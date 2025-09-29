читать дальше

машину к гиду Анзору. К сожалению, вместо экскурсовода к нам приехал водитель такси, который не видел достопримечательностей по маршруту ранее и не имел информации про них. Рассказать про живописные места он не мог. Почти всю дорогу он был занят личными разговорами по телефону (как получить откат от цены нашего подъемника), что было очень приятно слышать. Позднее прозвучала фраза: вы отдыхаете, а я работаю (зарабатываю). В Домбае нас привезли к кафе и сказали сдать наличные для покупки билетов на канатная дорогу, узнав что мы не брали наличные, а только карту, разразился скандал, закончевштйся фразой - сейчас вас высажу и будете назад добираться сами.

На канатной дороге, гид не поднимался в месте с нами как остальные гиды в других группах, а после спуска он сказал идти к кафе (города мы не знаем). Пришлось самостоятельно искать место встречи, что вызвало дополнительные трудности.

Это испортило настроение и впечатление о посещение красивого места.

На обратной дороге в протяжении 3 часов нас игнорировали.

Мы были разочарованы. Считаем что отправлять группы с таким не профессионалом нельзя.