Я помогу вам совершить восхождение на гору — возможно для кого-то оно станет первым! Мы остановимся на всех смотровых площадках и сделаем классные фотографии на фоне самых известных гор Кавказских Минеральных Вод. Постараемся разогнать облака, чтобы разглядеть величественный Эльбрус. А после восхождения отдохнём за чашкой свежезаваренного чая или кофе.

Описание экскурсии

Обзорная прогулка на вершину

Это самая настоящая обзорная экскурсия-прогулка на вершину горы Железная, с которой открывается вид на горы Бештау, Машук, Развалка и на Железноводск. В хорошую погоду можно увидеть двуглавый Эльбрус.

Истории

По пути я расскажу вам, откуда у горы такое название и как здесь нашли первые источники. Вы узнаете кто высек в камне пятиконечную звезду с серпом и молотом и почему под ней немецкая надпись.

Мы увидим:

Пушкинскую галерею, которая была собрана в 1902 году из стекла и металла. Я расскажу, как она называлась изначально и почему поменяла своё название.

Памятник Пушкину из кварцевого песка, декоративного цемента и мраморной крошки.

Звезду Шуцбунда — этот знак сделан в 1934 году членами отряда Шуцбунд во время их пребывания в Железноводске.

Хозяйку горы Железной — каменный барельеф с женским лицом. Согласно мифам и легендам, именно она даровала людям целебные источники.

Местную флору и фауну. Очень часто в окрестностях и на вершине горы Железная можно встретить лисиц. Они не агрессивны к людям, их можно покормить, главное не сладким!

Сюрпризы!

На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках! Будет что показать друзьям и родным:)

Организационные детали