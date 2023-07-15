Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая

Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета

5
2 отзыва
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Кадры в галерее говорят сами за себя: завораживающие панорамы, которые откроются нам с гор-лакколитов, стоят того, чтобы на них подняться! Мы пройдем по живописному лесу мимо скалы, где тренируются альпинисты, зайдем на горный родник и устроим пикник на одной из вершин. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
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Описание

Что вас ожидает

Восхождение

Мы совершим пеший подъем по маршруту: г. Лермонтов — гора Острая (несколько вершин) — гора Кабанка — середина горы Медовой — г. Железноводск. Всего предстоит преодолеть около 6 км. Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения. Но особо живописны скальные участки горы Острой, откуда открывается панорама на 360 градусов. Во время привалов расскажу историю происхождения гор-лакколитов и про их сегодняшнюю роль в жизни городов-курортов.

Фото на память

Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полета, но и сохранить их на фотографиях. Во время похода буду снимать пейзажи и участников путешествия. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище.

Организационные детали

  • Стоимость указана за группу до 3 человек. По договоренности можно организовать восхождение для большего количества участников.
  • Экскурсию можно провести в ночное время (с 1:00 до 7:00) и встретить рассвет на одной из вершин. В этом случае стоимость увеличивается вдвое.

Особенности походного формата

  • Экскурсия подойдет для людей со средней физической подготовкой
  • Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или трекинговую разношенную обувь и удобную прочную одежду. При необходимости предоставлю трекинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время).
  • Возьмите с собой немного еды, термос, питьевую воду на весь поход (0.5 — 1.5л в зависимости от времени года)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Белая Ромашка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
15 июля 2023
С Александром прошли пеший маршрут от г. Лермонтов до г. Железноводск по лесам с остановками на горах лакколитах.

Уникальный опыт знакомства с местной природой, удивительные виды и профессиональные фотографии в результате. Спасибо за экскурсию, рекомендуем.

Нужно иметь в виду, что путь неблизкий, так что лучше иметь подходящую обувь.
Лобакина
27 июня 2023
Давно мечтала побывать в этих местах, и не просто побывать, а встретить в горах закат или рассвет! И вот наконец то моя мечта исполнилась! Мы поднимались в темноте, потом пили чай на вершине и ждали когда появится солнце) Красота невероятная!! Моему восхищению нет придела!!! Большое спасибо Александру за экскурсию и за то что так красиво запечатлил на память этот незабываемый момент!
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