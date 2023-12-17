Старинный Пятигорск с нового ракурса

Групповая экскурсия в Пятигорске

Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон

Пятигорск — причудливая мозаика, собранная из деревьев, домов, звуков, цветов и даже вкусов! Любопытным и чутким путешественникам будет интересно разглядеть и узнать все его грани — и я в этом помогу! Мы пройдём по тихим тропам и главным туристическим местам, освоим и осмыслим местное пространство и познакомимся с историей города сквозь века.
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Ближайшие даты:
17
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 305 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Экскурсия начинается у загадочного озера «Провал», откуда улица «Провальского городка» приведёт нас на склон горы Горячей. Там вы увидите, как выходит на поверхность склона тёплый целебный ключ и образует террасные ванны.
  • У воздушной ротонды бога ветра Эола выйдем на смотровую площадку и полюбуемся впечатляющими пейзажами города.
  • По тенистой аллее пройдём к гроту Лермонтова, от него спустимся к «каменной короне» города, Елизаветинской галерее.
  • Затем по бульвару, известному как «местный Бродвей», выйдем в парк Цветник и прогуляемся по нему, знакомясь с достопримечательностями:
    — грот Дианы, где прошел последний бал М. Ю. Лермонтова
    — гостиница «Бристоль»
    — Лермонтовская галерея
    — кофейня Гукасова
  • Закончить экскурсию можем в кафе от старейшей компании города, основанной в 1939 году. Там вашему вниманию будет представлено около 20 видов мороженого, которое известно не только в России, но и за её пределами. А если захотите, выпьете чашечку ароматного кофе/чая со вкусными пирожными.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются (по желанию) чай, кофе, пирожное — от 100 рублей

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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