Мои заказы

Экскурсии в Ессентуки из Пятигорска

Найдено 4 экскурсии в категории «Ессентуки» в Пятигорске, цены от 3000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
8 мар в 08:00
10 мар в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
На автобусе
12 часов
77 отзывов
Групповая
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
8 мар в 09:00
12 мар в 09:00
3000 ₽ за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
На машине
8 часов
-
5%
165 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 200 ₽16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
На машине
9 часов
-
10%
4 отзыва
Водная прогулка
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Откройте для себя богатую историю и уникальные природные красоты городов Кавказских Минеральных Вод в увлекательной экскурсии с выездом из Пятигорска
Завтра в 08:00
8 мар в 08:00
от 18 810 ₽20 900 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ессентуки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска);
  2. 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки;
  3. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска);
  4. Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Эльбрус;
  3. Парк Цветник;
  4. Смотровая площадка;
  5. Эолова арфа;
  6. Гижгит;
  7. Озеро Провал;
  8. Перевал Гум-Баши;
  9. Домбай;
  10. Черекская Теснина.
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в марте 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Ессентуки" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 18 810 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2026 год по теме «Ессентуки», 268 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май