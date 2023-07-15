Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Восхождение
Мы совершим пеший подъем по маршруту: г. Лермонтов — гора Острая (несколько вершин) — гора Кабанка — середина горы Медовой — г. Железноводск. Всего предстоит преодолеть около 6 км. Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения. Но особо живописны скальные участки горы Острой, откуда открывается панорама на 360 градусов. Во время привалов расскажу историю происхождения гор-лакколитов и про их сегодняшнюю роль в жизни городов-курортов.
Фото на память
Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полета, но и сохранить их на фотографиях. Во время похода буду снимать пейзажи и участников путешествия. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище.
Организационные детали
- Стоимость указана за группу до 3 человек. По договоренности можно организовать восхождение для большего количества участников.
- Экскурсию можно провести в ночное время (с 1:00 до 7:00) и встретить рассвет на одной из вершин. В этом случае стоимость увеличивается вдвое.
Особенности походного формата
- Экскурсия подойдет для людей со средней физической подготовкой
- Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или трекинговую разношенную обувь и удобную прочную одежду. При необходимости предоставлю трекинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время).
- Возьмите с собой немного еды, термос, питьевую воду на весь поход (0.5 — 1.5л в зависимости от времени года)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Белая Ромашка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Уникальный опыт знакомства с местной природой, удивительные виды и профессиональные фотографии в результате. Спасибо за экскурсию, рекомендуем.
Нужно иметь в виду, что путь неблизкий, так что лучше иметь подходящую обувь.