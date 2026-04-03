Пятигорск и Железноводск откроют вам свои секреты. Уникальный маршрут по горным тропам, с видами на Эльбрус и пещерами древних людей
Маршрут "Четыре половинки" в Пятигорске - это уникальная возможность увидеть горы-лакколиты и насладиться видами на Кавказ и Эльбрус. Путешествие начинается с восхождения на Бештау, где открываются потрясающие панорамы.
Привал у родника "Надежда" в Железноводске, чаепитие на Селитряных скалах и посещение пещеры первобытного человека. Завершение маршрута у источника Архангела Михаила с купелью. Идеально для любителей активного отдыха и природы
Лучшее время для треккингового маршрута «Четыре половинки» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и сухая, что обеспечивает комфортные условия для длительных прогулок и привалов. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путь, наслаждаясь более прохладной погодой и меньшим количеством туристов, но стоит быть готовым к возможным дождям. Зимой и в начале весны, с ноября по март, маршрут становится менее доступным из-за снега и холода, однако для опытных путешественников это может стать интересным вызовом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пушкинская галерея
Армянская церковь Сурб Хач
Описание экскурсии
Вид сверху
Мы начнём прогулку в Пятигорске. По пути вы увидите 4 из 5 вершин Бештау (нашей первой половинки), «Белку» и «Бегемота», Аланские и Козьи скалы. С высоты 870 метров перед вами откроются потрясающие виды — на Машук, горы Центрального Кавказа и самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус. Я расскажу вам интересные факты из истории этих мест.
Привал у родника
На Бештаугорском кольце устроим привал у родника «Надежда». Вы отдохнёте, попробуете чистейшую воду, наберётесь сил. Затем мы пройдём через курортный центр Железноводска, полюбуемся Пушкинской галереей, увидим гору Железную и обойдём её наполовину по терренкуру курортного парка.
Чаепитие на скалах
Третью половинку — гору Развалку — мы обойдём по терренкуру № 3. На Селитряных скалах устроим ещё один привал — с чаепитием. А после покажу вам пещеру первобытного человека.
Источник и купель
Наша четвёртая половинка — гора Змейка — самый безлюдный участок маршрута. В конце Змейского кольца вас ждёт приятный сюрприз — источник Архангела Михаила. Там расположена купель, в которую можно окунуться. На обратном пути вы увидите армянскую церковь Сурб Хач. Ну а завершится наш маршрут в Минеральных Водах.
Организационные детали
Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой. Его протяжённость — 27-28 км, набор высоты — 760 метров.
В стоимость входит сопровождение гида, чаепитие на Селитряных скалах. Трансфер до места встречи оплачивается дополнительно. Вы можете добраться на маршрутках № 16 и № 22 от Верхнего Рынка (стоимость проезда — 25 руб.) или № 21 (26 руб.) от автовокзала; на трамваях № 2 и № 4 (23 руб.), а также на электричке из Кисловодска (139 руб.), Ессентуков (69 руб.) и Минеральных Вод (72 руб.).
Рекомендую надеть удобную обувь и одежду. Возьмите с собой рюкзак, ветровку (в зависимости от прогноза погоды), очки и крем от солнца, аптечку, воду (минимум 2 л), еду, плавки и полотенце. При желании можете захватить треккинговые палки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 11 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Филипп. Мне 20 лет и я фанатею по путешествиям, люблю покорять вершины, изучать новые маршруты, посещать разные места и узнавать новое о регионах нашей страны. Я из Московской читать дальшеуменьшить
области, в 2021 году сделал неординарный шаг — я предпочел Пятигорск Москве для получения высшего образования, и сделал я это с практической целью. Посетив впервые в 2021 году Кавказ, я влюбился в этот регион и посчитал должным поступить именно на факультет туризма и именно в курортном городе. За 2 года жизни в Кавказских Минеральных Водах, я взошёл на все 17 гор-лакколитов, включая Медовую и Острую, на все 5 вершин Бештау, а также на Малое и Большое Седло. С познавательной целью посетил все регионы Северного Кавказа, а также столицы всех регионов, и почти покорил Эльбрус с юга, дошёл до 5100 метров! Также я обладаю обширными знаниями о различных достопримечательностях республик Северного Кавказа и имею хорошее представление об этнической карте региона, поэтому расскажу не только о местах, где будем, но и о многих соседних местах. Помимо гор я увлекаюсь бегом, активно участвую в местных беговых мероприятиях, поэтому с радостью смогу подсказать маршруты и места для бега в регионе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Куликова
Всё прошло отлично, повезло с погодой. Гид хороший, видно многое знает, рассказывает понятно, не перескакивает с темы на тему. Темп задаёт хороший одно удовольствие идти и наслаждаться красотами. Рекомендую 👍
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Елена
Спасибо Филиппу за прекрасный поход!!! Сентябрь 2024 года. Маршрут протяженный, но его можно было и корректировать, а при желании, изменить. Мы прошли все 4 половинки- это 4 горы, которые мы читать дальшеуменьшить
обходили с одной из сторон- половинки. Виды на маршруте открываются потрясающие, тропы и дороги легкие. Асфальт, плитка, лесные, проселочные. Главное - желание идти. Филипп к своему маршруту готовится серьезно: отмечает время, перепад высот, возможности пополнить запас воды, санитарные нужды. Гид комментирует, охотно отвечает на вопросы. На маршруте предусмотрены привалы. Все нюансы Филипп предвосхищает, заботится о том, кого ведет. Неожиданностей не будет. Время в походе прошло быстро, общение было легким. Ощущение, что с Филиппом мы хорошие знакомые, хотя по возрасту мы сильно разные. Приятным бонусом была информация, присланная гидом- визуализация маршрута. Филипп очень спортивный человек, готов сопровождать на любую гору- лакколит.
+2
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Екатерина
Экскурсия очень понравилась! Необыкновенный места,красивые очень.. Наслаждалиась природой! Каждый отрезок пути неповторим. Несмотря на немалкю длительность маршрута,я прошла его легко, не ощущая усталости,хотя это мое первое столь долгое пешее путешествие. Филипп интересно рассказывал об истории мест,делал небольшие остановки,чтобы я могла полюбоваться видами. Спасибо Филиппу за столь содержательное путешествие,за столь интересный маршрут!
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Е
Елена
Филлип Начинающий Гид. Но мне как натуре требовательной не помешало это. Видно, что есть большие таланты, изюминка, понимание в профессии ГИДа,. Мне понравилось, что уже наработана база самостоятельных походов, и читать дальшеуменьшить
точные знания местности, троп, географии и истории КМВ. Виден дальнейший потенциал! Маршрут мог быть скорректирован, с пожеланиями заказчика. Молодец что за меня в дополнении нёс достаточное количество воды, и предупреждал о возможных рисках. Темп подбирал под меня. Филлип занимается своим делом и пожелаю совершенствовать далее это!
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Руслан
Отличная экскурсия, очень красивые виды, и все это благодаря Филиппу, помог с организацией трекинговых палок(они нужны, поверьте) отлично все объяснил вначале маршрута, и дал рекомендации перед маршрутом! Как гид и читать дальшеуменьшить
рассказчик просто в восторге от Филлипа, скорректировали маршрут под себя и слушали все его рекомендации! Восхитили виды и эмоции от трекинга! Настоятельно рекомендую эту экскурсию всем любителям трекинга и пеших походов, это лучшее что можно найти сегодня! 16 км, с перепадом высот почти в 1 км просто поражают своей красотой, природой и ощущениями от того что ты действительно взобрался на вершину! Подготовка физически нужна средняя, а если её не хватит Филипп грамотно скорректирует маршрут, подаст руку если нужно, и скажет где нужно быть особенно внимательным! Спасибо Филиппу!
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Мигран
Отличный, продуманный маршрут, рассчитаный на подготовленных людей. Гид оказался очень интересным молодым человеком, который хочет развиваться в любимой сфере. Филипп отлично владел историей региона, на каждом этапе был свой интересный рассказ. Но, хочу предупредить, что маршрут не для новичков (по факту шли около 32 км), реально оцените свои возможности.
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