Приглашаем вас прогуляться по живописному городу КМВ, узнать о временах, когда здесь бывал Лермонтов, и насладиться панорамами с высоты горы Машук. Вы услышите об истории курорта, его знаменитых посетителях и целебных водах.
А в завершение искупаетесь в «Суворовских термальных источниках», чтобы расслабиться после насыщенного дня.
Описание экскурсии
Парк «Цветник», озеро Провал и курортная классика 19 века
Вы пройдёте по старейшему парку Пятигорска, увидите Лермонтовскую галерею, Ермоловские ванны, грот Дианы, Китайскую беседку и знаменитого бронзового орла. Прогуляетесь по Иммануэлевскому парку, попробуете минеральную воду из разных источников и познакомитесь с атмосферой старого курорта.
Гора Машук и панорамы Кавказа
По канатной дороге вы подниметесь на Машук — на высоту 993 метра. В ясную погоду отсюда открывается вид на Кавказский хребет и даже на Эльбрус.
Лермонтовские места
Вы увидите место дуэли и услышите истории о жизни поэта на Кавказе.
Купание в минеральных источниках
Завершением поездки станет отдых в «Суворовских термальных источниках» — открытых бассейнах с настоящей горячей минеральной водой.
Ориентировочный тайминг:
- Экскурсия по Пятигорску — 3 часа, из них 2,5 пешком
- Поездка к Суворовским источникам и обратно в общей сложности займёт 1,5 часа
- Купание в источниках — 1,5 часа
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу — 400 ₽ за чел. и в термальные источники — 700 ₽ за чел.
- По запросу мы встретим вас в аэропорту или другом городе Кавминвод за доплату 1000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 112 туристов
С 2020 года вместе с командой гидов я занимаюсь организацией и проведением однодневных экскурсий и многодневных туров на легковых автомобилях по городам Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Осетии. Наши маршруты мы тщательно прорабатываем, делаем их познавательными и максимально насыщенными, чтобы вы могли получить самые незабываемые впечатления и захотели вернуться снова.
