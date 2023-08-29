Этот маршрут назван по количеству гор-лакколитов, стоящих на пути. А слово «половинки» символизирует то, что каждая из них будет пройдена наполовину по кольцовым тропам. По пути вам откроются панорамы Пятигорска и Железноводска, вы полюбуетесь видами на горы Центрального Кавказа и Эльбрус, окунётесь в купель и отыщете пещеру первобытного человека.

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Описание

Что вас ожидает

Вид сверху

Мы начнём прогулку в Пятигорске. По пути вы увидите 4 из 5 вершин Бештау (нашей первой половинки), «Белку» и «Бегемота», Аланские и Козьи скалы. С высоты 870 метров перед вами откроются потрясающие виды — на Машук, горы Центрального Кавказа и самую высокую вершину России и Европы — Эльбрус. Я расскажу вам интересные факты из истории этих мест.

Привал у родника

На Бештаугорском кольце устроим привал у родника «Надежда». Вы отдохнёте, попробуете чистейшую воду, наберётесь сил. Затем мы пройдём через курортный центр Железноводска, полюбуемся Пушкинской галереей, увидим гору Железную и обойдём её наполовину по терренкуру курортного парка.

Чаепитие на скалах

Третью половинку — гору Развалку — мы обойдём по терренкуру № 3. На Селитряных скалах устроим ещё один привал — с чаепитием. А после покажу вам пещеру первобытного человека.

Источник и купель

Наша четвёртая половинка — гора Змейка — самый безлюдный участок маршрута. В конце Змейского кольца вас ждёт приятный сюрприз — источник Архангела Михаила. Там расположена купель, в которую можно окунуться. На обратном пути вы увидите армянскую церковь Сурб Хач. Ну а завершится наш маршрут в Минеральных Водах.

Организационные детали