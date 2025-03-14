Описание тура
Проведите выходные на Кавказе
Отдохните и восстановите силы, проведя незабываемые выходные на Кавказе! Всего за несколько дней вы сможете зарядиться энергией, получить новые впечатления и эмоции. Это так важно в нашем быстром мире!
Насладитесь природой и культурой
За два с половиной дня уикенда у вас будет возможность:
- Исследовать живописные города Кавминвод;
- Полюбоваться великолепными горными пейзажами;
- Ощутить на себе тепло кавказского гостеприимства.
Гостеприимный Кавказ ждет вас!
Если вы задумываетесь о том, как провести выходные с пользой и удовольствием, Кавказ — это идеальный выбор. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный регион, который подарит вам множество ярких моментов!
Заезд каждую пятницу с 21 января – по 19 декабря 2025г.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домбай
- Высочайшая точка Западного Кавказа - гора Домбай-Ульген
- Река Уллу - Муруджу
- Кисловодск
- Кисловодский Национальный парк
- Главная Нарзанная галерея г. Кисловодск
- Г. Кольцо
- Рим-гора
- Медовые водопады
- Аликоновское ущелье
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Встреча/проводы (индивидуальный трансфер)
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Курортный сбор - 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Заезд каждую пятницу с 21 января – по 19 декабря 2025г.
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
- Программе с таймингом
- Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана
- Ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
- Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
- Телефона гида и мобильный телефон куратора тура
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
- Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
- Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
- Факта
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность
- Автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна
- Замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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