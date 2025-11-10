Вы сможете выбрать свой путь на самую знаменитую вершину Кавминвод: рассвет с хаски для начинающих, закатный маршрут через Орлиные скалы для подготовленных или серьёзное восхождение по Бештаугорскому кресту для профи. Независимо от уровня сложности, это путешествие разделит вашу жизнь на до и после.

Описание экскурсии

Рассвет с хаски на вершине Бештау — вариант для новичков

Для тех, кто мечтает встретить утро на высоте: лёгкий маршрут с сопровождением гида и дружелюбных хаски. Восхождение начинается до рассвета, чтобы успеть подняться к первым лучам солнца. Протяжённость — 3 км, набор высоты — 600 м.

Закат и Орлиные скалы — для подготовленных

Это маршрут для тех, кто уже бывал на Бештау и хочет открыть её с новой стороны. Протяжённость — 10–11 км, набор высоты — 800 м. Путь проходит через Малую Тау и Орлиные скалы по живописным лесам и скалистым гребням.

Бештаугорский крест — маршрут для профи

Испытание для подготовленных: 16 км по всем пяти вершинам Бештау с суммарным набором высоты 2200 метров. Подходит для скайраннеров и альпинистов, готовых к настоящему вызову. Отличная тренировка перед Эльбрусом.

Невероятные виды, истории и атмосфера Кавказа

Независимо от выбранного маршрута, вас ждут потрясающие пейзажи: Кавминводы с высоты, соседние лакколиты, дубовые и буковые леса и — если повезёт — облака под ногами. По пути гид поделится фактами о регионе и расскажет о собственных восхождениях.

Организационные детали