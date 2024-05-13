В Валерия Домбай - душа Кавказских гор читать дальше пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления! Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном

У Ульяна Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска Карен- лучший гид!!!!! Всегда рекомендуем его всем! Супер-экскурсии!

Р Рафаель Прекрасный Домбай - джип-тур из Пятигорска читать дальше поездке все рассказывал, везде сопровождал, джип очень чистый, аккуратное вождение! Завез по нашему желанию на завтрак, предоставил выбор канатных дорог. Есть открытая и закрытая канатка. Тут конечно на ваше усмотрение, что кому больше подойдет. Я выбрал открытую (кресельную) - восторг! Вернусь еще! Спасибо ребятам за тур! Очень рекомендую воспользоваться туром этих ребят. Организация на высшем уровне! Екатерина ответила на все мои вопросы, ждать не пришлось. Гид в

М Мария Прекрасный Домбай - джип-тур из Пятигорска читать дальше максимально безопасно! 🫶🏻 ездила с подругой, посмотрели очень много интересных мест. Поездку запомню надолго! ✨правда, было очень холодно, но Фарид дал свою куртку, за такую предусмотрительность спасибо ему большое! 😭 Мне очень понравилась поездка, был гид Фарид, самый лучший и веселый, очень много интересного рассказывает, можно не переживать, дорогу водит

э элина Прекрасный Домбай - джип-тур из Пятигорска Все очень-очень понравилось! огромное спасибо гиду, мне было очень интересно его слушать. виды прекрасные, сделала огромное количество фотографий💔 я получила невероятное удовольствие от этой поездки, горы-это любовь. обязательно поеду снова весной🥰

В Владлена Домбай - душа Кавказских гор Провели прекрасный день с Александром. Несмотря на задержку, не от нас зависящую, из гостиницы, мы всё успели, Александр нам показал всё, на что мы рассчитывали и даже больше. Спасибо огромное

Д Дарья Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый и внимательный гид, все предусмотрел, учел все наши пожелания. Домбай - это сказка! Вам обязательно нужно здесь побывать!

М Марина Домбай - сердце Карачаево-Черкессии Хорошая поездка, красивые места! К сожалению, подняться на подъемнике не смогли, из-за погодных условий остановили, но наш гид нашел выход из ситуации и показал другие интересные места, спасибо Александру!!!

М Михаил Настроение - «В горы»: Домбай читать дальше ключевых деталей, которые поразили меня - пунктуальность, честность и правильность Андрея и внимание к своей экскурсионной группе (не каждый гид поднимается с вами на вершину горы, чтобы убедиться, что вы точно все посмотрели). И самое главное - его любовь к родному краю и знание его истории:) Однозначно рекомендую данный тур, а сам уже жду отпуска, чтобы вернуться вновь Я бы мог написать про виды гор, которые мы увидели, но лучше все посмотреть своими глазами:) Однако, хочу отметить несколько