Треккинговый маршрут «Четыре половинки»

Отправиться в поход по единственному естественному лесу Кавминвод и покорить горы-лакколиты

5
1 отзыв
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Этот маршрут назван по количеству гор-лакколитов, стоящих на пути.

А слово «половинки» символизирует то, что каждая из них будет пройдена наполовину по кольцовым тропам.

По пути вам откроются панорамы Пятигорска и Железноводска, вы полюбуетесь видами на горы Центрального Кавказа и Эльбрус, окунётесь в купель и отыщете пещеру первобытного человека.
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
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Описание

Что вас ожидает

Вид сверху

Мы начнём прогулку в Пятигорске. По пути вы увидите 4 из 5 вершин Бештау (нашей первой половинки), «Белку» и «Бегемота», Аланские и Козьи скалы. С высоты 870 метров перед вами откроются потрясающие виды — на Машук, горы Центрального Кавказа и самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус. Я расскажу вам интересные факты из истории этих мест.

Привал у родника

На Бештаугорском кольце устроим привал у родника «Надежда». Вы отдохнёте, попробуете чистейшую воду, наберётесь сил. Затем мы пройдём через курортный центр Железноводска, полюбуемся Пушкинской галереей, увидим гору Железную и обойдём её наполовину по терренкуру курортного парка.

Чаепитие на скалах

Третью половинку — гору Развалку — мы обойдём по терренкуру № 3. На Селитряных скалах устроим ещё один привал — с чаепитием. А после покажу вам пещеру первобытного человека.

Источник и купель

Наша четвёртая половинка — гора Змейка — самый безлюдный участок маршрута. В конце Змейского кольца вас ждёт приятный сюрприз — источник Архангела Михаила. Там расположена купель, в которую можно окунуться. На обратном пути вы увидите армянскую церковь Сурб Хач. Ну а завершится наш маршрут в Минеральных Водах.

Организационные детали

  • Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой. Его протяжённость — 27-28 км, набор высоты — 760 метров.
  • В стоимость входит сопровождение гида, чаепитие на Селитряных скалах. Трансфер до места встречи оплачивается дополнительно. Вы можете добраться на маршрутках № 16 и № 22 от Верхнего Рынка (стоимость проезда — 25 руб.) или № 21 (26 руб.) от автовокзала; на трамваях № 2 и № 4 (23 руб.), а также на электричке из Кисловодска (139 руб.), Ессентуков (69 руб.) и Минеральных Вод (72 руб.).
  • Рекомендую надеть удобную обувь и одежду. Возьмите с собой рюкзак, ветровку (в зависимости от прогноза погоды), очки и крем от солнца, аптечку, воду (минимум 2 л), еду, плавки и полотенце. При желании можете захватить треккинговые палки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
Е
29 авг 2023
Филлип Начинающий Гид. Но мне как натуре требовательной не помешало это. Видно, что есть большие таланты, изюминка, понимание в профессии ГИДа,. Мне понравилось, что уже наработана база самостоятельных походов, и точные знания местности, троп, географии и истории КМВ. Виден дальнейший потенциал! Маршрут мог быть скорректирован, с пожеланиями заказчика. Молодец что за меня в дополнении нёс достаточное количество воды, и предупреждал о возможных рисках. Темп подбирал под меня. Филлип занимается своим делом и пожелаю совершенствовать далее это!
Филлип Начинающий Гид. Но мне как натуре требовательной не помешало это. Видно, что есть большие таланты,

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