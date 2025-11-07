Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады и параплан
Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Архыз зовёт в мир горных озёр и лесов. Путешествие с хаски подарит незабываемые эмоции и живописные виды. Присоединяйтесь к приключению
Начало: На проспекте Калинина
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3850 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
22 500 ₽
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 ноября 2025Спасибо! Всё было хорошо организовано и плюс великолепная группа!
- ДДарья7 ноября 2025Спасибо нашему гиду Сергею! Отличная экскурсия! Эльбрус супер!
- ССветлана16 сентября 2025Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними в одной упряжке -
- ЭЭрдни1 сентября 2025Спасибо Виталию за интереснейшую экскурсию и сопровождение! Нам всем понравилось. Дети в восторге!
- ААйса26 августа 2025Волшебно, просто волшебно! Первое знакомство с величественными горами для нас было потрясающим! Незабываемые, чудеснейшие виды, чистейший воздух вкупе с невероятно
- ААлина22 августа 2025Спасибо, все понравилось. Интересная поездка, вдохновляющие виды, внимательный гид 🫶
- ООльга19 августа 2025Влад рассказал много интересных фактов, показал живописные виды, Эльбрус - поражающее воображение место! Вид на Кавказский хребет - завораживает!
Я бы оставила на Эльбрус не 3, а 4 часа, 3 часа маловато, чтобы насладиться эттм местом!
- ЮЮрий9 августа 2025Побывали на водопадах 7 августа. Гид Александр был великолепен, всю дорогу не давал группе заскучать, а УАЗик заезжал в места
- ААнна6 августа 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Юнусу за незабываемое путешествие в горы! Он отлично ориентируется в местности, делится интересными историями,
- ТТатьяна22 июля 2025Это непросто, но того стоит.
- ЕЕвгений21 июля 2025Маршрут продуман и хорошо организован. Гид Айказ очень хорошо ориентируется в материале, прекрасно знает местность, уверенно отвечает на все вопросы.
- ЕЕлена21 июня 2025Здравствуйте всем! Вчера были на экскурсии на Эльбрус с Виталием. Замечательный сертифицированный гид- водитель с просто энциклопедическими знаниями. Не просто
- ИИрина20 июня 2025Четкая организация поездки, хорошие знания материала, внимательное отношение. Спасибо!
- ЕЕлена20 июня 2025Незабываемая поездка! Виталий отличный гид! Все очень доступно интересно рассказыаает. Ехать было очень комфортно. Большое спасибо всем организаторам поездки!!!
- ААнастасия12 мая 2025Гидом был Олег, очень хороший гид и собеседник. Интересно было слушать его на протяжении всех поездки.
А самое главное - веселый, не давал заскучать.
- ААлександр11 мая 2025Недавно побывали на дневной поездке на Эльбрус, и это было потрясающе! Погода нас порадовала, а наш гид Олег был настоящим
- РРоман15 апреля 2025Отличная экскурсия!
Отдельный респект и огромная благодарность нашему гиду Айказу – человеку, который сделал это приключение по-настоящему особенным.
- ИИгорь28 марта 2025Посетили Эльбрус мини группой с гидом Виталием. Прекрасная экскурсия на не менее прекрасный Великий Эльбрус. 12 часов пролетели как одно
- ААлиса19 марта 2025Удобный бусик с аккуратным водителем-гидом, который не лихачил (а у многих гидов на Кавказе с этим сложно) и был очень
- ЛЛюбовь17 марта 2025Путешествовали в марте 2025 г. вместе с Виталием. Пунктуальный, внимательный, с чувством юмора, Виталий рассказывал обо всем: легенды и обычаи,
