Вы увидите самый высокогорный в России монастырь и «Город мёртвых», не пропустите современные арт-объекты и познакомитесь с бытом, религией и культурой осетин.
5
2 отзыва
День в Северной Осетии: дуэт природы и истории
День в Северной Осетии: дуэт природы и истории
День в Северной Осетии: дуэт природы и истории

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кадаргаванский каньон, на дне которого прорубила себе путь река Фиагдон
  • Арт-объект «Зеркальный барс» — издалека увидеть его невозможно, он проявляется только вблизи
  • Дзивгисскую крепость 14 века — крупнейшее фортификационное сооружение в республике, уцелевшее до наших дней
  • Успенский Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России
  • Башни Курта и Тага — символ единства осетинского народа
  • Качели — желающие взлетят на них над пропастью
  • Арт-объект «Буква Ӕ» на фоне суровых вершин
  • Некрополь Даргавс — «Город мёртвых» из 95 наземных и подземных склепов
  • Место гибели Сергея Бодрова и его съёмочной группы в Кармадонском ущелье

Вы узнаете:

  • Про культуру, обычаи и быт народов Северного Кавказа
  • Про религию осетин в разные эпохи
  • Как формировались горы Кавказа

Примерный тайминг

7:00 — выезд
9:00–9:15 — завтрак
10:15–10:30 —Кадрагаванский каньон
10:35–11:00 —Дзивгисская крепость
11:15–11:45 —Успенский Аланский монастырь
12:00–12:15 — башни Курта и Тага
12:30–12:45 — качели над пропастью
13:15–13:30 — арт-объект «Буква Ӕ»
14:00–14:30 — город мертвых Даргавс
15:00–15:15 — место гибели С. Бодрова
16:00–16:30 — обед
16:30-19:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: качели над пропастью (200 ₽ с человека), билет в некрополь Даргавс (150 ₽) и питание
  • Сделаем остановки на завтрак и обед
  • Программа подходит участникам всех возрастов
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5580 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 53 туристов
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Селиванова
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на качелях над пропастью, я была спокойна за безопасность. Александр, наш гид всю дорогу рассказывал нам историю, очень интересно и познавательно! Мы были с детьми 10 и 13 лет, всем всё понравилось, мы однозначно рекомендуем всем посетить эту экскурсию!
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на+2
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Ждем Вас снова!
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Ольга
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и показать все самое интересное и красивое!! Очень комфортное вождение и хорошая атмосфера поездки! Спасибо большое за сильные впечатления и красоту!!
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и+1
Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова, ждем Вас снова.
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