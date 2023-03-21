во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Это Швейцария? Это Домбай

Групповой экскурсионный джип-тур из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку

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Есть на Кавказе уголок, напоминающий Швейцарию. Запланируйте поездку на Домбай, чтобы посмотреть хребты, реки и луга, похожие на альпийские.

А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам! Путешествуя из Пятигорска в мини-группе до 8 человек, вы не успеете устать от долгого пути, но не устанете восхищаться живописными видами!
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Это Швейцария? Это Домбай
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К вершине мира

Представьте дорогу по извилистому горному серпантину, вокруг вас — хвойно-лиственный лес. За каждым поворотом открывается что-то новое: шумная горная река, ущелье или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!

Ближе, чем кажется

Путь из Пятигорска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:

  • Перевал Гум-Баши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра;
  • Сырные скалы — локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу;
  • Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки;
  • Озеро Туманлы-Кёль — водоём, чей возраст насчитывает более 2000 лет. Возник на месте области древнего оледенения.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Подъем на канатной дороге — 1500 руб. /чел.
  • Въезд в заповедник к озеру Туманлы-Кёль — 200 руб. /чел.
  • Карты принимают не везде, лучше взять с собой наличные

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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