Приглашаю вас в необычный поход — в формате английского разговорного клуба. Для участия достаточно базового уровня. Мы выберем подходящий группе маршрут — и отправимся к вершине, беседуя на разные темы. Как профессиональный преподаватель, я сделаю наше общение комфортным и полезным. Будет и лёгкая экскурсионная часть — я расскажу истории и легенды края. И всё время нас будут сопровождать природные красоты.
Описание экскурсии
В зависимости от маршрута (я помогу выбрать наиболее подходящий, с учётом ваших пожеланий, физической формы и сезона):
- Мы посетим территорию Второ-Афонского мужского монастыря и полюбуемся на близлежащее Монастырское озеро
- Остановимся у родников с чистейшей горной водой, чтобы перекусить и отдохнуть
- Подойдём ко входам в законсервированные штольни
- Прочитаем памятную табличку Юрию Визбору и вспомним его песни (можно взять с собой гитару)
- Увидим камни-тотемы «Кот», «Черепаха», «Бегемот», а ещё храм Солнца
- И конечно, взойдём на одну или даже все пять вершин Бештау: Большой Тау, Малый Тау, Два брата, Козьи скалы, Лохматая
И всё это, speaking English!
Можно даже петь песни на английском:) Мы будем общаться на разные темы: путешествия, спорт, семья (или каждый сможет выбрать одну тему для всеобщего обсуждения). Будем узнавать друг друга, а ещё играть в словесные игры — например, в города или Элиас. Скучно не будет!
Кроме того,
- По пути я расскажу о горе Бештау и других горах-лакколитах КМВ
- Вы услышите красивую легенду о царе Эльбрусе, храбром воине Бештау и его возлюбленной — прекрасной Машук
- Узнаете, почему это место является заповедником и какие удивительные растения здесь можно увидеть
- Выясните, что хранится в недрах этой горы и откуда здесь минеральные источники
- А потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые можно будет задать и на английском, и на русском
Кому подойдёт программа
Тем, кто владеет начальным уровнем языка для поддержания базового разговора. Эта экскурсия для путешественников от 12 лет в неплохой физической форме, которые хотят провести день в походе, а также улучшить свой разговорный английский язык и приятно провести время в дружеской атмосфере.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Студенты
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции «Лермонтовская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Пятигорске
Hello! Меня зовут Аня, и я ваш гид по живописным местам нашего региона. Приехала сюда несколько лет назад и сразу влюбилась в его величественную красоту. Моя страсть к природе иЗадать вопрос
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