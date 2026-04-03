Лучшее время для треккингового маршрута «Четыре половинки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и сухая, что обеспечивает комфортные условия для длительных прогулок и привалов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путь, наслаждаясь более прохладной погодой и меньшим количеством туристов, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и в начале весны, с ноября по март, маршрут становится менее доступным из-за снега и холода, однако для опытных путешественников это может стать интересным вызовом.

Маршрут "Четыре половинки" в Пятигорске - это уникальная возможность увидеть горы-лакколиты и насладиться видами на Кавказ и Эльбрус. Путешествие начинается с восхождения на Бештау, где открываются потрясающие панорамы. Привал у родника "Надежда" в Железноводске, чаепитие на Селитряных скалах и посещение пещеры первобытного человека. Завершение маршрута у источника Архангела Михаила с купелью. Идеально для любителей активного отдыха и природы

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Описание экскурсии

Вид сверху

Мы начнём прогулку в Пятигорске. По пути вы увидите 4 из 5 вершин Бештау (нашей первой половинки), «Белку» и «Бегемота», Аланские и Козьи скалы. С высоты 870 метров перед вами откроются потрясающие виды — на Машук, горы Центрального Кавказа и самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус. Я расскажу вам интересные факты из истории этих мест.

Привал у родника

На Бештаугорском кольце устроим привал у родника «Надежда». Вы отдохнёте, попробуете чистейшую воду, наберётесь сил. Затем мы пройдём через курортный центр Железноводска, полюбуемся Пушкинской галереей, увидим гору Железную и обойдём её наполовину по терренкуру курортного парка.

Чаепитие на скалах

Третью половинку — гору Развалку — мы обойдём по терренкуру № 3. На Селитряных скалах устроим ещё один привал — с чаепитием. А после покажу вам пещеру первобытного человека.

Источник и купель

Наша четвёртая половинка — гора Змейка — самый безлюдный участок маршрута. В конце Змейского кольца вас ждёт приятный сюрприз — источник Архангела Михаила. Там расположена купель, в которую можно окунуться. На обратном пути вы увидите армянскую церковь Сурб Хач. Ну а завершится наш маршрут в Минеральных Водах.

Организационные детали