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человек, с которым было легко и комфортно общаться на разные темы. Маршрут выбрал интересный с учетом моей физической подготовки. Иногда у меня были сомнения, смогу ли преодолеть очередное препятствие, но с моральной поддержкой Александра всë получилось! Погода в день похода выдалась уникальной… сначала мы шли по солнечным склонам, наблюдали с Бештау за дождевыми облакми над городом, поймали в ладошку😊красивейшую радугу🔥, а на вершине уже начинал моросить дождь… мы начали спуск… дождь усилился, гремел гром и били молнии. Александр предупредил, чтоб я не поднимала трекинговую палку вверх, иначе молния может ударить в нее😳. Под дождём добрались до Храма Солнца, где Александр сварил ароматный кофе👍 и угостил сладкими вкусняшками😊… и тут начался град😳😳😳… и это 17 мая🤨. На нашу стоянку набегали облака и опускался туман, который как пелена скрывал от нас горы и города. Дождь то усиливался, то чуть утихал, а мы после стоянки продолжали свой свой путь вниз. Шли под проливным дождем, в ручье, который образовался по ходу и стекал по нашей тропе. Александр очень заботлиый и предусмотрительный человек, в начале похода выдал мне трекинговые палки, взял с собой для меня дождевик (хотя у меня был свой), на опасных и скользких местах страховал и подсказывал как спускаться и на что обращать внимание. На финишной прямой уже опустился мрак и мы двигались при свете фонаря… Поход получился очень необычным и захватывающим, оставил много позитивных эмоций! Огромная благодарность Александру за поход и проведенное время! Высший класс🔥! Супер🔥! Большое спасибо! 👍👍👍