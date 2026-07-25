Приглашаем вас на экскурсию по Железноводску, где вы увидите главные исторические достопримечательности: бывший дворец эмира Бухары начала XX века, Пушкинскую галерею, Курортный парк и памятники на его аллеях.
Во время нашей прогулки вы сможете оценить на вкус знаменитую на всю страну воду из целебных источников.
Во время нашей прогулки вы сможете оценить на вкус знаменитую на всю страну воду из целебных источников.
Описание экскурсии
Маленький, северный и живописный город-курорт Железноводск расположен на склоне горы Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг его целый ансамбль гор, одна живописней другой. Целебные источники горячих и холодных минеральных вод Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники, равных которым не много в мире. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями. Вас ждут исторические достопримечательности города:
Здание минеральных ванн М. Н. Островского, • Памятник М. Ю. Лермонтову, • Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана), • Пушкинская галерея, • Роскошный Курортный парк, где подышите чистейшим лесным воздухом и конечно же сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.
По пятницам
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Иноземцево
- Курортный парк
- Дача Эмира Бухарского
- Смирновский и Славяновский источники
- Каскадная лестница
- Здание минеральных ванн Островского
- Памятник Лермонтову
- Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана
- Пушкинская галерея
Что включено
- Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
- Водители - профессионалы с многолетним стажем
- Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
Что не входит в цену
- Питание и вода
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия, городок красивый
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Несмотря на то, что вечером начался сильный дождь, настроение не было испорчено. Я видела много разных экскурсоводов, но Ирина Владимировна удивительная. Видно, что человек живет тем, о чем рассказывает. Уместно прочитанные стихи Лермонтова, красиво прочитанные еще это нужно подчеркнуть, хороший темп экскурсии: не затянута, но и все показано. Нам очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
А
Рассказ гида очень интересный, но осенью темнеет очень рано и начало экскурсии в 14-15 еще и с дорогой до Железноводска тратится время и часть экскурсии поэтому уже по темноте. Дворец Эмира Бухарского выкуплен и закрыт для посещения 🫤.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Посещение Железноводска оставило одни из приятных воспоминаний! Это тихий, уютный и очень зеленый город, идеально подходящий для спокойного отдыха и оздоровления.
Особенно понравились прогулки по живописным паркам и аллеям, ухоженные терренкуры
Особенно понравились прогулки по живописным паркам и аллеям, ухоженные терренкуры
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод - Надежда Петровна, какой и должна быть экскурсовод (на мой взгляд). Приветливая, эрудированная, любящая свое дело и предмет своих рассказов. Ни на минуту не замолкала и рассказывала ненавязчиво, как будто, между прочим, очень интересно и информативно. Город небольшой, камерный, тихий, приятный, хочется вернуться. Спасибо!!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод - Надежда Петровна, какой и должна быть экскурсовод (на мой взгляд). Приветливая, эрудированная, любящая свое дело и предмет своих рассказов. Ни на минуту не замолкала и рассказывала ненавязчиво, как будто, между прочим, очень интересно и информативно. Город небольшой, камерный, тихий, приятный, хочется вернуться. Спасибо!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «В Железноводск - на склоны горы Железной»
Групповая
Восхождение на гору Бештау в группе
Присоединяйтесь к мини-группе для восхождения на гору Бештау. Насладитесь красотой природы, уникальными достопримечательностями и потрясающими видами на Эльбрус
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: ежедневно в 10:00
19 авг в 10:00
22 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Хайкинг на гору Бештау
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Начало: На автостоянке возле Второ-Афонского Бештаугорског...
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Полёт на параплане над горами
Испытайте незабываемые эмоции, паря над горами Пятигорска на параплане. Откройте для себя новые горизонты и насладитесь невероятными видами с высоты
Начало: По согласованию в центральной части Пятигорска
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, в среду в 10:00
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
23 авг в 06:00
24 авг в 06:00
от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.
1300 ₽ за человека