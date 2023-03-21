во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Представьте дорогу по извилистому горному серпантину, вокруг вас — хвойно-лиственный лес. За каждым поворотом открывается что-то новое: шумная горная река, ущелье или даже ледник… Это Домбай — регион, который неслучайно сравнивают с Альпами. У них много общего: ландшафт, климат, растительный и животный мир. Вы не устоите перед живописными панорамами величественных гор и обязательно захотите вернуться в эти гостеприимные края!
Путь из Пятигорска в верховья реки Теберды через горные перевалы займёт несколько часов. Поездка пройдёт на вместительном внедорожнике в группе до 8 человек. За комфорт и безопасность будут отвечать опытные гиды-водители из нашей команды. А Кавказ порадует самыми захватывающими видами:
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов из нашей команды.