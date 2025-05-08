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Мы отправимся с вами в Приэльбрусье по самой красивой дороге в России — дороге к Джилы-Су. Это урочище известно своими водопадами и термальными источниками. У вас будет возможность увидеть все его главные красоты.