Александр — ваша команда гидов в Пятигорске

Провели экскурсии для 746 туристов

Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!

Задать вопрос