Проникнетесь неспешным ритмом старинных бальнеологических курортов — Пятигорска, Кисловодска, Железноводска с их бюветами, парками, скульптурами, павильонами.
Рассмотрите купеческие особняки Владикавказа,
Описание тура
Организационные детали
Встреча с представителем туроператора в 1-й экскурсионный день запланирована в холле гостиницы проживания согласно расписанию:
• «Бугарь» — 12:40
• «Южная» — 13:00
• «Бештау» — 13:10
• «Машук» — 13:25
• «Пятигорск» — 13:30
• «Интурист» — 13:35
Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа — будьте готовы. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время и пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.
Необходимо иметь наличные — банковские карты принимают не везде.
При бронировании укажите номер телефона для связи.
Компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
Вам понадобятся:
• документы (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
• удобная одежда по сезону + тёплая одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая
• удобная спортивная обувь
• плащ-дождевик
• солнцезащитные очки и крем
• личная аптечка и репеллент
Программа тура по дням
Пятигорск, Железноводск
Два города — два разных характера. Сначала — яркий литературный Пятигорск, где тени Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова бродят у Провала и парка «Цветник». Мы пройдём их маршрутом и по лермонтовским местам и увидим всё, что делает курорт культовым.
Затем — тишина и умиротворение Железноводска, будто растворившегося в парке. Погуляем по лесным тропам, полюбуемся восточным дворцом эмира Бухарского, спустимся по Каскадной лестнице. Но главное сокровище города — под землёй. Мы отправимся к его легендарным источникам, чтобы из первых рук, вернее, из первых бюветов, попробовать живую воду Славяновского и Смирновского источников.
Старт в 13:00, финиш в 19:00.
Приэльбрусье
Отправимся в горный край, воспетый Владимиром Высоцким. Через Баксанское ущелье доберёмся на поляну Азау. По канатной дороге поднимемся на поляну Чегет, любуясь видами вокруг. После обеда попробуем целебный нарзан прямо из источника. На всём сегодняшнем маршруте нас будет сопровождать хранитель этих мест — величественный Эльбрус.
Старт в 6:00, финиш в 19:00, обед включён.
Владикавказ, Ингушетия
Едем во Владикавказ. Под шёпот вековых лип погуляем по брусчатке, увидим мемориал Военной Славы и купеческие особняки.
Затем — полная смена декораций: направимся в горную Ингушетию, где земля дышит легендами о нартах и богатырях. Проедем по священной Таргимской долине, окружённой хребтами. Встретимся с каменными исполинами — башнями комплексов Таргим и Эгикал, защищавшими целые роды ингушей. По живописной тропе поднимемся к храму Тхаба-Ерды, где сплелись христианская и языческая символики.
Ночуем в Грозном.
Старт в 6:00, обед и ужин включены.
Грозный, Аргун, Шали
Отправляемся смотреть символы нового Кавказа. Полюбуемся городом со смотровой «Грозный-Сити», узнаем историю возрождения Чечни в музее Ахмата Кадырова. Посетим мечети «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
Вечером вернёмся в Пятигорск, заселимся в отель.
Обед включён.
Чегемское ущелье
Проведём день на природе. Увидим «плачущие» водопады — десятки струй, будто просачивающихся сквозь скалу. На местном базаре выберем вкусные сувениры: хычины, травяной чай, урбеч, сладости. А также насладимся кавказским гостеприимством и кабардино-балкарскими блюдами в кафе.
Старт в 9:00, финиш в 16:00, обед включён.
Домбай
Проведём день на популярном горнолыжном курорте. По канатной дороге поднимемся на высоту 3000 м и полюбуемся горным цирком, окружающим вершину Мусса-Ачитара.
Старт в 6:00, финиш в 20:00, обед включён.
Кисловодск
Сначала изучим окрестности Кисловодска. Увидим гору Кольцо, описанную Лермонтовым. Остановимся у чайного домика и Медовых водопадов, где можно спуститься в каньон.
Затем погуляем по самому курорту. Осмотрим Свято-Никольский собор, крепостные стены. Попетляем по тропам знаменитого парка мимо живописных уголков. На нашем пути встретятся мостик «Дамский каприз» над речкой Ольховкой, Зеркальный пруд, грот «Стеклянная струя», памятник Пушкину, цветочный календарь, арочная колоннада.
Посетим питьевую галерею, где можно попробовать нарзан из разных источников. Пройдём по элегантному Курортному бульвару к внушительному зданию старинных Нарзанных ванн.
Затем вернёмся в Пятигорск и попрощаемся.
Старт в 8:00, финиш в 18:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|1-местное проживание в «Машуке» 2* (с завтраками)
|97 100 ₽
|За одного при размещении на доп. месте в «Машуке» 2* (с завтраками)
|63 300 ₽
|За одного при размещении на доп. месте в «Бугаре» 3* (с завтраками)
|59 900 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Машуке» 2* (с завтраками)
|78 300 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Бугаре» 3* (с завтраками)
|81 000 ₽
|1-местное проживание в «Интуристе» 3* (с завтраками)
|99 800 ₽
|1-местное проживание в «Бугаре» 3* (с завтраками)
|105 600 ₽
|1-местное проживание в «Южной» 2* (без завтраков)
|78 300 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Южной» 2* (без завтраков)
|67 700 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Интуристе» 3* (с завтраками)
|77 300 ₽
|1-местное проживание в «Пятигорске» 2* (с завтраками)
|85 100 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Пятигорске» 2* (с завтраками)
|74 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 5 обедов, 1 ужин
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Пятигорск и обратно в ваш город
- Индивидуальный трансфер от аэропорта Минеральных Вод в Пятигорск (30-40 мин) - 1900 ₽ за машину
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Питание вне программы
- Входные билеты, канатные дороги
- 1-местное размещение