1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
«Мы можем выбрать для восхождения любую или совершить траверс — покорить сразу несколько вершин»
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
«Продолжительность восхождения составляет 3-5 часов»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330₽ за человека
Групповая
5 часов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
«Во время восхождения вы увидите:»
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
«Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70005 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Пятигорска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
«На память о нашем восхождении подарю вам фотографию моментальной печати, а ещё видео с визуализацией на 3D карте маршрута восхождения с музыкальным сопровождением и фотокарточками на ключевых точках»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
42703 630₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
- ААнна24 мая 2024Александр-потрясающий гид и невероятно доброй души человек! Повел самым невероятным по красоте маршрутом, рассказал много интересной информации, всегда был готов протянуть
- ИИлона21 мая 2024Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
- ННаталия18 мая 2024Восхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководитель похода Александр - замечательный
- ЕЕлена16 мая 2024С Александром и его напарником Егором встречали рассвет на Бештау! Хотела похвалить работу ребят, все здорово организовали. Нас было 8 человек,
- ККирилл14 мая 2024Александр подготовленный, общительный человек. Поднялись с ним не спеша на Машук, по пути делали фотографии с разных ракурсов и высот,
- DDaria3 мая 2024Отличная экскурсия. Александр много рассказывает во время восхождения. Подъем имеет исключительные виды, очень рекомендуем. Отдельная благодарность за фото. Это нечто!
- ЕЕлена1 мая 2024С Александром получилась замечательнейшая прогулка, результат радовал как во время нее, так и будет вдохновлять по возвращении из отпуска, т.
- ААнтон30 апреля 2024Это был незабываемый подъём на лаколиты Острая, Кабанка, Медовая. Особенно для тех кто хочет отдохнуть душой от городской суеты, зарядиться
- ЯЯна28 апреля 2024Отличная прогулка на гору Машук. Не тривиальный маршрут по лесным тропинкам вдали от основной туристической дороги. Мой первый опыт подобной экскурсии. Кирилл оказался прекрасным собеседником. Посоветовал достопримечательности, которые можно посмотреть в Пятигорске и его окрестностях. Обязательно воспользуемся рекомендациями.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Восхождения»
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