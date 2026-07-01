Вы увидите суровые вершины и надышитесь горным воздухом в Домбае, перенесётесь на страницы романа «Герой нашего времени», любуясь окрестностями Кисловодска, попробуете знаменитую минеральную воду и прогуляетесь по улочкам города-курорта. И

это ещё не всё, что мы успеем показать вам за 3 дня. Перед вами раскинутся красоты Кисловодского парка с мостиками, галереями и цветочными композициями, мощные потоки Медовых водопадов и горы, горы — бесконечное количество гор!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

• Возьмите с собой наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

• Компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменять их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.

Что взять с собой:

• документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).

• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для посещения Домбая.

• удобную спортивную обувь

• плащ-дождевик

• солнцезащитные очки и крем

• купальники и наряды для фотосессий

• личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)

• деньги на личные цели.