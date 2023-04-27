Восхождение на гору Машук и фотосессия

Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус

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Ответы на вопросы
Машук — символ Пятигорска, его лучшая смотровая и самая высокая точка в окрестностях города.

Вы совершите треккинг к вершине, познакомитесь с особенностями местных гор и оцените живописные панорамы. А я поймаю удачные ракурсы и запечатлею ваши эмоции на фото. После экскурсии вы получите снимки в обработке на память о нашем путешествии.
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Ближайшие даты:
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апр
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апр
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подъём на вершину Машука

Уже в пути мы будем любоваться панорамами и делать снимки. По дороге я расскажу о Машуке, окрестных горах-лакколитах и немного о Пятигорске. Буду рад ответить на ваши вопросы. На вершине вам откроются чудесные виды на город, гору Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус. Также вы увидите фотогеничные рукотворные объекты, удачно вписавшиеся в природный рельеф. А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет.

Параметры маршрута

Подъём около 1 км, набор высоты примерно 400 м, спуск по более плавной дороге, около 3 км. Общее время в пути — примерно 2,5 часа, на отдых — 1,5 часа. Достаточно средней физической подготовки.

Организационные детали

  • В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции — я пришлю ссылку на облачное хранилище
  • При необходимости предоставлю трекинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время)
  • Экскурсию можно провести в ночное время (с 1:00 до 7:00), в этом случае стоимость увеличивается вдвое
  • Также я могу организовать треккинг для большего количества человек — стоимость уточняйте при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе канатной дороги на Машук
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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