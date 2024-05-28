Восхождения в Пятигорске

Найдено 7 экскурсий в категории «Восхождения» в Пятигорске, цены от 1 950 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
«Мы можем выбрать для восхождения любую или совершить траверс — покорить сразу несколько вершин»
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
«Продолжительность восхождения составляет 3-5 часов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330 за человека
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
6 отзывов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
«Во время восхождения вы увидите:»
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950 за человека
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
«Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70005 950 за всё до 3 чел.
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Пятигорска)
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Пятигорска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
«На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
42703 630 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
    читать дальше

    солнышко. Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками. Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))

    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Восхождение на гору Бештау в мини-группе
    Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек! Повел самым невероятным по красоте маршрутом, рассказал много интересной информации, всегда был готов протянуть
    читать дальше

    руку помощи (в физическом и ментальном плане 😀👌) От души рекомендую идти на Бештау с Александром! P.s приятный бонус к вашей прогулке- чаепитие на вершине!

    Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек!
  • И
    Илона
    21 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
    читать дальше

    найдете). Поднимались с ребенком 11 лет. Легко, весело, много болтали. Посмотрели закат, попили чай с местными травами. Спасибо огромное Кириллу 🫶🏻

    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и
  • Н
    Наталия
    18 мая 2024
    Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
    Восхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководитель похода Александр - замечательный
    читать дальше

    человек, с которым было легко и комфортно общаться на разные темы. Маршрут выбрал интересный с учетом моей физической подготовки. Иногда у меня были сомнения, смогу ли преодолеть очередное препятствие, но с моральной поддержкой Александра всë получилось! Погода в день похода выдалась уникальной… сначала мы шли по солнечным склонам, наблюдали с Бештау за дождевыми облакми над городом, поймали в ладошку😊красивейшую радугу🔥, а на вершине уже начинал моросить дождь… мы начали спуск… дождь усилился, гремел гром и били молнии. Александр предупредил, чтоб я не поднимала трекинговую палку вверх, иначе молния может ударить в нее😳. Под дождём добрались до Храма Солнца, где Александр сварил ароматный кофе👍 и угостил сладкими вкусняшками😊… и тут начался град😳😳😳… и это 17 мая🤨. На нашу стоянку набегали облака и опускался туман, который как пелена скрывал от нас горы и города. Дождь то усиливался, то чуть утихал, а мы после стоянки продолжали свой свой путь вниз. Шли под проливным дождем, в ручье, который образовался по ходу и стекал по нашей тропе. Александр очень заботлиый и предусмотрительный человек, в начале похода выдал мне трекинговые палки, взял с собой для меня дождевик (хотя у меня был свой), на опасных и скользких местах страховал и подсказывал как спускаться и на что обращать внимание. На финишной прямой уже опустился мрак и мы двигались при свете фонаря… Поход получился очень необычным и захватывающим, оставил много позитивных эмоций! Огромная благодарность Александру за поход и проведенное время! Высший класс🔥! Супер🔥! Большое спасибо! 👍👍👍

    Восхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководитель
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
    С Александром и его напарником Егором встречали рассвет на Бештау! Хотела похвалить работу ребят, все здорово организовали. Нас было 8 человек,
    читать дальше

    все девушки с разным уровнем подготовки. Восхождение было организовано точно по времени, с расчетом нашей скорости и остановками для фото. Мы заранее получили верные рекомендации по необходимому снаряжению, соответствующему погодным условиям. Во время всего маршрута Александр рассказывал множество историй и легенд, связанных с местными достопримечательностями. Было очень интересно и познавательно! Ну и супер приз - чашечка горячего кофе со сладостями на вершине Бештау! Рекомендуем! Отдельно хотелось отметить тактичность и интеллигентность Александра!

  • К
    Кирилл
    14 мая 2024
    Восхождение на гору Машук и фотосессия
    Александр подготовленный, общительный человек. Поднялись с ним не спеша на Машук, по пути делали фотографии с разных ракурсов и высот,
    читать дальше

    Александр прислушивался к пожеланиям, поэтому фотографии вышли качественные и уже на следующее же утро! К сожалению, в тот вечер застать закат нам не удалось, погода не от кого из нас не зависит, мы благополучно не спеша спустились👍🏻

  • D
    Daria
    3 мая 2024
    Восхождение на гору Машук и фотосессия
    Отличная экскурсия. Александр много рассказывает во время восхождения. Подъем имеет исключительные виды, очень рекомендуем. Отдельная благодарность за фото. Это нечто!
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
    С Александром получилась замечательнейшая прогулка, результат радовал как во время нее, так и будет вдохновлять по возвращении из отпуска, т.
    читать дальше

    к. Александр знает самые красивые уголки и выгодные ракурсы этих мест и фотографии получились чудесные. Очень доброжелательный, позитивный и внимательный, отличный собеседник. Огромное спасибо за прекрасно проведённое время и запечатленные моменты!

  • А
    Антон
    30 апреля 2024
    Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
    Это был незабываемый подъём на лаколиты Острая, Кабанка, Медовая. Особенно для тех кто хочет отдохнуть душой от городской суеты, зарядиться
    читать дальше

    энергией, послушать пение птиц и увидеть незабываемые красоты Кавказа. Маршрут несложный и безопасный, есть подъёмы и спуски. Также можно в тени выпить чаю и отдохнуть. Благодаря интересной беседе, время пролетело незаметно. Гид показал мне очень много красивых мест и сделал отличные фото на память. Спасибо Александру за его работу!!

  • Я
    Яна
    28 апреля 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги. Мой первый опыт подобной экскурсии. Кирилл оказался прекрасным собеседником. Посоветовал достопримечательности, которые можно посмотреть в Пятигорске и его окрестностях. Обязательно воспользуемся рекомендациями.
    Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Восхождения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
  2. Восхождение на гору Бештау
  3. Восхождение на гору Бештау в мини-группе
  4. Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
  5. Восхождение на гору Машук и фотосессия
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Восхождения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 950 до 6 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Совершаем восхождения в Пятигорске на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Пятигорска и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам