В этом отпуске вы каждый день будете открывать новый лик многогранного Кавказа.Проникнетесь неспешным ритмом старинных бальнеологических курортов — Пятигорска, Кисловодска, Железноводска с их бюветами, парками, скульптурами, павильонами.Рассмотрите купеческие особняки Владикавказа,

родовые башни Ингушетии и на контрасте — сверкающие небоскрёбы «Грозный-Сити» и изящные мечети «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Как и архитектуры, гор тоже будет много. В Чегемском ущелье вы услышите рёв водопадов, подберётесь к подножию высочайшего пика Европы — Эльбруса, а в Домбае подниметесь к самым облакам. Здесь, среди снежных вершин и альпийских лугов, становится ясно, почему эти места веками манят путешественников: они дарят покой и ощущение, будто стоишь на краю чего-то великого.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Встреча с представителем туроператора в 1-й экскурсионный день запланирована в холле гостиницы проживания согласно расписанию:

• «Бугарь» — 12:40

• «Южная» — 13:00

• «Бештау» — 13:10

• «Машук» — 13:25

• «Пятигорск» — 13:30

• «Интурист» — 13:35

Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа — будьте готовы. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время и пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено.

Необходимо иметь наличные — банковские карты принимают не везде.

При бронировании укажите номер телефона для связи.

Компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.

Вам понадобятся:

• документы (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)

• удобная одежда по сезону + тёплая одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая

• удобная спортивная обувь

• плащ-дождевик

• солнцезащитные очки и крем

• личная аптечка и репеллент