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Описание тура

Увлекательные прогулки по Кавминводам

Во время нашего тура вас ждут захватывающие экскурсии по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску и Кисловодску. Эти города можно по праву назвать настоящими музеями под открытым небом, ведь они хранят в себе множество исторических событий и воспоминаний о великих людях.

Приключение в Приэльбрусье

Мы отправимся в увлекательное путешествие по сказочной горной долине, где вас ожидают грандиозные виды на Эльбрус — самую высокую точку России. Вы сможете насладиться дегустацией нарзана, источаемого прямо из-под земли, что добавит в ваше путешествие уникальный вкус.

Загадочные ущелья Северного Кавказа

Наш маршрут приведет вас в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья. Эти места славятся своими водопадами, которые стремительно сбегают с высоких скал. Вы узнаете о том, чем же они отличаются друг от друга и какие легенды окутывают эти удивительные уголки природы на протяжении сотен лет.

Путешествие без рюкзаков

Это уникальное путешествие позволит вам насладиться романтикой походов без лишнего груза. Мы отправимся в Домбай — край синего неба, чистого воздуха и стремительных рек. Здесь вас ждут впечатляющие ледники, изумрудные леса и яркие альпийские луга, которые создают незабываемую атмосферу.