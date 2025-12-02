Мои заказы

Обзорная экскурсия по Пятигорску с купанием в источниках

Увидеть главные достопримечательности города и окунуться в атмосферу старинного курорта
Приглашаем вас прогуляться по живописному городу КМВ, узнать о временах, когда здесь бывал Лермонтов, и насладиться панорамами с высоты горы Машук. Вы услышите об истории курорта, его знаменитых посетителях и целебных водах.

А в завершение искупаетесь в «Суворовских термальных источниках», чтобы расслабиться после насыщенного дня.
Описание экскурсии

Парк «Цветник», озеро Провал и курортная классика 19 века

Вы пройдёте по старейшему парку Пятигорска, увидите Лермонтовскую галерею, Ермоловские ванны, грот Дианы, Китайскую беседку и знаменитого бронзового орла. Прогуляетесь по Иммануэлевскому парку, попробуете минеральную воду из разных источников и познакомитесь с атмосферой старого курорта.

Гора Машук и панорамы Кавказа

По канатной дороге вы подниметесь на Машук — на высоту 993 метра. В ясную погоду отсюда открывается вид на Кавказский хребет и даже на Эльбрус.

Лермонтовские места

Вы увидите место дуэли и услышите истории о жизни поэта на Кавказе.

Купание в минеральных источниках

Завершением поездки станет отдых в «Суворовских термальных источниках» — открытых бассейнах с настоящей горячей минеральной водой.

Ориентировочный тайминг:

  • Экскурсия по Пятигорску — 3 часа, из них 2,5 пешком
  • Поездка к Суворовским источникам и обратно в общей сложности займёт 1,5 часа
  • Купание в источниках — 1,5 часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле
  • Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу — 400 ₽ за чел. и в термальные источники — 700 ₽ за чел.
  • По запросу мы встретим вас в аэропорту или другом городе Кавминвод за доплату 1000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 112 туристов
С 2020 года вместе с командой гидов я занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.

