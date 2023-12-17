Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Пятигорск — причудливая мозаика, собранная из деревьев, домов, звуков, цветов и даже вкусов! Любопытным и чутким путешественникам будет интересно разглядеть и узнать все его грани — и я в этом помогу! Мы пройдём по тихим тропам и главным туристическим местам, освоим и осмыслим местное пространство и познакомимся с историей города сквозь века.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 305 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Экскурсия начинается у загадочного озера «Провал», откуда улица «Провальского городка» приведёт нас на склон горы Горячей. Там вы увидите, как выходит на поверхность склона тёплый целебный ключ и образует террасные ванны.
- У воздушной ротонды бога ветра Эола выйдем на смотровую площадку и полюбуемся впечатляющими пейзажами города.
- По тенистой аллее пройдём к гроту Лермонтова, от него спустимся к «каменной короне» города, Елизаветинской галерее.
- Затем по бульвару, известному как «местный Бродвей», выйдем в парк Цветник и прогуляемся по нему, знакомясь с достопримечательностями:
— грот Дианы, где прошел последний бал М. Ю. Лермонтова
— гостиница «Бристоль»
— Лермонтовская галерея
— кофейня Гукасова
- Закончить экскурсию можем в кафе от старейшей компании города, основанной в 1939 году. Там вашему вниманию будет представлено около 20 видов мороженого, которое известно не только в России, но и за её пределами. А если захотите, выпьете чашечку ароматного кофе/чая со вкусными пирожными.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются (по желанию) чай, кофе, пирожное — от 100 рублей
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у озера Провал
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 1206 туристов
Здравствуйте, меня зовут Оксана. Живу в Пятигорске более 40 лет, более семи лет занималась туризмом по России, работала по направлению подбора для туристов номеров в горах Северного Кавказа, санаториях черноморского побережья. В 2020 прошла переподготовку по направлению экскурсоведение. Влюблена в Кавказ, с удовольствием поделюсь с вами моими знаниями. Вы увидите, что КМВ — необыкновенно богатый историей и пейзажами край и, надеюсь, захотите сюда вернуться еще не раз.
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