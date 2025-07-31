Мои заказы

Кавказская мозаика

5-дневный тур по Кавказу: Пятигорск, Эльбрус, Домбай и Чегемские водопады
Кавказская мозаика
Кавказская мозаика
Кавказская мозаика
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Увлекательные прогулки по Кавминводам

Во время нашего тура вас ждут захватывающие экскурсии по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску и Кисловодску. Эти города можно по праву назвать настоящими музеями под открытым небом, ведь они хранят в себе множество исторических событий и воспоминаний о великих людях.

Приключение в Приэльбрусье

Мы отправимся в увлекательное путешествие по сказочной горной долине, где вас ожидают грандиозные виды на Эльбрус — самую высокую точку России. Вы сможете насладиться дегустацией нарзана, источаемого прямо из-под земли, что добавит в ваше путешествие уникальный вкус.

Загадочные ущелья Северного Кавказа

Наш маршрут приведет вас в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья. Эти места славятся своими водопадами, которые стремительно сбегают с высоких скал. Вы узнаете о том, чем же они отличаются друг от друга и какие легенды окутывают эти удивительные уголки природы на протяжении сотен лет.

Путешествие без рюкзаков

Это уникальное путешествие позволит вам насладиться романтикой походов без лишнего груза. Мы отправимся в Домбай — край синего неба, чистого воздуха и стремительных рек. Здесь вас ждут впечатляющие ледники, изумрудные леса и яркие альпийские луга, которые создают незабываемую атмосферу.

По средам в 12:50

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Пятигорск
  • Г. Железноводск
  • Приэльбрусье
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Купание в термальных источниках «Гедуко»
  • Домбай
  • Кисловодск
  • Кисловодский Национальный парк
  • Г. Кольцо
  • Медовые водопады
Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
  • Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск - 1400 руб. /машина/в одну сторону ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторону.
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 12:50
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в ходе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
  • Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

Похожие туры из Пятигорска

На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
На машине
Джиппинг
2 дня
3 отзыва
На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
31 июл в 08:00
8 авг в 08:00
70 000 ₽ за всё до 6 чел.
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: Г. Пятигорск
25 июл в 10:00
22 авг в 10:00
от 35 100 ₽ за человека
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
66 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пятигорске
Все туры из Пятигорска