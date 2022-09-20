ежедневно в 06:00

Увидеть красоты Джилы-Су и не влюбиться в них — просто невозможно. Мы прокатимся по одной из самых живописных дорог России, минуя ущелья и перевалы. Заедем в долину нарзанов, полюбуемся Кавказским хребтом и Эльбрусом с крутых смотровых площадок, отведаем местных хычинов с горным чаем и замрем от восторга у огромных водопадов. Этот день запомнится надолго!

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Описание

Что вас ожидает

📍 Плато Шаджатмаз. Путешествие начинается в 6-7 утра. Мы заберем вас прямо от дома и отвезем к первой локации — плато Шаджатмаз. Главная особенность этого места — полное отсутствие леса. Здесь находится научно-исследовательская обсерватория. Возле нее полюбуемся восхитительной панорамой Кавказского хребта и горы Эльбрус.

📍 Долина Нарзанов. Далее направимся в Долину Нарзанов в Приэльбрусье. Перед спуском в долину реки Хасаут открывается замечательный вид на белоснежную верхушку. В долине бьют целебные ключи нарзанов — их можно попробовать на месте. Эти углекислые минеральные воды крайне полезны для здоровья.

📍 Ущелье Харбас. Спуски в несколько сотен метров ведут по крутым серпантинам, а открывающийся пейзаж никого не оставит равнодушным.

📍 Природные смотровые площадки на Эльбрус. Во время путешествия посетим несколько природных смотровых площадок с видом на Эльбрус. Например, площадку «Кругозор», с которой открывается вид на гору Гигант, Главный и Боковой Кавказские хребты и умиротворяющие луга вокруг.

📍 Урочище Джилы-Су. Чтобы насладиться всеми красотами урочища, понадобится несколько дней. Так что мы увидим самое-самое. Дикая природа вокруг и отсутствие связи дадут прочувствовать дух Джилы-Су на 100% и отдохнуть от городской суеты.

📍 Водопады Джилы-Су. Рокочущие Султан-Су, Каракая и Кызыл-Су станут «вишенкой» этого путешествия. В теплое время года вода Каракаи приобретает цвет молодого янтаря. А Кызыл-Су придется любоваться исключительно издали, потому что его потоки слишком сильные.

Организационные детали