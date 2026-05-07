Здесь высятся древние башни, а подземные склепы веками хранят тайны, шумят бурные реки и стоят исполинами белоснежные вершины. Северная Осетия поражает и пейзажами, и архитектурой.
Вы увидите самый высокогорный в России монастырь и «Город мёртвых», не пропустите современные арт-объекты и познакомитесь с бытом, религией и культурой осетин.
Вы увидите самый высокогорный в России монастырь и «Город мёртвых», не пропустите современные арт-объекты и познакомитесь с бытом, религией и культурой осетин.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кадаргаванский каньон, на дне которого прорубила себе путь река Фиагдон
- Арт-объект «Зеркальный барс» — издалека увидеть его невозможно, он проявляется только вблизи
- Дзивгисскую крепость 14 века — крупнейшее фортификационное сооружение в республике, уцелевшее до наших дней
- Успенский Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России
- Башни Курта и Тага — символ единства осетинского народа
- Качели — желающие взлетят на них над пропастью
- Арт-объект «Буква Ӕ» на фоне суровых вершин
- Некрополь Даргавс — «Город мёртвых» из 95 наземных и подземных склепов
- Место гибели Сергея Бодрова и его съёмочной группы в Кармадонском ущелье
Вы узнаете:
- Про культуру, обычаи и быт народов Северного Кавказа
- Про религию осетин в разные эпохи
- Как формировались горы Кавказа
Примерный тайминг
7:00 — выезд
9:00–9:15 — завтрак
10:15–10:30 —Кадрагаванский каньон
10:35–11:00 —Дзивгисская крепость
11:15–11:45 —Успенский Аланский монастырь
12:00–12:15 — башни Курта и Тага
12:30–12:45 — качели над пропастью
13:15–13:30 — арт-объект «Буква Ӕ»
14:00–14:30 — город мертвых Даргавс
15:00–15:15 — место гибели С. Бодрова
16:00–16:30 — обед
16:30-19:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
- Дополнительные расходы: качели над пропастью (200 ₽ с человека), билет в некрополь Даргавс (150 ₽) и питание
- Сделаем остановки на завтрак и обед
- Программа подходит участникам всех возрастов
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5580 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 53 туристов
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
На майские праздники побывали в Северной Осетии, прекрасные, незабываемые виды, посетили много локаций, покатали дочь на качелях над пропастью, я была спокойна за безопасность. Александр, наш гид всю дорогу рассказывал нам историю, очень интересно и познавательно! Мы были с детьми 10 и 13 лет, всем всё понравилось, мы однозначно рекомендуем всем посетить эту экскурсию!
+2
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Ждем Вас снова!
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Спасибо большое Александру за прекрасное путешествие!! Максимально старался и с большой любовью к краю рассказать и показать все самое интересное и красивое!! Очень комфортное вождение и хорошая атмосфера поездки! Спасибо большое за сильные впечатления и красоту!!
+1
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова, ждем Вас снова.
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