Маленький, северный и живописный город-курорт
Железноводск расположен на склоне горы ⛰️ Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу 🌲. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг его целый ансамбль гор, одна живописней другой.
Целебные источники горячих и холодных минеральных вод
Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники, равных которым не много в мире. В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с историей 📖 открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями.
Вас ждут исторические достопримечательности 🏛️ города:
- Здание минеральных ванн М. Н. Островского
- Памятник М. Ю. Лермонтову
- Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана)
- Пушкинская галерея
- Роскошный Курортный парк 🌳, где подышите чистейшим лесным воздухом и конечно же сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.
Важная информация:
- Возьмите с собой удобную обувь и теплую одежду, паспорт, свидетельство о рождении (детям), деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).