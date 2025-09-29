Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор! Приглашаем вас в необычную, насыщенную разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсию для тех, кто устал от пассивного досуга.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа:
- восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога;
- по желанию, сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить качество локальной минералки прямо из-под земли;
- необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию);
- действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества;
- сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд;
- знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе;
- река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе;
- в курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Нарзанные источники
- Сырные пещеры
- Озеро Кара-Кёль
- Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Домбай
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
- Питание
- Канатные дороги
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
29 сен 2025
Заказали экскурсию, ожидая восхититься красотой Домбая.
В начале экскурсия была отложена в связи не работой канатной дороги. Предложили перенести экскурсию на другой день. В назначенный день Оператор посадила нас в свободную
В начале экскурсия была отложена в связи не работой канатной дороги. Предложили перенести экскурсию на другой день. В назначенный день Оператор посадила нас в свободную
В
Венера
23 авг 2025
Нам очень все понравилось, большое спасибо нашему гиду Артуру, это море впечатлений, когда тебя сопровождает такой гид.
П
Павел
19 июн 2025
По дороге видели перевал Гумбаши, нарзанные источники, Сырные пещеры, древний храм на горе, озеро Кара-Кёль, реку Уллу-Муруджу, посёлок Домбай, поднялись наверх по канатной дороге. Надышались чудесным горным воздухом, всё посмотрели,
Е
Евгения
10 июн 2025
Экскурсия в Домбай была настоящим открытием для нас! Мы отправились в джип-тур с замечательной группой, и это сделало поездку еще более увлекательной. Остановившись на перевале Гумбаши, мы были поражены великолепием
Е
Елена
5 июн 2025
Мы с семьей только что вернулись из экскурсии в Домбай, и это было просто потрясающе! Джип-тур в группе создал отличную атмосферу, а остановка на перевале Гумбаши подарила нам невероятные виды.
И
Ирина
1 июн 2025
Экскурсия в Домбай была просто великолепной! Мы отправились в джип-тур с замечательной группой, и это сделало наше путешествие еще более увлекательным. Остановившись на перевале Гумбаши, мы были поражены красотой окружающих
М
Максим
29 мая 2025
Недавно вернулись из экскурсии в Домбай, и это было просто потрясающе! Джип-тур в группе создал отличную атмосферу, а остановка на перевале Гумбаши подарила нам невероятные виды. Сырные пещеры и Шаонинский
Е
Елена
21 мая 2025
Экскурсия в Домбай оставила у нас только положительные эмоции! Джип-тур был комфортным и увлекательным, а виды с перевала Гумбаши просто завораживающие. Сырные пещеры и Шаонинский храм стали настоящими открытиями. Озеро Каракёль с его бирюзовой водой поразило своей красотой.
К
Ксения
16 мая 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Джип-тур был очень комфортным, а остановки на перевале Гумбаши и у реки Уллу Муруджи просто завораживают. Обязательно расскажу всем знакомым!
Л
Лариса
13 мая 2025
В Домбае мы провели незабываемый день! Смотрели на сырные пещеры и поднимались на канатной дороге. Виды с высоты просто потрясающие! Рекомендую всем, кто хочет насладиться природой
Д
Дмитрий
9 мая 2025
Спасибо большое, было очень интересно и захватывающе.
Е
Елена
3 мая 2025
Потрясающая дорога и великолепная экскурсия на Домбай! Отдельная благодарность нашему гиду Ивану. Его знания о горах, истории и природе Кавказа впечатляют. Рассказывал очень интересно, с любовью к месту и юмором. Всегда внимателен к группе, отвечал на любые вопросы. Благодаря гиду Ивану экскурсия стала не просто поездкой, а настоящим погружением в красоту Домбая. Очень рекомендую!
М
Мария
30 апр 2025
Ездила 29 апреля 2025 года. Меня забирали первой, поэтому я смогла сесть с водителем Михаилом. Он очень добрый, прекрасный рассказчик и отличный водитель. Всего нас было 6 человек, влюбленных в
А
Арина
29 апр 2025
Путешествовала с гидом Ильёй, который организовал маршрут, рассказал о традициях региона и поделился анекдотами. Он помог нам успеть насладиться всеми локациями и вернуться в Пятигорск к 7 часам.
А
Анна
25 апр 2025
24.04 посетили экскурсию по Домбаю. Место потрясающее, виды захватывают дух. Гид Темирлан рассказал много интересного о Домбае и истории Кавказа, был приветлив и открыт к общению. Вождение аккуратное. Рекомендуем экскурсию!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Откройте для себя величие Кавказа! Путешествие через перевалы, пещеры и храмы, завершится на вершине Мусса-Ачитара. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3700 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Великолепный Домбай: джип-путешествие в небольшой группе
Посетить сердце Северного Кавказа и окружающие её живописные места
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3735 ₽
4150 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 06:00
12 ноя в 06:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.