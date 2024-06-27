Машук — символ Пятигорска, его лучшая смотровая и самая высокая точка в окрестностях города. Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы. А я поймаю удачные ракурсы и запечатлею ваши эмоции на фото. После похода вы получите снимки в обработке на память о нашем путешествии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Подъём на вершину Машука

Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.

Параметры маршрута

Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.

Организационные детали