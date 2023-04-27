Машук — символ Пятигорска, его лучшая смотровая и самая высокая точка в окрестностях города. Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы. А я поймаю удачные ракурсы и запечатлею ваши эмоции на фото. После экскурсии вы получите снимки в обработке на память о нашем путешествии.

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Описание

Что вас ожидает

Подъём на вершину Машука

Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске. Буду рад ответить на ваши вопросы. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.

Параметры маршрута

Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.

Организационные детали