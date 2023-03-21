во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Есть на Кавказе уголок, напоминающий Швейцарию. Запланируйте поездку на Домбай, чтобы посмотреть хребты, реки и луга, похожие на альпийские. А если хотите совместить её с изучением памятников природы и цивилизации, обращайтесь к нам! Путешествуя из Пятигорска в мини-группе до 8 человек, вы не успеете устать от долгого пути, но не устанете восхищаться живописными видами!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К вершине мира

Представьте дорогу по извилистому горному серпантину, вокруг вас — хвойно-лиственный лес. За каждым поворотом открывается что-то новое: шумная горная река, ущелье или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!

Ближе, чем кажется

Путь из Пятигорска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:

Перевал Гум-Баши — отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра;

— отсюда вам откроется вид на Эльбрус и Кавказский хребет с высоты 2144 метра; Сырные скалы — локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу;

— локация запомнится необычными формами, которые принимают местные пещеры, и одной из самых чистых и прозрачных рек Европы, Уллу-Муруджу; Высокогорный посёлок Домбай — тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки;

— тут нас ждёт подъём на канатной дороге на высоту 3000 метров за головокружительными видами на долины и ущелья, ледники, озёра и горные реки; Озеро Туманлы-Кёль — водоём, чей возраст насчитывает более 2000 лет. Возник на месте области древнего оледенения.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.

Дополнительные расходы