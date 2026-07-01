Описание тура
Организационные детали
• Возьмите с собой наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
• Компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, заменять их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные.
Что взять с собой:
• документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для посещения Домбая.
• удобную спортивную обувь
• плащ-дождевик
• солнцезащитные очки и крем
• купальники и наряды для фотосессий
• личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
• деньги на личные цели.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Прибытие в Пятигорск и размещение в отеле. Сегодня — свободный день, чтобы отдохнуть и самостоятельно погулять.
Домбай - путешествие в горы
Отправимся в Домбай. Дорога — уже часть приключения. Мы проедем через горные перевалы и хвойные леса, попадём в живописную долину с величественными вершинами. Поднимемся по канатной дороге до высоты 3000 м, откуда открываются виды на Главный Кавказский хребет.
Затем — свободное время для отдыха и обеда. К 19:00 вернёмся в Пятигорск.
Прогулка по Кисловодску, дегустация воды, гора Кольцо и Медовые водопады
В 8:00 поедем в Кисловодск. Увидим Свято-Никольский собор и посетим историко-краеведческий музей «Крепость» в здании оборонительного сооружения, с которого в 1803 году началась история города. Погуляем по парку, полюбуемся мостиком «Дамский каприз», Зеркальным прудом, гротом «Стеклянная струя», памятником Пушкину, Цветочным календарём и колоннадой. Заглянем в Главную нарзанную галерею и продегустируем воду. А ещё пройдём по Курортному бульвару к историческому комплексу «Главные нарзанные ванны».
Во второй половине дня отправимся к горе Кольцо — скале со сквозным отверстием, о которой писал Лермонтов. А ещё увидим уютный чайный домик и остановимся у Медовых водопадов, где можно спуститься в каньон и ощутить мощь пяти водных потоков. К 18:00 вернёмся в Пятигорск.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Доп. место в 2-местном номере в отеле «Машук»
|17 500 ₽
|2-местное размещение в отеле «Машук»
|22 900 ₽
|2-местное размещение в отеле «Интурист»
|22 500 ₽
|1-местное размещение в отеле «Машук»
|29 600 ₽
|1-местное размещение в отеле «Интурист»
|30 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Пятигорска и обратно
- Обеды и ужины
- Билеты на канатную дорогу
- Трансфер из/в аэропорт - 1900 ₽ (за машину в одну сторону)
- Доплата за 1-местное размещение