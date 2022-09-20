ежедневно в 06:00

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Описание
Что вас ожидает
📍 Плато Шаджатмаз. Путешествие начинается в 6-7 утра. Мы заберем вас прямо от дома и отвезем к первой локации — плато Шаджатмаз. Главная особенность этого места — полное отсутствие леса. Здесь находится научно-исследовательская обсерватория. Возле нее полюбуемся восхитительной панорамой Кавказского хребта и горы Эльбрус.
📍 Долина Нарзанов. Далее направимся в Долину Нарзанов в Приэльбрусье. Перед спуском в долину реки Хасаут открывается замечательный вид на белоснежную верхушку. В долине бьют целебные ключи нарзанов — их можно попробовать на месте. Эти углекислые минеральные воды крайне полезны для здоровья.
📍 Ущелье Харбас. Спуски в несколько сотен метров ведут по крутым серпантинам, а открывающийся пейзаж никого не оставит равнодушным.
📍 Природные смотровые площадки на Эльбрус. Во время путешествия посетим несколько природных смотровых площадок с видом на Эльбрус. Например, площадку «Кругозор», с которой открывается вид на гору Гигант, Главный и Боковой Кавказские хребты и умиротворяющие луга вокруг.
📍 Урочище Джилы-Су. Чтобы насладиться всеми красотами урочища, понадобится несколько дней. Так что мы увидим самое-самое. Дикая природа вокруг и отсутствие связи дадут прочувствовать дух Джилы-Су на 100% и отдохнуть от городской суеты.
📍 Водопады Джилы-Су. Рокочущие Султан-Су, Каракая и Кызыл-Су станут «вишенкой» этого путешествия. В теплое время года вода Каракаи приобретает цвет молодого янтаря. А Кызыл-Су придется любоваться исключительно издали, потому что его потоки слишком сильные.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или гид-представитель нашей команды
На маршруте будут остановки на полноценный завтрак и обед (оплачиваются отдельно)
Экскурсию можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ-патриот
Дополнительные расходы: экосбор — 100 руб. с человека
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 67 экскурсий для 82 туристов
В основном экскурсии провожу я, Константин. Интерес к горам впитал с детства. Мой отец возил автобусные экскурсии по всему Кавказу от Домбая до Цея. Мать — экскурсовод музея Домика Лермонтова и Пятигорского экскурсионного бюро.
Остальные члены нашей команды также являются опытными гидами. 15 лет назад, ещё на обычных УАЗах «козлах», мы пробирались туда, где был в лучшем случае только намёк на дорогу. Мы возим не туда, где «рынки» для туристов, а туда, где есть места единения с природой. Нешаблонно, индивидуально и увлекательно.
Каждый водитель — превосходный гид, который вас с лёгкостью погрузит в историю местности, покажет самые красивые места для фото, развеселит местными байками и отнесётся к вам со всей заботой и ответственностью.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
20 сен 2022
Спасибо огромное Константину за прекрасную экскурсию! Все было на высшем уровне! Искренне рекомендуем!
Ольга
19 сен 2022
Незабываемая поездка! Большое спасибо Евгению. Отличный водитель и прекрасный рассказчик.
Ольга
3 сен 2022
Очень понравилась поездка! Огромное спасибо Константину и Сергею (ездили на двух джипах). Посетили много красивейших мест. Прокатились практически над обрывом! Захватывало дух от увиденных красот! Однозначно рекомендую!
Марина
3 сен 2022
Великолепная экскурсия! Не могли поверить глазам, что такие красоты перед нами! Море впечатлений и эмоций!
А
Анжелика
28 авг 2022
Отличная экскурсия! Природа великолепна, величие гор, мощь водопадов, горные реки, целебные источники. Замечательный гид и водитель Сергей, профессионал, с ним надежно и спокойно, хотя адреналина хватало. Рекомендую, на самом деле, незабываемый джип-тур, самое сильное впечатление отпуска.
Светлана
25 авг 2022
Потрясающая экскурсия и поездка! Эмоций шквал, влюбилась в горы!)
Сергей
21 авг 2022
Отличный тур! Комфортно! Ярко и не забываемо, + цена приятная
Юлия
4 авг 2022
Всё прошло отлично! Благодарим Константина за экскурсию, это было здорово!
Ульяна
2 авг 2022
Прекрасная экскурсия на джипе! Нас вёз замечательный человек и очень интересный гид-водитель Виталий, огромное спасибо за эмоции, было очень много красивых видов (горы, водопады, прекрасный ЭЛЬБРУС), интересно рассказал обо всех местах, ответил на все доп. вопросы! Очень рекомендую всем побывать на этой экскурсии, незабываемые впечатления и миллион красивейших фотографий обеспечены!)
К
Карина
30 июля 2022
Очень крутая экскурсия. Гид Виталий очень грамотно составил маршрут, так, чтобы обойти все очереди. Заехали на поляну Эмануэля сверху и потом пешком спустились вниз, откуда нас забрали, что удобнее, если бы нам пришлось подниматься наоборот наверх. Никто не торопил, делали остановки по желанию. Виды невероятной красоты. Самые лучшие виды на Эльбрус тут.
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