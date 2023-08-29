Отправиться в поход по единственному естественному лесу Кавминвод и покорить горы-лакколиты
А слово «половинки» символизирует то, что каждая из них будет пройдена наполовину по кольцовым тропам.
По пути вам откроются панорамы Пятигорска и Железноводска, вы полюбуетесь видами на горы Центрального Кавказа и Эльбрус, окунётесь в купель и отыщете пещеру первобытного человека.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Вид сверху
Мы начнём прогулку в Пятигорске. По пути вы увидите 4 из 5 вершин Бештау (нашей первой половинки), «Белку» и «Бегемота», Аланские и Козьи скалы. С высоты 870 метров перед вами откроются потрясающие виды — на Машук, горы Центрального Кавказа и самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус. Я расскажу вам интересные факты из истории этих мест.
Привал у родника
На Бештаугорском кольце устроим привал у родника «Надежда». Вы отдохнёте, попробуете чистейшую воду, наберётесь сил. Затем мы пройдём через курортный центр Железноводска, полюбуемся Пушкинской галереей, увидим гору Железную и обойдём её наполовину по терренкуру курортного парка.
Чаепитие на скалах
Третью половинку — гору Развалку — мы обойдём по терренкуру № 3. На Селитряных скалах устроим ещё один привал — с чаепитием. А после покажу вам пещеру первобытного человека.
Источник и купель
Наша четвёртая половинка — гора Змейка — самый безлюдный участок маршрута. В конце Змейского кольца вас ждёт приятный сюрприз — источник Архангела Михаила. Там расположена купель, в которую можно окунуться. На обратном пути вы увидите армянскую церковь Сурб Хач. Ну а завершится наш маршрут в Минеральных Водах.
Организационные детали
- Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой. Его протяжённость — 27-28 км, набор высоты — 760 метров.
- В стоимость входит сопровождение гида, чаепитие на Селитряных скалах. Трансфер до места встречи оплачивается дополнительно. Вы можете добраться на маршрутках № 16 и № 22 от Верхнего Рынка (стоимость проезда — 25 руб.) или № 21 (26 руб.) от автовокзала; на трамваях № 2 и № 4 (23 руб.), а также на электричке из Кисловодска (139 руб.), Ессентуков (69 руб.) и Минеральных Вод (72 руб.).
- Рекомендую надеть удобную обувь и одежду. Возьмите с собой рюкзак, ветровку (в зависимости от прогноза погоды), очки и крем от солнца, аптечку, воду (минимум 2 л), еду, плавки и полотенце. При желании можете захватить треккинговые палки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.