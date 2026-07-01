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Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия

Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Вы увидите суровые вершины и надышитесь горным воздухом в Домбае, перенесётесь на страницы романа «Герой нашего времени», любуясь окрестностями Кисловодска, попробуете знаменитую минеральную воду и прогуляетесь по улочкам города-курорта. И
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это ещё не всё, что мы успеем показать вам за 3 дня.

Перед вами раскинутся красоты Кисловодского парка с мостиками, галереями и цветочными композициями, мощные потоки Медовых водопадов и горы, горы — бесконечное количество гор!

Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия

Описание тура

Организационные детали

• Возьмите с собой наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
• Компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменять их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.

Что взять с собой:
• документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для посещения Домбая.
• удобную спортивную обувь
• плащ-дождевик
• солнцезащитные очки и крем
• купальники и наряды для фотосессий
• личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
• деньги на личные цели.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Прибытие в Пятигорск и размещение в отеле. Сегодня — свободный день, чтобы отдохнуть и самостоятельно погулять.

2 день

Домбай - путешествие в горы

Отправимся в Домбай. Дорога — уже часть приключения. Мы проедем через горные перевалы и хвойные леса, попадём в живописную долину с величественными вершинами. Поднимемся по канатной дороге до высоты 3000 м, откуда открываются виды на Главный Кавказский хребет.

Затем — свободное время для отдыха и обеда. К 19:00 вернёмся в Пятигорск.

Домбай - путешествие в горыДомбай - путешествие в горыДомбай - путешествие в горы
3 день

Прогулка по Кисловодску, дегустация воды, гора Кольцо и Медовые водопады

В 8:00 поедем в Кисловодск. Увидим Свято-Никольский собор и посетим историко-краеведческий музей «Крепость» в здании оборонительного сооружения, с которого в 1803 году началась история города. Погуляем по парку, полюбуемся мостиком «Дамский каприз», Зеркальным прудом, гротом «Стеклянная струя», памятником Пушкину, Цветочным календарём и колоннадой. Заглянем в Главную нарзанную галерею и продегустируем воду. А ещё пройдём по Курортному бульвару к историческому комплексу «Главные нарзанные ванны».

Во второй половине дня отправимся к горе Кольцо — скале со сквозным отверстием, о которой писал Лермонтов. А ещё увидим уютный чайный домик и остановимся у Медовых водопадов, где можно спуститься в каньон и ощутить мощь пяти водных потоков. К 18:00 вернёмся в Пятигорск.

Прогулка по Кисловодску, дегустация воды, гора Кольцо и Медовые водопадыПрогулка по Кисловодску, дегустация воды, гора Кольцо и Медовые водопадыПрогулка по Кисловодску, дегустация воды, гора Кольцо и Медовые водопады

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Доп. место в 2-местном номере в отеле «Машук»17 500 ₽
2-местное размещение в отеле «Машук»22 900 ₽
2-местное размещение в отеле «Интурист»22 500 ₽
1-местное размещение в отеле «Машук»29 600 ₽
1-местное размещение в отеле «Интурист»30 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Пятигорска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатную дорогу
  • Трансфер из/в аэропорт - 1900 ₽ (за машину в одну сторону)
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отель с 14:00
Завершение: Пятигорск, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1809 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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