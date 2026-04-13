Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка и Медовая предлагает незабываемое путешествие с захватывающими панорамами и профессиональными фотографиями. Участники преодолеют 6 км пешком, наслаждаясь видами на 360 градусов. Во время привалов узнают
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото на память
- 🏞 Захватывающие виды на горы
- 🥾 Подходит для средней физической подготовки
- 🌄 Возможность встречи рассвета
- 📅 Гибкость в организации группы
Что можно увидеть
- Гора Острая
- Гора Кабанка
- Гора Медовая
Описание фото-прогулки
Восхождение
Мы совершим пеший подъем по маршруту: г. Лермонтов — гора Острая (несколько вершин) — гора Кабанка — середина горы Медовой — г. Железноводск. Всего предстоит преодолеть около 6 км. Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения. Но особо живописны скальные участки горы Острой, откуда открывается панорама на 360 градусов.
Фото на память
Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полёта, но и сохранить их на фотографиях. Во время похода буду снимать пейзажи и участников путешествия. В течение 3 дней после похода вы получите 20–40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище.
Организационные детали
- Стоимость указана за группу до 3 человек. По договорённости можно организовать восхождение для большего количества участников
- Фотопоход в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
- За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
Особенности походного формата
- Фотопоход подойдёт для людей со средней физической подготовкой
- Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или треккинговую разношенную обувь и удобную прочную одежду. При необходимости предоставлю треккинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время).
- Возьмите с собой немного еды, термос, питьевую воду на весь поход (0.5–1.5л в зависимости от времени года)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Белая Ромашка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 742 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Великолепный день в компании с гидом-фотографом Александром.
Не самый раскрученный маршрут, поэтому полное единение с природой, практически не встретите других людей. В целом легкий трекинг, учитывающий возможности членов нашей группы, непринужденная беседа, отличные фотографии (получили очень оперативно). Спасибо!
Не самый раскрученный маршрут, поэтому полное единение с природой, практически не встретите других людей. В целом легкий трекинг, учитывающий возможности членов нашей группы, непринужденная беседа, отличные фотографии (получили очень оперативно). Спасибо!
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Эта горная прогулка была действительно незабываемой! С Александром мы открыли для себя секретные тропинки, которые сами бы никогда не нашли. Виды по пути просто завораживали. Каждый поворот тропы открывал всё
+2
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А
Мы с удовольствием прогулялись с Александром по живописным местам между Лермонтовым и Железноводском, любовались яркой осенью в горах, устроили небольшой пикник и застали красивейший закат солнца! Маршрут совершенно несложный, подойдет
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Давно мечтала побывать в этих местах, и не просто побывать, а встретить в горах закат или рассвет! И вот наконец то моя мечта исполнилась! Мы поднимались в темноте, потом пили
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Это был незабываемый подъём на лаколиты Острая, Кабанка, Медовая. Особенно для тех кто хочет отдохнуть душой от городской суеты, зарядиться энергией, послушать пение птиц и увидеть незабываемые красоты Кавказа.
Маршрут несложный
Маршрут несложный
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Т
В этом путешествии нам с 17-летним сыном было интересно, узнали много нового, побывали в красивейших местах. Александр учел все наши индивидуальные моменты, шли и прогулочным шагом, и покарабкались по горам. Идея сопровождения восхождения фотосъемкой просто отличная, на телефон никогда так не получится. После этой экскурсии появилось желание пройти с Александром по всем лакколитам окрестностей.
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