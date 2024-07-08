Что вас ждет В этом туре вы посетите почти все республики Кавказа. Оценить самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России. Уникальная кавказская природа покорит вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• проживание, • 6 завтраков, • 5 обедов, • 1 ужин, • экскурсионное и транспортное обслуживание. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • ужины (кроме г. Грозный), • курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении).