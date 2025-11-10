Восхождение на Бештау в трёх вариантах сложности - из Пятигорска
От начинающего до профи: треккинг для каждого
Вы сможете выбрать свой путь на самую знаменитую вершину Кавминвод: рассвет с хаски для начинающих, закатный маршрут через Орлиные скалы для подготовленных или серьёзное восхождение по Бештаугорскому кресту для профи. Независимо от уровня сложности, это путешествие разделит вашу жизнь на до и после.
Описание экскурсии
Рассвет с хаски на вершине Бештау — вариант для новичков
Для тех, кто мечтает встретить утро на высоте: лёгкий маршрут с сопровождением гида и дружелюбных хаски. Восхождение начинается до рассвета, чтобы успеть подняться к первым лучам солнца. Протяжённость — 3 км, набор высоты — 600 м.
Закат и Орлиные скалы — для подготовленных
Это маршрут для тех, кто уже бывал на Бештау и хочет открыть её с новой стороны. Протяжённость — 10–11 км, набор высоты — 800 м. Путь проходит через Малую Тау и Орлиные скалы по живописным лесам и скалистым гребням.
Бештаугорский крест — маршрут для профи
Испытание для подготовленных: 16 км по всем пяти вершинам Бештау с суммарным набором высоты 2200 метров. Подходит для скайраннеров и альпинистов, готовых к настоящему вызову. Отличная тренировка перед Эльбрусом.
Невероятные виды, истории и атмосфера Кавказа
Независимо от выбранного маршрута, вас ждут потрясающие пейзажи: Кавминводы с высоты, соседние лакколиты, дубовые и буковые леса и — если повезёт — облака под ногами. По пути гид поделится фактами о регионе и расскажет о собственных восхождениях.
Организационные детали
Программа 8+. Дети допускаются только в сопровождении родителей. Маршрут не рекомендуется людям с сердечными заболеваниями
Возьмите с собой 1 литр воды на человека, термос с чаем. Рекомендации по одежде: треккинговая обувь с агрессивной подошвой, лёгкие брюки, мембранная куртка
В стоимость входит трансфер из Пятигорска
Продолжительность треккинга — от 5 до 9 часов, в зависимости от выбранного маршрута
С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
5000 ₽
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 548 туристов
Здравствуйте, меня зовут Артём, я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!
Отзывы и рейтинг
Н
Надежда
10 ноя 2025
Это было незабываемо! Подъем хоть и был тяжеловат, но полученные впечатления полностью оправдывают эту сложность. Собаки чудесные - помогают на подъёме, ждут, когда нужно отдышаться и просто дарят положительный заряд)))