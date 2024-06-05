Экскурсии к водопаду Каракая-Су

Найдено 10 экскурсий в категории «Каракая-Су» в Пятигорске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000 за человека
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: по вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500 за всё до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
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    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
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    нас горы, хребты и возвышенности, про их происхождение и состав пород. Отлично помнит десятки дат и высот. Сделал все от него зависящее, чтобы мы смогли увидеть безоблачный Эльбрус. Во время поездки мы посетили несколько обзорных площадок с прекрасными видами. Так же хочется отметить огромное количество сусликов которые смело подходили к нашей группе и кормились прямо с рук. Очень впечатлил водопад Каракая-Су, к которому мы спускались.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    15 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
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    за несколько дней до экскурсии, находясь в Пятигорске, удалось забронировать путешествие. Быстро и по существу организатор отвечала на вопросы, все устроило. Водитель Владимир, прекрасно ориентируется на маршруте и знает лучшие локации. Необыкновенные виды, лучшие фотографии! Нам повезло с разнообразной погодой предгорья, было и солнце и туман и даже немного снега и все это в течении дня. Отличная поездка, нам понравилась, рекомендуем.

  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше всего понравились суслики, которых можно было кормить с рук))
    Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям большеЕздили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше
  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Благодарим Константина за незабываемую экскурсию! Мы узнали много интересного для себя,увидели красоту природы Кавказа. Отдельное спасибо гиду за помощь на маршруте,заботу и комфорт во время путешествия. 12 часов пролетели незаметно. Но это были незабываемые 12 часов!)
  • А
    Аделина
    23 мая 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Были на экскурсии 11 мая. День был насыщенным. В дороге нам рассказывали ооочень много интересных историй, а по приезду на точку мы наслаждались открывающимися видами
    Были на экскурсии 11 мая. День был насыщенным. В дороге нам рассказывали ооочень много интересных историйБыли на экскурсии 11 мая. День был насыщенным. В дороге нам рассказывали ооочень много интересных историйБыли на экскурсии 11 мая. День был насыщенным. В дороге нам рассказывали ооочень много интересных историйБыли на экскурсии 11 мая. День был насыщенным. В дороге нам рассказывали ооочень много интересных историйБыли на экскурсии 11 мая. День был насыщенным. В дороге нам рассказывали ооочень много интересных историй
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    Все очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидеть.
    Все очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидетьВсе очень понравилось! Конечно лучше ехать в хорошую погоду. А то можно кроме тумана ничего не увидеть
  • В
    Вадим
    8 мая 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Мы остались очень довольны, поехав в предпоследний наш день в Пятигорске на Джилы Су. Экскурсия представляет собой поездку по асфальтированной
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    дороге на чистом внедорожнике Тойота среди гор с альпийскими лугами,остановками у водопадов, на ферме альпаки (по желанию, так вход на одного стоит 500 руб), долине нарзанов, и завершается на верхней точке с видом на Эльбрус. Альпашек не пропускайте, там живые эмоции получают и взрослые,и дети, Вы неё пожалеете. Впечатления от Романа, как сопровождающего нас и сидевшего за рулем выше всяких похвал, хотим в следующий наш отпуск на Кавказе ещё поехать в горы с ним. Однозначно рекомендую и маршрут, и организатора!

  • Е
    Евэй
    2 мая 2024
    Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
    Потрясающие пейзажи! не забываемый день!
    Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!Потрясающие пейзажи! не забываемый день!
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
    Спасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще и обязательно поедем в красивые места с Русланом желательно 🥳 Поездка комфортная и веселая 😁
    Спасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще иСпасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще иСпасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще иСпасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще иСпасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще иСпасибо огромное за поездку💖все прошло на высшем уровне. Наш гид Руслан самый лучший 🎉приедем еще и

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Каракая-Су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
  2. Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
  3. Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
  4. Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
  5. Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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