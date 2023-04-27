Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Машук — символ Пятигорска, его лучшая смотровая и самая высокая точка в окрестностях города.
Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы. А я поймаю удачные ракурсы и запечатлею ваши эмоции на фото. После экскурсии вы получите снимки в обработке на память о нашем путешествии.
Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы. А я поймаю удачные ракурсы и запечатлею ваши эмоции на фото. После экскурсии вы получите снимки в обработке на память о нашем путешествии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Подъём на вершину Машука
Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске. Буду рад ответить на ваши вопросы. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.
Параметры маршрута
Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.
Организационные детали
- В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище
- При необходимости предоставлю трекинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время)
- Экскурсию можно провести в ночное время (с 1:00 до 7:00), в этом случае стоимость увеличивается вдвое
- Также я могу организовать треккинг для большего количества человек — стоимость уточняйте при бронировании
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе канатной дороги на Машук
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Провёл 36 экскурсий для 48 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
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