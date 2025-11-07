читать дальше

классным гидом Фаридом! Он смог создать такую атмосферу словно мы приехали повидаться с добрым другом, который решил показать нам красоту головокружительных высот. Я считаю, что именно на плечи гида возложена ответственность положительно или отрицательно воспримется экскурсия. И Фарид провел все на прекрасном уровне! Столь начитанного, умного, позитивного и понимающего гида ещё поискать нужно, но нам, действительно, повезло. 12 часов пролетели в один миг! Фарид расположил к себе ещё и тем, что говорил заранее о различных тонкостях, которые нужно принимать в расчёт, он предупредил заранее о возможности развития горной болезни, что предельно важно! У моей мамы на первой точке она сразу наступила, но так как мы были предупреждены о симптоматике и поведении при её наступлении, неприятности обошли нас стороной, и мы смогли насладиться одними из самых красивых видов в нашей жизни! Горы, реки, снег, великолепное озеро - все это просто непередаваемо.))) В дороге мы узнали очень много из истории народов данной местности (почему нет окон, выходящих на улицу, особенности строения домов кабардино-балкарцев или как по воротам понять, ести ли в семье дети и какого они пола) И, кстати, Фарид, я все же запомнила, почему на каких-то местах гор растут деревья, а на каких-то только можжевельник). В общем, спасибо Фариду за потрясающую и невероятную экскурсию, вы - лучший. Процветания, здоровья и удачи вам! С наилучшими пожеланиями 'сразу понятно, что степнячки'.)))