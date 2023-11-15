Узнать секреты пасечника, погрузиться в процессы производства натуральной косметики и не только
А вы разбираетесь в травах, сможете определить качество меда? Понимаете, чем отличается перга от пыльцы? Знаете, как производится натуральная косметика? Приглашаем на экскурсию, после которой вы сможете ответить «да» на все эти вопросы! В программе встреча с пасечником в Чегемской теснине, чаепитие на высокогорном перевале, посещение производства натуральной косметики и фермы.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Начнём наш экодень с посещения Чегемской теснины. Здесь вы познакомитесь с потомственным пасечником, который знает, где располагаются ульи диких горных пчёл и собирает их уникальный, ни на что не похожий мёд.
- Устроим чаепитие с кавказскими сладостями и горным травяным чаем. И не где-то, а на высокогорном перевале посреди субальпийских лугов!
- После прогулки по лугам мы отправимся на экоферму. Вы познакомитесь с её обитателями: коровами, козами, кроликами, нутриями, курами и павлинами, сможете их покормить и погладить.
- С экскурсией идём на производство косметики из горных трав и продуктов пчеловодства. Вы ознакомитесь со всеми компонентами, этапами изготовления и даже немножко поучаствуете в процессе.
- Затем вас ждёт дегустация фермерских продуктов со свежеиспечённым хлебом, мёдом и чаем.
- Встретим закат на знаменитых сероводородных источниках — Бесстыжих ваннах.
Организационные детали
- Полноценный обед не предусмотрен, советуем взять перекус.
- Все наши поездки проводятся на подготовленных внедерожниках Kia Sorento. Никаких УАЗ-патриот, Нив и буханок. Команда гидов позаботится обо всём, мы учитываем все предпочтения наших гостей.
- Мы заберём вас в удобном вам месте и по окончании отвезём обратно.
- Экскурсия по экоферме оплачивается отдельно — 1200 руб. /взрослый, 600 руб. /дети до 14 лет.
- Если вас более 4 человек, мы предоставим дополнительный внедорожник или минивэн повышенной проходимости за дополнительную оплату.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 746 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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