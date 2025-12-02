Приглашаем вас прогуляться по живописному городу КМВ, узнать о временах, когда здесь бывал Лермонтов, и насладиться панорамами с высоты горы Машук. Вы услышите об истории курорта, его знаменитых посетителях и целебных водах. А в завершение искупаетесь в «Суворовских термальных источниках», чтобы расслабиться после насыщенного дня.

Описание экскурсии

Парк «Цветник», озеро Провал и курортная классика 19 века

Вы пройдёте по старейшему парку Пятигорска, увидите Лермонтовскую галерею, Ермоловские ванны, грот Дианы, Китайскую беседку и знаменитого бронзового орла. Прогуляетесь по Иммануэлевскому парку, попробуете минеральную воду из разных источников и познакомитесь с атмосферой старого курорта.

Гора Машук и панорамы Кавказа

По канатной дороге вы подниметесь на Машук — на высоту 993 метра. В ясную погоду отсюда открывается вид на Кавказский хребет и даже на Эльбрус.

Лермонтовские места

Вы увидите место дуэли и услышите истории о жизни поэта на Кавказе.

Купание в минеральных источниках

Завершением поездки станет отдых в «Суворовских термальных источниках» — открытых бассейнах с настоящей горячей минеральной водой.

Ориентировочный тайминг:

Экскурсия по Пятигорску — 3 часа, из них 2,5 пешком

Поездка к Суворовским источникам и обратно в общей сложности займёт 1,5 часа

Купание в источниках — 1,5 часа

Организационные детали