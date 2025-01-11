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индивидуальную в удобное нам время (были в городе первый раз и всего несколько часов - и отлично погуляли благодаря Оксане!)

Мне было бы интересно если бы было рассказано немного об истории этих мест в дороссийский период, но это лично моё пожелание, а не всей нашей маленькой компании.