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В Железноводск — на склоне горы Железной

5
2 отзыва
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по Железноводску, где вы увидите главные исторические достопримечательности: бывший дворец эмира Бухары начала XX века, Пушкинскую галерею, Курортный парк 🌳 и памятники на его аллеях.

Во время нашей прогулки вы сможете оценить на вкус знаменитую на всю страну воду из целебных источников.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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В Железноводск — на склоне горы Железной
В Железноводск — на склоне горы Железной

Что вы увидите

  • Поселок Иноземцево
  • Курортный парк
  • Дача Эмира Бухарского
  • Смирновский и Славяновский источники
  • Каскадная лестница
  • Здание минеральных ванн Островского
  • Памятник Лермонтову
  • Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана
  • Пушкинская галерея
Маленький, северный и живописный город-курорт
Железноводск расположен на склоне горы ⛰️ Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу 🌲. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг его целый ансамбль гор, одна живописней другой.
Целебные источники горячих и холодных минеральных вод
Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники, равных которым не много в мире. В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с историей 📖 открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями.

Вас ждут исторические достопримечательности 🏛️ города:

  • Здание минеральных ванн М. Н. Островского
  • Памятник М. Ю. Лермонтову
  • Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана)
  • Пушкинская галерея
  • Роскошный Курортный парк 🌳, где подышите чистейшим лесным воздухом и конечно же сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.

Важная информация:

  • Возьмите с собой удобную обувь и теплую одежду, паспорт, свидетельство о рождении (детям), деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Водители – профессионалы с многолетним стажем
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
Что не входит
  • Питание и вода
  • Личные расходы (сувениры и пр. )
Начало
🚩 Места посадки уточняйте после бронирования
Место завершения
🏁 Места высадки уточняйте после бронирования
В Железноводск — на склоне горы Железной
В Железноводск — на склоне горы Железной
В Железноводск — на склоне горы Железной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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2 отзыва оставили туристы

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