Ваш экодень на Кавказе

Узнать секреты пасечника, погрузиться в процессы производства натуральной косметики и не только

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О гиде
Ответы на вопросы
А вы разбираетесь в травах, сможете определить качество меда? Понимаете, чем отличается перга от пыльцы? Знаете, как производится натуральная косметика? Приглашаем на экскурсию, после которой вы сможете ответить «да» на все эти вопросы! В программе встреча с пасечником в Чегемской теснине, чаепитие на высокогорном перевале, посещение производства натуральной косметики и фермы.
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Ваш экодень на Кавказе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Начнём наш экодень с посещения Чегемской теснины. Здесь вы познакомитесь с потомственным пасечником, который знает, где располагаются ульи диких горных пчёл и собирает их уникальный, ни на что не похожий мёд.
  • Устроим чаепитие с кавказскими сладостями и горным травяным чаем. И не где-то, а на высокогорном перевале посреди субальпийских лугов!
  • После прогулки по лугам мы отправимся на экоферму. Вы познакомитесь с её обитателями: коровами, козами, кроликами, нутриями, курами и павлинами, сможете их покормить и погладить.
  • С экскурсией идём на производство косметики из горных трав и продуктов пчеловодства. Вы ознакомитесь со всеми компонентами, этапами изготовления и даже немножко поучаствуете в процессе.
  • Затем вас ждёт дегустация фермерских продуктов со свежеиспечённым хлебом, мёдом и чаем.
  • Встретим закат на знаменитых сероводородных источниках — Бесстыжих ваннах.

Организационные детали

  • Полноценный обед не предусмотрен, советуем взять перекус.
  • Все наши поездки проводятся на подготовленных внедерожниках Kia Sorento. Никаких УАЗ-патриот, Нив и буханок. Команда гидов позаботится обо всём, мы учитываем все предпочтения наших гостей.
  • Мы заберём вас в удобном вам месте и по окончании отвезём обратно.
  • Экскурсия по экоферме оплачивается отдельно — 1200 руб. /взрослый, 600 руб. /дети до 14 лет.
  • Если вас более 4 человек, мы предоставим дополнительный внедорожник или минивэн повышенной проходимости за дополнительную оплату.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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