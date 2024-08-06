-
Джип-тур в горной Дигории
Уникальная возможность отправиться в сердце Дигории, где скрыты древние святилища и потрясающие природные пейзажи. Присоединяйтесь к приключению
Начало: По вашему месту проживания
Завтра в 05:00
29 авг в 05:00
25 500 ₽
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Аланию: в Северную Осетию - из Пятигорска
От количества локаций и волшебных красот закружится голова
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 07:00
28 авг в 07:00
30 авг в 07:00
5415 ₽
5700 ₽ за человека
- ААндрей6 августа 2024Поездка в Дигорию очень понравилась! Нас возил гид Андрей, великолепный водитель, даже на самых сложных участках дороги вел машину уверенно
