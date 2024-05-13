1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Домбай - сказка в горах Кавказа
Начало: Место проживания в пределах г. Пятигорск
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Начало: По указанному вами адресу
Расписание: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия13 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
- УУльяна15 февраля 2024Карен- лучший гид!!!!! Всегда рекомендуем его всем! Супер-экскурсии!
- РРафаель20 ноября 2023Прекрасный Домбай - джип-тур из ПятигорскаОчень рекомендую воспользоваться туром этих ребят. Организация на высшем уровне! Екатерина ответила на все мои вопросы, ждать не пришлось. Гид в
- ММария20 ноября 2023Прекрасный Домбай - джип-тур из ПятигорскаМне очень понравилась поездка, был гид Фарид, самый лучший и веселый, очень много интересного рассказывает, можно не переживать, дорогу водит
- ээлина19 ноября 2023Прекрасный Домбай - джип-тур из ПятигорскаВсе очень-очень понравилось! огромное спасибо гиду, мне было очень интересно его слушать. виды прекрасные, сделала огромное количество фотографий💔 я получила невероятное удовольствие от этой поездки, горы-это любовь. обязательно поеду снова весной🥰
- ВВладлена30 сентября 2023Провели прекрасный день с Александром. Несмотря на задержку, не от нас зависящую, из гостиницы, мы всё успели, Александр нам показал всё, на что мы рассчитывали и даже больше. Спасибо огромное
- ДДарья5 августа 2023Если вы хотите отлично и весело провести время - вам по пути с Кареном. Очень заботливый и внимательный гид, все предусмотрел, учел все наши пожелания. Домбай - это сказка! Вам обязательно нужно здесь побывать!
- ММарина4 августа 2023Домбай - сердце Карачаево-ЧеркессииХорошая поездка, красивые места! К сожалению, подняться на подъемнике не смогли, из-за погодных условий остановили, но наш гид нашел выход из ситуации и показал другие интересные места, спасибо Александру!!!
- ММихаил2 августа 2023Настроение - «В горы»: ДомбайЯ бы мог написать про виды гор, которые мы увидели, но лучше все посмотреть своими глазами:) Однако, хочу отметить несколько
- ВВладимир16 июля 2023Настроение - «В горы»: ДомбайОгромное спасибо Андрею за интересное и увлекательное путешествие, которое, благодаря ему, прошло на одном дыхании! Андрей один из немногих гидов,
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Теберда»
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