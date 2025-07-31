Описание тура
Увлекательные прогулки по Кавминводам
Во время нашего тура вас ждут захватывающие экскурсии по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску и Кисловодску. Эти города можно по праву назвать настоящими музеями под открытым небом, ведь они хранят в себе множество исторических событий и воспоминаний о великих людях.
Приключение в Приэльбрусье
Мы отправимся в увлекательное путешествие по сказочной горной долине, где вас ожидают грандиозные виды на Эльбрус — самую высокую точку России. Вы сможете насладиться дегустацией нарзана, источаемого прямо из-под земли, что добавит в ваше путешествие уникальный вкус.
Загадочные ущелья Северного Кавказа
Наш маршрут приведет вас в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья. Эти места славятся своими водопадами, которые стремительно сбегают с высоких скал. Вы узнаете о том, чем же они отличаются друг от друга и какие легенды окутывают эти удивительные уголки природы на протяжении сотен лет.
Путешествие без рюкзаков
Это уникальное путешествие позволит вам насладиться романтикой походов без лишнего груза. Мы отправимся в Домбай — край синего неба, чистого воздуха и стремительных рек. Здесь вас ждут впечатляющие ледники, изумрудные леса и яркие альпийские луга, которые создают незабываемую атмосферу.
По средам в 12:50
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Пятигорск
- Г. Железноводск
- Приэльбрусье
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Купание в термальных источниках «Гедуко»
- Домбай
- Кисловодск
- Кисловодский Национальный парк
- Г. Кольцо
- Медовые водопады
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обеды и ужины
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
- Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск - 1400 руб. /машина/в одну сторону ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторону.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в ходе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур
- Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
- Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
- Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные