Дигория, скрытая жемчужина Северной Осетии, открывает перед вами ворота в мир древних городов и крепостей.
Здесь вы сможете насладиться не только величественными пейзажами, но и погрузиться в атмосферу нартского эпоса и осетинских традиций. Вкуснейшие осетинские пироги и рассказы о местных легендах оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальный способ открыть для себя настоящую Дигорию и её богатую историю
Здесь вы сможете насладиться не только величественными пейзажами, но и погрузиться в атмосферу нартского эпоса и осетинских традиций. Вкуснейшие осетинские пироги и рассказы о местных легендах оставят незабываемые впечатления. Эта экскурсия - идеальный способ открыть для себя настоящую Дигорию и её богатую историю
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные горные пейзажи
- 🏰 Древние города и крепости
- 🎭 Погружение в нартский эпос
- 🥧 Вкуснейшие осетинские пироги
- 🗣️ Истории и легенды осетинского народа
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Дигории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время года горы особенно живописны, а климат позволяет наслаждаться всеми аспектами экскурсии. В октябре и апреле также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за холода и снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ахсинта
- Святилище Наны Задалесской
- Башня Абисаловых
- Город Галиат
- Бельгийская фабрика
Описание экскурсии
Мы откроем для вас лучшие места волшебной Дигории! На экскурсии вы:
- Войдёте в ворота горной Дигории — теснину Ахсинта, которая разрезает собой Скалистый хребет. В самом узком месте ширина теснины составляет всего 30 метров!
- Посетите святилище матери осетинского народа Наны Задалесской, которую считают хранительницей семьи. Обязательно расскажем вам её историю.
- Окунётесь в мир нартского эпоса и откроете для себя своеобразный свод нравственных правил древних осетин.
- Увидите современные арт-объекты: музыкальный инструмент и стрелы Сослана — уникальные скульптуры, которые познакомят вас с нартским эпосом.
- Посмотрите на башню Абисаловых высотой с пятиэтажный дом. Когда-то она охраняла целое ущелье!
- Побываете в древнем городе Галиат — одном из крупнейших сёл в Горной Дигории, существующем ещё со времён бронзового века. Это архитектурный комплекс из жилых, хозяйственных, фортификационных и погребальных сооружений.
- Заглянете на Бельгийскую фабрику, построенную ещё в царские времена у месторождения свинцово-цинковых руд.
- Вдоволь наедитесь самых вкусных осетинских пирогов и попьёте чай с видом на горы.
По пути гид расскажет вам об истории осетинского народа, особенностях языка, религии и национальных традициях дигорцев. Вы узнаете много сказаний и легенд, в которые верят местные жители. Увидите быт горных селений, старинные постройки, стада пасущихся лошадей, яков, овец, а также группу осликов, слоняющихся в ожидании путешественников и угощений.
Организационные детали
- Мы заберём вас от дверей гостиницы и привезём туда же после завершения поездки. Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Lada Largus, Honda Pilot, Volvo XC-70 или Great Wall Hover. По запросу предоставим детское кресло.
- Возьмите с собой паспорт РФ и заряженный телефон
- На обратном пути, если есть желание, можем заехать погреться в термальный источник (оплачивается отдельно)
- Дополнительные расходы: экологический сбор 170 руб. /чел., питание в кафе, сувениры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия. Прекрасный гид!!!!! Анна влюбила нас в Дигорию. Водопады, ущелья, горы. Очень повезло с погодой. Осетинские пироги вообще не поддаются описанию, они божественны. Если бы можно было поставить оценку 10, поставила бы не задумываясь. Анна - лучший гид
+2
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С
Это одна из тех экскурсий, что попадают в самое сердечко❤️!!!
Фантастические виды, живописные ущелья, величественные горы, аутентичные аулы и заброшенные древние поселения! А какие пироги! 👌 Екатерина, от всей нашей семьи
Фантастические виды, живописные ущелья, величественные горы, аутентичные аулы и заброшенные древние поселения! А какие пироги! 👌 Екатерина, от всей нашей семьи
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Е
Анна молодец! Очень хорошо провела экскурсию, с интересом слушали и снимали все достопримечательности, она отвечала на все интересующие нас вопросы, с удовольствием будем рекомендовать этот маршрут друзьям и нашу Анну, спасибо ей за доставленное удовольствие и прекрасно проведенный день!!!
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