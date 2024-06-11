Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Пятигорска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
Я помогу вам совершить восхождение на гору — возможно для кого-то оно станет первым! Мы остановимся на всех смотровых площадках и сделаем классные фотографии на фоне самых известных гор Кавказских Минеральных Вод. Постараемся разогнать облака, чтобы разглядеть величественный Эльбрус. А после восхождения отдохнём за чашкой свежезаваренного чая или кофе.
Обзорная прогулка на вершину Это самая настоящая обзорная экскурсия-прогулка на вершину горы Железная, с которой открывается вид на горы Бештау, Машук, Развалка и на Железноводск. В хорошую погоду можно увидеть двуглавый Эльбрус.
Истории По пути я расскажу вам, откуда у горы такое название и как здесь нашли первые источники. Вы узнаете кто высек в камне пятиконечную звезду с серпом и молотом и почему под ней немецкая надпись.
Мы увидим:
Пушкинскую галерею, которая была собрана в 1902 году из стекла и металла. Я расскажу, как она называлась изначально и почему поменяла своё название. Памятник Пушкину из кварцевого песка, декоративного цемента и мраморной крошки. Звезду Шуцбунда — этот знак сделан в 1934 году членами отряда Шуцбунд во время их пребывания в Железноводске. Хозяйку горы Железной — каменный барельеф с женским лицом. Согласно мифам и легендам, именно она даровала людям целебные источники. Местную флору и фауну. Очень часто в окрестностях и на вершине горы Железная можно встретить лисиц. Они не агрессивны к людям, их можно покормить, главное не сладким! Сюрпризы! На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках! Будет что показать друзьям и родным:)
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит трансфер на автомобиле Lada Granta из Пятигорска до места старта и обратно
Длина маршрута 6,4 км, набор высоты 266 м. Подъём простой, без резких перепадов. Можно с детьми и домашними животными!
Весь маршрут с подъёмом и спуском занимает 2 часа. С фотографиями, чаем на обзорной площадке и сладостями — 3 часа.
Вам понадобится удобная обувь. Если с вами будет собака, обязательно возьмите поводок.
Экскурсия обзорная — хорошо, если день безоблачный, но даже в плохую погоду покорить вершину горы будет здорово!
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Пятигорске
Меня зовут Егор, родился и вырос в городе Железноводск. С малых лет совершал восхождения на самые известные горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод. Люблю свой город, горы, природу, историю. Хочу поделиться с гостями Железноводска уникальными маршрутами. Сам по образованию энергетик, но это не мешает мне увлекаться походами и историей края!