1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: по вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
- ДДмитрий5 июня 2024Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
- ЕЕлена4 июня 202415 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
- ММария28 мая 2024Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше всего понравились суслики, которых можно было кормить с рук))
- ММарина26 мая 2024Благодарим Константина за незабываемую экскурсию! Мы узнали много интересного для себя,увидели красоту природы Кавказа. Отдельное спасибо гиду за помощь на маршруте,заботу и комфорт во время путешествия. 12 часов пролетели незаметно. Но это были незабываемые 12 часов!)
- ААделина23 мая 2024Были на экскурсии 11 мая. День был насыщенным. В дороге нам рассказывали ооочень много интересных историй, а по приезду на точку мы наслаждались открывающимися видами
- ЕЕлена20 мая 2024Все очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидеть.
- ВВадим8 мая 2024Мы остались очень довольны, поехав в предпоследний наш день в Пятигорске на Джилы Су. Экскурсия представляет собой поездку по асфальтированной
- ЕЕвэй2 мая 2024Потрясающие пейзажи! не забываемый день!
- ННаталья29 апреля 2024Спасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще и обязательно поедем в красивые места с Русланом желательно 🥳 Поездка комфортная и веселая 😁
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Каракая-Су»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Каракая-Су" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 4 000 до 31 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Каракая-Су», 184 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август