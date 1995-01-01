Маленький, северный и живописный город-курорт

Железноводск расположен на склоне горы ⛰️ Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу 🌲. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг его целый ансамбль гор, одна живописней другой.

Целебные источники горячих и холодных минеральных вод

Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники, равных которым не много в мире. В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с историей 📖 открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями.

Вас ждут исторические достопримечательности 🏛️ города:

Здание минеральных ванн М. Н. Островского

Памятник М. Ю. Лермонтову

Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана)

Пушкинская галерея

Роскошный Курортный парк 🌳, где подышите чистейшим лесным воздухом и конечно же сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.

Важная информация: