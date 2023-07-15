Кадры в галерее говорят сами за себя: завораживающие панорамы, которые откроются нам с гор-лакколитов, стоят того, чтобы на них подняться! Мы пройдем по живописному лесу мимо скалы, где тренируются альпинисты, зайдем на горный родник и устроим пикник на одной из вершин. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Восхождение

Мы совершим пеший подъем по маршруту: г. Лермонтов — гора Острая (несколько вершин) — гора Кабанка — середина горы Медовой — г. Железноводск. Всего предстоит преодолеть около 6 км. Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения. Но особо живописны скальные участки горы Острой, откуда открывается панорама на 360 градусов. Во время привалов расскажу историю происхождения гор-лакколитов и про их сегодняшнюю роль в жизни городов-курортов.

Фото на память

Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полета, но и сохранить их на фотографиях. Во время похода буду снимать пейзажи и участников путешествия. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище.

Организационные детали

Стоимость указана за группу до 3 человек. По договоренности можно организовать восхождение для большего количества участников.

Экскурсию можно провести в ночное время (с 1:00 до 7:00) и встретить рассвет на одной из вершин. В этом случае стоимость увеличивается вдвое.

Особенности походного формата