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Старинный Пятигорск с нового ракурса

Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Пятигорск — причудливая мозаика, собранная из деревьев, домов, звуков, цветов и даже вкусов! Любопытным и чутким путешественникам будет интересно разглядеть и узнать все его грани — и я в этом помогу! Мы пройдём по тихим тропам и главным туристическим местам, освоим и осмыслим местное пространство и познакомимся с историей города сквозь века.
5
2 отзыва
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса

Описание экскурсии

  • Экскурсия начинается у загадочного озера «Провал», откуда улица «Провальского городка» приведёт нас на склон горы Горячей. Там вы увидите, как выходит на поверхность склона тёплый целебный ключ и образует террасные ванны.
  • У воздушной ротонды бога ветра Эола выйдем на смотровую площадку и полюбуемся впечатляющими пейзажами города.
  • По тенистой аллее пройдём к гроту Лермонтова, от него спустимся к «каменной короне» города, Елизаветинской галерее.
  • Затем по Курортному бульвару, известному как местный Бродвей, выйдем в парк Цветник и прогуляемся по нему, знакомясь с достопримечательностями:
    — грот Дианы, где прошёл последний бал М. Ю. Лермонтова
    — гостиница «Бристоль»
    — Лермонтовская галерея
    — кофейня Гукасова.
  • Закончить экскурсию можем в кафе от старейшей компании города, основанной в 1939 году. Там вашему вниманию будет представлено около 20 видов мороженого, которое известно не только в России, но и за её пределами. А если захотите, выпьете чашечку ароматного кофе/чая со вкусными пирожными.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются (по желанию) чай, кофе, пирожное — от 100 ₽.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2111 туристов
Создаём уникальные маршруты, учитывая ваши интересы и предпочтения, чтобы каждая экскурсия с гидом стала незабываемым приключением. Мы — опытные гиды, увлечённые своим делом. Не просто рассказываем факты, а погружаем в атмосферу города, делимся интересными историями и легендами, открываем секреты и малоизвестные места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
С Оксаной было комфортно и интересно, большое спасибо, что она пошла нам навстречу и организовала групповую экскурсию как
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индивидуальную в удобное нам время (были в городе первый раз и всего несколько часов - и отлично погуляли благодаря Оксане!)
Мне было бы интересно если бы было рассказано немного об истории этих мест в дороссийский период, но это лично моё пожелание, а не всей нашей маленькой компании.

Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
Экскурсия нам всем (3 взрослых и подросток) очень понравилась. Великолепный город, интересный маршрут.
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Л
Экскурсия прошла замечательно! Оксана - прекрасный экскурсовод, очень внимательная, деликатная и знающая, влюбила нас в Пятигорск, рассказав и показав много интересного и полезного. Спасибо за хорошую работу и приятно проведенное время!
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