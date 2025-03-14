Выходные на Кавказе

Групповый тур на автобусе из Пятигорска в Домбай и по Кавказу: 2 дня 10 часов
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Выходные на Кавказе
Ближайшие даты:
14
мар21
мар28
мар4
апр11
апр18
апр25
апр
Время начала: 06:30

Описание тура

Проведите выходные на Кавказе

Отдохните и восстановите силы, проведя незабываемые выходные на Кавказе! Всего за несколько дней вы сможете зарядиться энергией, получить новые впечатления и эмоции. Это так важно в нашем быстром мире!

Насладитесь природой и культурой

За два с половиной дня уикенда у вас будет возможность:

  • Исследовать живописные города Кавминвод;
  • Полюбоваться великолепными горными пейзажами;
  • Ощутить на себе тепло кавказского гостеприимства.

Гостеприимный Кавказ ждет вас!

Если вы задумываетесь о том, как провести выходные с пользой и удовольствием, Кавказ — это идеальный выбор. Приезжайте и откройте для себя этот удивительный регион, который подарит вам множество ярких моментов!

Заезд каждую пятницу с 21 января – по 19 декабря 2025г.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Домбай
  • Высочайшая точка Западного Кавказа - гора Домбай-Ульген
  • Река Уллу - Муруджу
  • Кисловодск
  • Кисловодский Национальный парк
  • Главная Нарзанная галерея г. Кисловодск
  • Г. Кольцо
  • Рим-гора
  • Медовые водопады
  • Аликоновское ущелье
Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме гостиницы «Южная»)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Встреча/проводы (индивидуальный трансфер)
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Курортный сбор - 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Заезд каждую пятницу с 21 января – по 19 декабря 2025г.
Экскурсия длится около 2 дней 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в
  • Программе с таймингом
  • Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана
  • Ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая
  • Информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер
  • Телефона гида и мобильный телефон куратора тура
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные
  • Расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого
  • Факта
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность
  • Автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна
  • Замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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