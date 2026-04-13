Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка и Медовая предлагает незабываемое путешествие с захватывающими панорамами и профессиональными фотографиями. Участники преодолеют 6 км пешком, наслаждаясь видами на 360 градусов. Во время привалов узнают

историю гор-лакколитов и их значение для курортов. По окончании экскурсии получат 20-40 обработанных снимков. Организуется для группы до 3 человек, возможны дополнительные участники и аренда платьев. Подходит для людей со средней физической подготовкой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Восхождение

Мы совершим пеший подъем по маршруту: г. Лермонтов — гора Острая (несколько вершин) — гора Кабанка — середина горы Медовой — г. Железноводск. Всего предстоит преодолеть около 6 км. Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения. Но особо живописны скальные участки горы Острой, откуда открывается панорама на 360 градусов.

Фото на память

Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полёта, но и сохранить их на фотографиях. Во время похода буду снимать пейзажи и участников путешествия. В течение 3 дней после похода вы получите 20–40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище.

Организационные детали

Стоимость указана за группу до 3 человек. По договорённости можно организовать восхождение для большего количества участников

Фотопоход в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены

Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8

За доплату возможна аренда платьев для фотосессий

Особенности походного формата