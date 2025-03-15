Дигория, скрытая жемчужина Северной Осетии, открывает перед вами ворота в мир древних городов и крепостей.



Здесь вы сможете насладиться не только величественными пейзажами, но и погрузиться в атмосферу нартского эпоса и осетинских традиций. Вкуснейшие осетинские пироги и рассказы о местных легендах оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальный способ открыть для себя настоящую Дигорию и её богатую историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года горы особенно живописны, а климат позволяет наслаждаться всеми аспектами экскурсии. В октябре и апреле также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за холода и снега.

Сейчас август — это идеальное время.