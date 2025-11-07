Мои заказы

Село Верхний Згид – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Село Верхний Згид» в Пятигорске, цены от 3850 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Джиппинг
На машине
На параплане
11 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Чегемские водопады и параплан
Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
4000 ₽ за человека
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пешая
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Архыз зовёт в мир горных озёр и лесов. Путешествие с хаски подарит незабываемые эмоции и живописные виды. Присоединяйтесь к приключению
Начало: На проспекте Калинина
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
На машине
На микроавтобусе
12 часов
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
3850 ₽ за человека
На джипе в горной Дигории: по следам легендарного странника
Джиппинг
На машине
12 часов
-
25%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
22 500 ₽30 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 ноября 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Спасибо! Всё было хорошо организовано и плюс великолепная группа!
  • Д
    Дарья
    7 ноября 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Спасибо нашему гиду Сергею! Отличная экскурсия! Эльбрус супер!
  • С
    Светлана
    16 сентября 2025
    Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
    Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними в одной упряжке -
    читать дальше

    силы сэкономили). Маршрут не самый простой, но посильный при наличии небольшой физподготовки и правильной обуви. Увидели замечательные места, кучу классных фото сделали 😍 Спасибо Артему, Николь и собачкам!

  • Э
    Эрдни
    1 сентября 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Спасибо Виталию за интереснейшую экскурсию и сопровождение! Нам всем понравилось. Дети в восторге!
  • А
    Айса
    26 августа 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Волшебно, просто волшебно! Первое знакомство с величественными горами для нас было потрясающим! Незабываемые, чудеснейшие виды, чистейший воздух вкупе с невероятно
    читать дальше

    классным гидом Фаридом! Он смог создать такую атмосферу словно мы приехали повидаться с добрым другом, который решил показать нам красоту головокружительных высот. Я считаю, что именно на плечи гида возложена ответственность положительно или отрицательно воспримется экскурсия. И Фарид провел все на прекрасном уровне! Столь начитанного, умного, позитивного и понимающего гида ещё поискать нужно, но нам, действительно, повезло. 12 часов пролетели в один миг! Фарид расположил к себе ещё и тем, что говорил заранее о различных тонкостях, которые нужно принимать в расчёт, он предупредил заранее о возможности развития горной болезни, что предельно важно! У моей мамы на первой точке она сразу наступила, но так как мы были предупреждены о симптоматике и поведении при её наступлении, неприятности обошли нас стороной, и мы смогли насладиться одними из самых красивых видов в нашей жизни! Горы, реки, снег, великолепное озеро - все это просто непередаваемо.))) В дороге мы узнали очень много из истории народов данной местности (почему нет окон, выходящих на улицу, особенности строения домов кабардино-балкарцев или как по воротам понять, ести ли в семье дети и какого они пола) И, кстати, Фарид, я все же запомнила, почему на каких-то местах гор растут деревья, а на каких-то только можжевельник). В общем, спасибо Фариду за потрясающую и невероятную экскурсию, вы - лучший. Процветания, здоровья и удачи вам! С наилучшими пожеланиями 'сразу понятно, что степнячки'.)))

  • А
    Алина
    22 августа 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Спасибо, все понравилось. Интересная поездка, вдохновляющие виды, внимательный гид 🫶
  • О
    Ольга
    19 августа 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Влад рассказал много интересных фактов, показал живописные виды, Эльбрус - поражающее воображение место! Вид на Кавказский хребет - завораживает!
    Я бы оставила на Эльбрус не 3, а 4 часа, 3 часа маловато, чтобы насладиться эттм местом!
  • Ю
    Юрий
    9 августа 2025
    Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
    Побывали на водопадах 7 августа. Гид Александр был великолепен, всю дорогу не давал группе заскучать, а УАЗик заезжал в места
    читать дальше

    на которые и пешком то забраться сложно, дальше женскую часть группы он местами переносил на руках. Настоящий фанатик гор. Привыкшим к равнинным пейзажам СПб туристам горы оставили неизгладимое впечатление, такиииие красоты! Это надо видеть

  • А
    Анна
    6 августа 2025
    Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Юнусу за незабываемое путешествие в горы! Он отлично ориентируется в местности, делится интересными историями,
    читать дальше

    заботится о безопасности всей группы и всегда готов помочь. Благодаря его усилиям, мы не только прекрасно провели время, но и узнали много нового. Большое спасибо за отличный опыт и яркие впечатления!

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2025
    Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
    Это непросто, но того стоит.
  • Е
    Евгений
    21 июля 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Маршрут продуман и хорошо организован. Гид Айказ очень хорошо ориентируется в материале, прекрасно знает местность, уверенно отвечает на все вопросы.
    читать дальше

    Посещение всех локаций по времени очень рационально без лишних задержек и проволочек. Как рекомендацию могу только посоветовать включать в машине кондиционер. Всё остальное понравилось.

  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Здравствуйте всем! Вчера были на экскурсии на Эльбрус с Виталием. Замечательный сертифицированный гид- водитель с просто энциклопедическими знаниями. Не просто
    читать дальше

    байки и легенды, а факты, имена, историческая информация. Я второй раз с Виталием еду на экскурсию(первый на Домбай). И второй раз поражаюсь его эрудиции. А теперь о самой экскурсии. К организации вопросов никаких- все чётко, просто идеально. Машина Мерседес комфортная, кафе по дороге прекрасное: очень вкусные круассаны с шоколадом, вертушки из теста, политые мёдом. Красивая территория и очень чистый туалет(редкость в этом регионе😉). Оплата возможна картой. А вот сам Эльбрус меня немного разочаровал- не кидайте в меня тапками! . Серый мокрый снег, скользко и грязно. Только на последнем, верхнем уровне есть снег. Виды, конечно, красивые- нам повезло с погодой. Но, мои воспоминания 20 лет назад вошли в диссонанс с сегодняшней картиной. Тогда был ослепительно- белый, чистый снег. А теперь, увы, его нет. Кстати, на втором уровне понравилось кафе Кавказская кухня. Милая девушка, народу очень мало, хычины вкусные(в мясные добавлен тмин). И просто огромные куски торта😄!

  • И
    Ирина
    20 июня 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Четкая организация поездки, хорошие знания материала, внимательное отношение. Спасибо!
  • Е
    Елена
    20 июня 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Незабываемая поездка! Виталий отличный гид! Все очень доступно интересно рассказыаает. Ехать было очень комфортно. Большое спасибо всем организаторам поездки!!!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Гидом был Олег, очень хороший гид и собеседник. Интересно было слушать его на протяжении всех поездки.

    А самое главное - веселый, не давал заскучать.
  • А
    Александр
    11 мая 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Недавно побывали на дневной поездке на Эльбрус, и это было потрясающе! Погода нас порадовала, а наш гид Олег был настоящим
    читать дальше

    профессионалом — отлично знал информацию и делился ею с нами. Виды с горы просто завораживают! Рекомендую всем, кто хочет насладиться красотой природы!

  • Р
    Роман
    15 апреля 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Отличная экскурсия!
    Отдельный респект и огромная благодарность нашему гиду Айказу – человеку, который сделал это приключение по-настоящему особенным.
  • И
    Игорь
    28 марта 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Посетили Эльбрус мини группой с гидом Виталием. Прекрасная экскурсия на не менее прекрасный Великий Эльбрус. 12 часов пролетели как одно
    читать дальше

    мгновение…
    Впечатлений море… Вспомним М. Ю. Лермонтова -
    «… Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
    Как сладкую песню отчизны моей,
    Люблю я Кавказ.»
    Спасибо за экскурсию. Было очень интересно!!!

  • А
    Алиса
    19 марта 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Удобный бусик с аккуратным водителем-гидом, который не лихачил (а у многих гидов на Кавказе с этим сложно) и был очень
    читать дальше

    внимательным. Огромный плюс - в дороге не включали музыку, и ты просто мог насладиться красотами, которые видел в окошко.

    По дороге заехали в небольшое семейное кафе, в котором можно отведать самых аутентичных балкарских кушаний. Хозяйка-балкарка сама подавала и рассказывала о блюдах. Цены демократичные. И вкусно.

    Сам Эльбрус не вдохновил. Если сравнивать с Домбаем, то на Эльбрусе очень немного места для *просто пройтись*. Если ты не катаешься на лыжах/борде, тебе остаётся просто немного постоять в зоне высадки канатки. Грустно.

    Канатка полностью закрытая (вагончики), все три зоны подъёма. При этом стекла этих вагончиков поцарапаны настолько, что через них довольно сложно рассмотреть горы.

    Но были и очень положительные моменты. В пути, в Кабардино Балкарии, мы заезжали в невероятно живописные места. Некоторые даже напоминали Большой каньон (американский) или поверхность Марса, настолько необычно это выглядело.

  • Л
    Любовь
    17 марта 2025
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Путешествовали в марте 2025 г. вместе с Виталием. Пунктуальный, внимательный, с чувством юмора, Виталий рассказывал обо всем: легенды и обычаи,
    читать дальше

    язык, история, геология. Это не были сухие факты, - мы слушали и получали удовольствие от знакомства с краем. Все было великолепно: и горы, и, конечно же, - Эльбрус, и наш замечательный гид. Спасибо за яркий день.

