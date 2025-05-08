Джилы-Су: к диким водопадам по самой красивой дороге России

Мы отправимся с вами в Приэльбрусье по самой красивой дороге в России — дороге к Джилы-Су. Это урочище известно своими водопадами и термальными источниками. У вас будет возможность увидеть все его главные красоты.
Джилы-Су: к диким водопадам по самой красивой дороге России
Джилы-Су: к диким водопадам по самой красивой дороге России
Джилы-Су: к диким водопадам по самой красивой дороге России
Ближайшие даты:
8
мая9
мая10
мая11
мая12
мая13
мая14
мая
Время начала: 07:00, 08:00

Описание экскурсии

Урочище Джилы-Су славится самой красивой дорогой России, своими бурными водопадами и лечебным нарзаном, о котором говорят все. Именно здесь открывается самый красивый вид на наш любимый Эльбрус. Мы с вами проедем четыре красивейших ущелья с альпийскими лугами и сказочными скалами «Аватарами». Увидим 3 бурных водопада: Каракая-Су, Эмир и Султан. Нам откроются виды на горы Шаджатмаз, Тузлук и Сирх. Вы попробуете полезную, известную на весь мир воду нарзан, встретите и погладите удивительно милых животных, которые всегда ждут вас на Джилы-Су. Важная информация:
  • Выезд на экскурсию утром. Ориентировочно — в 7 утра.
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей.
  • Наденьте удобную обувь.
  • В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду.
  • Берите с собой наличные.
  • Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Урочище Джилы-Су
  • Гора Шаджатмаз
  • Ущелье реки Харбас со скалами «Аватарами»
  • Гора Тузлук
  • Гора Сирх
  • Водопады Каракая-Су, Эмир и Султан
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Экологический сбор к локациям (около 350 руб.)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Время выезда - 7:00, возвращение - в 18:00
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Наденьте удобную обувь
  • В горах погода непредсказуемая, возьмите теплую одежду
  • Берите с собой наличные
  • Мы не несем ответственность за работу канатных дорог и музеев, в том числе за изменение цен на объектах
  • Мы оставляем за собой право в случае форс-мажорных обстоятельств заменять объекты экскурсии на равнозначные
  • Время отправления и возращения указано ориентировочно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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