во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Групповая поездка из Пятигорска к легендарному высокогорному посёлку
Есть на Кавказе уголок, напоминающий Швейцарию. Запланируйте поездку на Домбай, чтобы посмотреть хребты, реки и луга, похожие на альпийские.
А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам! Путешествуя из Пятигорска в мини-группе, вы не успеете устать от долгого пути — и не устанете восхищаться живописными видами!
Представьте дорогу по извилистому горному серпантину, вокруг вас — хвойно-лиственный лес. За каждым поворотом открывается что-то новое: шумная горная река, ущелье или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!
Ближе, чем кажется
Путь из Пятигорска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:
Перевал Гумбаши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра;
Сырные скалы — локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу;
Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки;
Шоанинский храм — построенный на вершине горы Шоана во второй половине 10 века, этот храм остается одним из самых живописных древних архитектурных памятников Карачаево-Черкесии.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.
Дополнительные расходы
Подъём до Шоанинского храма на внедорожнике — 300 ₽ за чел.
Канатная дорога — до 3000 ₽ за 3 уровня
Карты принимают не везде, лучше взять с собой наличные.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
В наших турах мы стараемся не только показать гостям неповторимую природу и разнообразие Кавказа, но и создать дружескую атмосферу, ощущение приключения. Поездки в мини-группах — прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, провести день в уютной компании. Наш девиз — делать людей счастливыми в горах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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Михаил
Дата посещения: 26 июн 2026
Просто шикарно. 👍Огромное спасибо за экскурсию ГИДу Михаилу. Всю дорогу рассказывал историю мест, что где находится. Очень грамотный экскурсовод.
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Анастасия
экскурсия по безумно красивым местам проводил Михаил, все рассказал, все показал комфортный транспорт
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Юлия
Были с сыном подростком. Очень классный маршрут! Гид Алексей прекрасный рассказчик! Знает много исторических фактов, а главное, любит горы и просто влюбил нас в эти места. Спасибо за потрясающую Экскурсию!!! Рекомендую!!
+1
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Юлия
Ездили на Домбай 17 июля с Евгением. Понравилась организация:предварительно был проведен инструктаж,всё подробно рассказали и предупредили,что с собой взять. Экскурсия была интересная и подробная,а главное,очень красивая: виды потрясающие! Всё соответствует описанию ⛰️
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Д
Дарья
Прекрасная поездка с гидом Иваном, очень доброжелательный человек и интересный рассказчик, всегда готов помочь. Комфортное вождение, приятные беседы. В начале поездки был туман, но в горах было солнечно. Домбай прекрасен и стоит нескольких часов в дороге.
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С
Светлана
Одна из максимально продуманных и информативных экскурсий. Гид Михаил очень интересно, ненавязчиво преподносил материал, четко соблюдал тайминг, заботился о клиентах (от дополнительной воды и крема от солнца до координационных звонков)