Теберда – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Теберда» в Пятигорске, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Домбай - сказка в горах Кавказа
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Домбай - сказка в горах Кавказа
Начало: Место проживания в пределах г. Пятигорск
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200 за человека
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Домбай - душа Кавказских гор
    Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
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    пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления!

  • У
    Ульяна
    15 февраля 2024
    Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
    Карен- лучший гид!!!!! Всегда рекомендуем его всем! Супер-экскурсии!
  • Р
    Рафаель
    20 ноября 2023
    Прекрасный Домбай - джип-тур из Пятигорска
    Очень рекомендую воспользоваться туром этих ребят. Организация на высшем уровне! Екатерина ответила на все мои вопросы, ждать не пришлось. Гид в
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    поездке все рассказывал, везде сопровождал, джип очень чистый, аккуратное вождение! Завез по нашему желанию на завтрак, предоставил выбор канатных дорог. Есть открытая и закрытая канатка. Тут конечно на ваше усмотрение, что кому больше подойдет. Я выбрал открытую (кресельную) - восторг! Вернусь еще! Спасибо ребятам за тур!

  • М
    Мария
    20 ноября 2023
    Прекрасный Домбай - джип-тур из Пятигорска
    Мне очень понравилась поездка, был гид Фарид, самый лучший и веселый, очень много интересного рассказывает, можно не переживать, дорогу водит
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    максимально безопасно! 🫶🏻 ездила с подругой, посмотрели очень много интересных мест. Поездку запомню надолго! ✨правда, было очень холодно, но Фарид дал свою куртку, за такую предусмотрительность спасибо ему большое! 😭

  • э
    элина
    19 ноября 2023
    Прекрасный Домбай - джип-тур из Пятигорска
    Все очень-очень понравилось! огромное спасибо гиду, мне было очень интересно его слушать. виды прекрасные, сделала огромное количество фотографий💔 я получила невероятное удовольствие от этой поездки, горы-это любовь. обязательно поеду снова весной🥰
  • В
    Владлена
    30 сентября 2023
    Домбай - душа Кавказских гор
    Провели прекрасный день с Александром. Несмотря на задержку, не от нас зависящую, из гостиницы, мы всё успели, Александр нам показал всё, на что мы рассчитывали и даже больше. Спасибо огромное
    Провели прекрасный день с Александром. Несмотря на задержку, не от нас зависящую, из гостиницы, мы всё
  • Д
    Дарья
    5 августа 2023
    Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
    Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый и внимательный гид, все предусмотрел, учел все наши пожелания. Домбай - это сказка! Вам обязательно нужно здесь побывать!
    Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливыйЕсли вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливыйЕсли вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливыйЕсли вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливыйЕсли вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый
  • М
    Марина
    4 августа 2023
    Домбай - сердце Карачаево-Черкессии
    Хорошая поездка, красивые места! К сожалению, подняться на подъемнике не смогли, из-за погодных условий остановили, но наш гид нашел выход из ситуации и показал другие интересные места, спасибо Александру!!!
  • М
    Михаил
    2 августа 2023
    Настроение - «В горы»: Домбай
    Я бы мог написать про виды гор, которые мы увидели, но лучше все посмотреть своими глазами:) Однако, хочу отметить несколько
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    ключевых деталей, которые поразили меня - пунктуальность, честность и правильность Андрея и внимание к своей экскурсионной группе (не каждый гид поднимается с вами на вершину горы, чтобы убедиться, что вы точно все посмотрели). И самое главное - его любовь к родному краю и знание его истории:) Однозначно рекомендую данный тур, а сам уже жду отпуска, чтобы вернуться вновь

  • В
    Владимир
    16 июля 2023
    Настроение - «В горы»: Домбай
    Огромное спасибо Андрею за интересное и увлекательное путешествие, которое, благодаря ему, прошло на одном дыхании! Андрей один из немногих гидов,
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    который пройдет полный маршрут вместе с вами, покажет самые живописные места и расскажет их историю. Мы в полном восторге от путешествия! Обязательно вернемся в следующем году покорять новые вершины вместе с лучшим гидом!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Теберда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
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  3. Домбай - сказка в горах Кавказа
  4. Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Теберда" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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