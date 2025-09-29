Мои заказы

Джип-тур в Домбай: Сердце Кавказа зовет

Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор! Приглашаем вас в необычную, насыщенную разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсию для тех, кто устал от пассивного досуга.
4.9
36 отзывов
Джип-тур в Домбай: Сердце Кавказа зовет
Джип-тур в Домбай: Сердце Кавказа зовет
Джип-тур в Домбай: Сердце Кавказа зовет
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает: В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа:

  • восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога;
  • по желанию, сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить качество локальной минералки прямо из-под земли;
  • необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию);
  • действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества;
  • сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд;
  • знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе;
  • река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе;
  • в курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Нарзанные источники
  • Сырные пещеры
  • Озеро Кара-Кёль
  • Теберда
  • Река Уллу-Муруджу
  • Домбай
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
  • Питание
  • Канатные дороги
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
3
2
1
1
А
Анастасия
29 сен 2025
Заказали экскурсию, ожидая восхититься красотой Домбая.
В начале экскурсия была отложена в связи не работой канатной дороги. Предложили перенести экскурсию на другой день. В назначенный день Оператор посадила нас в свободную
читать дальше

машину к гиду Анзору. К сожалению, вместо экскурсовода к нам приехал водитель такси, который не видел достопримечательностей по маршруту ранее и не имел информации про них. Рассказать про живописные места он не мог. Почти всю дорогу он был занят личными разговорами по телефону (как получить откат от цены нашего подъемника), что было очень приятно слышать. Позднее прозвучала фраза: вы отдыхаете, а я работаю (зарабатываю). В Домбае нас привезли к кафе и сказали сдать наличные для покупки билетов на канатная дорогу, узнав что мы не брали наличные, а только карту, разразился скандал, закончевштйся фразой - сейчас вас высажу и будете назад добираться сами.
На канатной дороге, гид не поднимался в месте с нами как остальные гиды в других группах, а после спуска он сказал идти к кафе (города мы не знаем). Пришлось самостоятельно искать место встречи, что вызвало дополнительные трудности.
Это испортило настроение и впечатление о посещение красивого места.
На обратной дороге в протяжении 3 часов нас игнорировали.
Мы были разочарованы. Считаем что отправлять группы с таким не профессионалом нельзя.

В
Венера
23 авг 2025
Нам очень все понравилось, большое спасибо нашему гиду Артуру, это море впечатлений, когда тебя сопровождает такой гид.
П
Павел
19 июн 2025
По дороге видели перевал Гумбаши, нарзанные источники, Сырные пещеры, древний храм на горе, озеро Кара-Кёль, реку Уллу-Муруджу, посёлок Домбай, поднялись наверх по канатной дороге. Надышались чудесным горным воздухом, всё посмотрели,
читать дальше

попробовали и пощупали! Огромная благодарность и уважение нашему гиду Марату!!! Такого интересного, эрудированного рассказчика с широчайшим кругозором редко можно встретить. К тому же это очень тактичный человек с прекрасным чувством юмора. Это был лучший день отпуска!

Е
Евгения
10 июн 2025
Экскурсия в Домбай была настоящим открытием для нас! Мы отправились в джип-тур с замечательной группой, и это сделало поездку еще более увлекательной. Остановившись на перевале Гумбаши, мы были поражены великолепием
читать дальше

горных пейзажей. Сырные пещеры удивили своей красотой и загадочностью, а Шаонинский храм добавил духовности в наше путешествие. Озеро Каракёль с его яркой бирюзовой водой стало настоящей жемчужиной нашей экскурсии. Подъем на канатной дороге был незабываемым, и мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым!

Е
Елена
5 июн 2025
Мы с семьей только что вернулись из экскурсии в Домбай, и это было просто потрясающе! Джип-тур в группе создал отличную атмосферу, а остановка на перевале Гумбаши подарила нам невероятные виды.
читать дальше

Сырные пещеры и Шаонинский храм стали настоящими культурными открытиями. Озеро Каракёль с его кристально чистой водой оставило нас в полном восторге. Подъем на канатной дороге стал настоящим приключением. Мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем

И
Ирина
1 июн 2025
Экскурсия в Домбай была просто великолепной! Мы отправились в джип-тур с замечательной группой, и это сделало наше путешествие еще более увлекательным. Остановившись на перевале Гумбаши, мы были поражены красотой окружающих
читать дальше

гор. Сырные пещеры удивили нас своей загадочностью, а Шаонинский храм добавил духовности в нашу поездку. Озеро Каракёль с его яркой бирюзовой водой стало настоящей жемчужиной нашего путешествия. Подъем на канатной дороге был незабываемым, и мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым!

М
Максим
29 мая 2025
Недавно вернулись из экскурсии в Домбай, и это было просто потрясающе! Джип-тур в группе создал отличную атмосферу, а остановка на перевале Гумбаши подарила нам невероятные виды. Сырные пещеры и Шаонинский
читать дальше

храм стали настоящими культурными открытиями. Озеро Каракёль с его кристально чистой водой оставило нас в полном восторге. Подъем на канатной дороге стал настоящим приключением. Мы обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем!

Е
Елена
21 мая 2025
Экскурсия в Домбай оставила у нас только положительные эмоции! Джип-тур был комфортным и увлекательным, а виды с перевала Гумбаши просто завораживающие. Сырные пещеры и Шаонинский храм стали настоящими открытиями. Озеро Каракёль с его бирюзовой водой поразило своей красотой.
К
Ксения
16 мая 2025
Это была одна из лучших экскурсий в моей жизни! Джип-тур был очень комфортным, а остановки на перевале Гумбаши и у реки Уллу Муруджи просто завораживают. Обязательно расскажу всем знакомым!
Л
Лариса
13 мая 2025
В Домбае мы провели незабываемый день! Смотрели на сырные пещеры и поднимались на канатной дороге. Виды с высоты просто потрясающие! Рекомендую всем, кто хочет насладиться природой
Д
Дмитрий
9 мая 2025
Спасибо большое, было очень интересно и захватывающе.
Е
Елена
3 мая 2025
Потрясающая дорога и великолепная экскурсия на Домбай! Отдельная благодарность нашему гиду Ивану. Его знания о горах, истории и природе Кавказа впечатляют. Рассказывал очень интересно, с любовью к месту и юмором. Всегда внимателен к группе, отвечал на любые вопросы. Благодаря гиду Ивану экскурсия стала не просто поездкой, а настоящим погружением в красоту Домбая. Очень рекомендую!
М
Мария
30 апр 2025
Ездила 29 апреля 2025 года. Меня забирали первой, поэтому я смогла сесть с водителем Михаилом. Он очень добрый, прекрасный рассказчик и отличный водитель. Всего нас было 6 человек, влюбленных в
читать дальше

горы. Маршрут проходит по живописным местам КЧР: местные дома, невероятные пейзажи и серпантин. Мы увидели Эльбрус, Гум-Башы, Кавказский хребет, Домбай, горную речку, сырные пещеры, бомбическое озеро и старинный осетинский храм. Большое спасибо за яркие кадры и незабываемые впечатления!

А
Арина
29 апр 2025
Путешествовала с гидом Ильёй, который организовал маршрут, рассказал о традициях региона и поделился анекдотами. Он помог нам успеть насладиться всеми локациями и вернуться в Пятигорск к 7 часам.
А
Анна
25 апр 2025
24.04 посетили экскурсию по Домбаю. Место потрясающее, виды захватывают дух. Гид Темирлан рассказал много интересного о Домбае и истории Кавказа, был приветлив и открыт к общению. Вождение аккуратное. Рекомендуем экскурсию!

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
На машине
13 часов
138 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Откройте для себя величие Кавказа! Путешествие через перевалы, пещеры и храмы, завершится на вершине Мусса-Ачитара. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3700 ₽ за человека
Великолепный Домбай: джип-путешествие в небольшой группе
На машине
Джиппинг
12 часов
-
10%
534 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Великолепный Домбай: джип-путешествие в небольшой группе
Посетить сердце Северного Кавказа и окружающие её живописные места
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3735 ₽4150 ₽ за человека
В ущельях спрятанный Домбай
На машине
12 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 06:00
12 ноя в 06:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске