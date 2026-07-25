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В Железноводск - на склоны горы Железной

История курорта Железноводск: экскурсия на автобусе по городу и его окрестностям
Приглашаем вас на экскурсию по Железноводску, где вы увидите главные исторические достопримечательности: бывший дворец эмира Бухары начала XX века, Пушкинскую галерею, Курортный парк и памятники на его аллеях.

Во время нашей прогулки вы сможете оценить на вкус знаменитую на всю страну воду из целебных источников.
4.8
72 отзыва
В Железноводск - на склоны горы Железной
В Железноводск - на склоны горы Железной
В Железноводск - на склоны горы Железной

Описание экскурсии

Маленький, северный и живописный город-курорт Железноводск расположен на склоне горы Железной, а его здравницы утопают в естественном лесу. Природа оказалась наиболее щедрой именно к Железноводску, потому что вокруг его целый ансамбль гор, одна живописней другой. Целебные источники горячих и холодных минеральных вод Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники, равных которым не много в мире. В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями. Вас ждут исторические достопримечательности города:
Здание минеральных ванн М. Н. Островского, • Памятник М. Ю. Лермонтову, • Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э. Тельмана), • Пушкинская галерея, • Роскошный Курортный парк, где подышите чистейшим лесным воздухом и конечно же сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников.

По пятницам

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Поселок Иноземцево
  • Курортный парк
  • Дача Эмира Бухарского
  • Смирновский и Славяновский источники
  • Каскадная лестница
  • Здание минеральных ванн Островского
  • Памятник Лермонтову
  • Бывший дворец эмира Бухары Саида Абдулла-хана
  • Пушкинская галерея
Что включено
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Водители - профессионалы с многолетним стажем
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
Что не входит в цену
  • Питание и вода
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
13
3
2
2
1
Л
Отличная экскурсия, городок красивый
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Б
Несмотря на то, что вечером начался сильный дождь, настроение не было испорчено. Я видела много разных экскурсоводов, но Ирина Владимировна удивительная. Видно, что человек живет тем, о чем рассказывает. Уместно прочитанные стихи Лермонтова, красиво прочитанные еще это нужно подчеркнуть, хороший темп экскурсии: не затянута, но и все показано. Нам очень понравилось
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А
Рассказ гида очень интересный, но осенью темнеет очень рано и начало экскурсии в 14-15 еще и с дорогой до Железноводска тратится время и часть экскурсии поэтому уже по темноте. Дворец Эмира Бухарского выкуплен и закрыт для посещения 🫤.
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М
Посещение Железноводска оставило одни из приятных воспоминаний! Это тихий, уютный и очень зеленый город, идеально подходящий для спокойного отдыха и оздоровления.
Особенно понравились прогулки по живописным паркам и аллеям, ухоженные терренкуры
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с минеральными источниками, а также красивая архитектура старинных зданий. Город пропитан атмосферой умиротворения и расслабления.
Обязательно стоит попробовать местную минеральную воду – каждая из них обладает уникальным вкусом и целебными свойствами.
В целом, Железноводск – прекрасное место для тех, кто ищет уединения с природой, хочет поправить здоровье и насладиться неспешным темпом жизни. Рекомендуем к посещению!

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Б
Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод - Надежда Петровна, какой и должна быть экскурсовод (на мой взгляд). Приветливая, эрудированная, любящая свое дело и предмет своих рассказов. Ни на минуту не замолкала и рассказывала ненавязчиво, как будто, между прочим, очень интересно и информативно. Город небольшой, камерный, тихий, приятный, хочется вернуться. Спасибо!!
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Б
Прекрасная экскурсия, прекрасный экскурсовод - Надежда Петровна, какой и должна быть экскурсовод (на мой взгляд). Приветливая, эрудированная, любящая свое дело и предмет своих рассказов. Ни на минуту не замолкала и рассказывала ненавязчиво, как будто, между прочим, очень интересно и информативно. Город небольшой, камерный, тихий, приятный, хочется вернуться. Спасибо!!
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