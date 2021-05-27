Закат и рассвет с видом на Эльбрус

Провести ночь и встретить утро в палаточном лагере на плато Бермамыт

5
3 отзыва
Индивидуальная
Мы отправляемся на плато Бермамыт — лучшую площадку для наблюдения за Эльбрусом и одно из красивейших мест Кавказа.

Вы увидите снежную шапку горного великана в огнях заката и мягких лучах рассвета.

А еще услышите легенды этих мест, позавтракаете среди облаков и сделаете фантастические фотографии.
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
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Что вас ожидает

Эльбрус от заката до рассвета

Из Пятигорска на встречу с Эльбрусом мы выезжаем днем, чтобы приехать на место до заката и без спешки подготовить комфортный палаточный лагерь для ночевки. Мы поднимемся на плато с потрясающим видом на горного гиганта, обрамленного склонами хребта Скалистый. Когда солнце приблизится к горизонту, мы уже будем готовы в полной мере наслаждаться горными панорамами в красках заката. Красавец Эльбрус, отдаленный от нас на 30 км, из-за своих исполинских размеров будет виден как на ладони — ни с чем не сравнимое зрелище! А красочный рассвет среди облаков и завтрак с видом на одну из главных вершин Кавказа станут отличным началом нового дня.

Легенды плато Бермамыт

Я поделюсь любопытными историями плато, которое стало местом притяжения путешественников уже в первой половине 19 века. А еще вы услышите карачаевское предание об Эльбрусе и плато Бермамыт — ведь у каждого уголка горного Кавказа есть свои самобытные легенды и интересные переводы названий с местного языка.

Кому подойдет путешествие

Любителям пейзажной фотографии и всем, кто мечтает увидеть самые впечатляющие панорамы Эльбруса в идеальное время суток.

Организационные детали

  • В стоимость включен транспорт и питание на маршруте
  • Я предоставлю всё снаряжение, необходимое для ночевки: палатку, коврик, спальник
  • С собой обязательно стоит взять теплые вещи (термобелье, штаны, пуховик, шапку, перчатки)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Ольга
27 мая 2021
Экскурсия… хотя это слово не совсем подходит… - трип в горы получился замечательный! Столько удивительно красивых пейзажей!!! Восторг полный!
У Егора с собой есть ВСЁ необходимое!!! Прямо ВСЁ. Хорошие палатки, теплые спальники, дождевики, палки и прочее. Очень вкусно кормит: шашлык был очень вкусный. Ну, а шашлык с видом на Эльбрус - это вообще какая-то сказка!
Природа Кавказа очень красивая! Если ехать с ночёвкой, не возвращаясь в город, то впечатления только преумножаются!!!
Подходит всем, кто любит и ценит красоту природы, готов гулять, ходить в небольшие радиалочки. Для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, от бешеного ритма жизни города, побыть наедине с природой!!!
А
17 мая 2021
Егор - влюбленный в свое дело человек! Видно, что сам получает удовольствие от поездок, поэтому экскурсия превращается в прекрасное совместное путешествие, полное открытий, где нет навязчивой спешки. Экскурсия построена достаточно гибко и если хочется насладиться красотой подольше, никто вас не будет подгонять. А еще Егор очень отзывчивый и организованный - помог сделать мужу маленький сюрприз на его День Рождения и купил заранее тортик. В экскурсии все максимально продумано - еда, остановки, предоставил всю экипировку, чтобы мы не замерзли ночью в палатке. Во время бронирования заранее предупредил как нужно одеться, что с собой взять. Мы безумно благодарны Егору, что помог нам увидеть столько красивых и интересных мест Северного Кавказа, до которых сложно добраться самостоятельно.

P.S. С Егором мы ездили на плато Бермамыт с ночевкой и в Джилы-Су. Рекомендуем!
Н
27 мар 2021
В октябре 2020 Егор осуществил мою мечту: Увидеть Эльбрус на рассвете! На экскурсии мы были только вдвоём, немного боялась, совершенно незнакомый человек, как все пройдёт, чего ждать? Все эти вопросы отпали, когда я впервые увидела Егора, невероятно открытый, светлый и влюблённый в своё дело парень! На плато мы ехали в «молоке», но Егор уверил меня, что все пройдёт, как было задумано, к полуночи облака раздует и я получу все, чего ждала от нашего путешествия! И знаете, случилось именно так! Мое приключение подарило мне гораздо больше всех ожиданий! Егор научил меня ставить палатку, накормил ужином, рассказывал о поездках, пока мы ждали, когда облака, наконец, рассеются. А утром, накормил самым вкусным завтраком с самым потрясающим видом на Эльбрус) Теперь только к нему! Спасибо тебе за внимание к деталям, заботу и любовь к твоему делу, это заряжает невероятно! И спасибо за осуществление мечты!

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