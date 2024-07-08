В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа.
Оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание тура
Что вас ждет В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа. Оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России. Уникальная кавказская природа покорит вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• проживание, • 6 завтраков, • 5 обедов, • 1 ужин, • экскурсионное и транспортное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты, • ужины (кроме г. Грозный), • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
по понедельникам в 13:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ингушетия
- Владикавказ
- Домбай
- Грозный
- Приэльбрусье
Что включено
- Проживание,
- 6 завтраков,
- 5 обедов,
- 1 ужин,
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Ужины (кроме г. Грозный),
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам в 13:00
Экскурсия длится около 6 дней 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Точное время встречи представителя туркомпании с туристами будет указано в программе с таймингом
- Первый день тура начинается ориентировочно в 12.30-13.00, просьба пообедать заранее, остановки на обед по туру в этот день не предусмотрено
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
- Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. Просьба указывать в заявке номер телефона туриста. За день до тура будет создана ватсап группа с участниками тура, куда будет направлена вся необходимая информация: точное время отправления, места посадки, номер автобуса, номер телефона гида и мобильный телефон куратора тура
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять
- Последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
- Также возможна замена заявленных по программе гостиниц на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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