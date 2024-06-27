Машук — символ Пятигорска, его лучшая смотровая и самая высокая точка в окрестностях города.
Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы. А я поймаю удачные ракурсы и запечатлею ваши эмоции на фото. После похода вы получите снимки в обработке на память о нашем путешествии.
Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы. А я поймаю удачные ракурсы и запечатлею ваши эмоции на фото. После похода вы получите снимки в обработке на память о нашем путешествии.
Описание фото-прогулки
Подъём на вершину Машука
Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.
Параметры маршрута
Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.
Организационные детали
- В течение 3 дней после похода вы получите 20–40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
- Поход в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены.
- Также я могу организовать треккинг для большего количества человек — стоимость уточняйте при бронировании
- За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе канатной дороги на Машук
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 728 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Благодарим Александра за прекрасное восхождение на Машук и не менее замечательный спуск с горы. На подъем тропа шла мимо Ленинских скал. И далее по большей части - естественные каменистые ступеньки
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Несмотря на пасмурную погоду 11.05.2025 посетили с дочерью (5 лет) гору Машук в сопровождении Александра. Вид на город был скрыт густым туманном, нам об этом было заранее известно, предварительно согласовали
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Замечательный подъём на Машук в очень приятной компании:) Александр - очень приятный и интересный человек (а еще - отличный фотограф).
Подъём получился очень запоминающийся! Не слишком сложный, но при этом очень
Подъём получился очень запоминающийся! Не слишком сложный, но при этом очень
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Прекрасная экскурсия… Плавный и приятный пеший подъем на Машук оставил классные впечатления… выбрали вечернее время, чтобы встретить закат… незабываемо!!! Александр - очень грамотный гид… а еще и прекрасный фотограф, поскольку к экскурсии прилагается фотосессия))) Однозначно буду рекомендовать друзьям
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Е
Очень понравилась прогулка с Александром, маршрут несложный, прекрасные, захватывающие виды, красивые фотографии, очень интересно, рекомендую данный маршрут с чудесным гидом и фотографом Александром
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Александр - отличный гид, рассказчик и фотограф! Рекомендую экскурсию! Но нужно быть готовым, что это горная тропа, и восхождение потребует определенной подготовки и сил:) Но оно 100% того стоит! Нам очень повезло с погодой, весь Кавказский хребет как на ладони
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