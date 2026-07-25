Маленький, северный и живописный город-курорт Железноводск расположен на склоне горы Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг его целый ансамбль гор, одна живописней другой. Целебные источники горячих и холодных минеральных вод Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники, равных которым не много в мире. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями. Вас ждут исторические достопримечательности города:

Здание минеральных ванн М. Н. Островского, • Памятник М. Ю. Лермонтову, • Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана), • Пушкинская галерея, • Роскошный Курортный парк, где подышите чистейшим лесным воздухом и конечно же сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.