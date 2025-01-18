Приглашаю вас в необычный поход — в формате английского разговорного клуба. Для участия достаточно базового уровня. Мы выберем подходящий группе маршрут — и отправимся к вершине, беседуя на разные темы. Как профессиональный преподаватель, я сделаю наше общение комфортным и полезным. Будет и лёгкая экскурсионная часть — я расскажу истории и легенды края. И всё время нас будут сопровождать природные красоты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

В зависимости от маршрута (я помогу выбрать наиболее подходящий, с учётом ваших пожеланий, физической формы и сезона):

Мы посетим территорию Второ-Афонского мужского монастыря и полюбуемся на близлежащее Монастырское озеро

Остановимся у родников с чистейшей горной водой, чтобы перекусить и отдохнуть

Подойдём ко входам в законсервированные штольни

Прочитаем памятную табличку Юрию Визбору и вспомним его песни (можно взять с собой гитару)

Увидим камни-тотемы «Кот», «Черепаха», «Бегемот», а ещё храм Солнца

И конечно, взойдём на одну или даже все пять вершин Бештау: Большой Тау, Малый Тау, Два брата, Козьи скалы, Лохматая

И всё это, speaking English!

Можно даже петь песни на английском:) Мы будем общаться на разные темы: путешествия, спорт, семья (или каждый сможет выбрать одну тему для всеобщего обсуждения). Будем узнавать друг друга, а ещё играть в словесные игры — например, в города или Элиас. Скучно не будет!

Кроме того,

По пути я расскажу о горе Бештау и других горах-лакколитах КМВ

Вы услышите красивую легенду о царе Эльбрусе, храбром воине Бештау и его возлюбленной — прекрасной Машук

Узнаете, почему это место является заповедником и какие удивительные растения здесь можно увидеть

Выясните, что хранится в недрах этой горы и откуда здесь минеральные источники

А потом я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые можно будет задать и на английском, и на русском

Кому подойдёт программа

Тем, кто владеет начальным уровнем языка для поддержания базового разговора. Эта экскурсия для путешественников от 12 лет в неплохой физической форме, которые хотят провести день в походе, а также улучшить свой разговорный английский язык и приятно провести время в дружеской атмосфере.