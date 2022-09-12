Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в 3-дневное путешествие по Дагестану.



Если вы хотите отдохнуть от шума города и насладиться горными пейзажами — эта экскурсия идеальная для вас.



Вы побываете в высокогорном ауле Кубачи и познакомитесь с жизнью местных, увидите Сулакский каньон и бархан Сарыкум. И, конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации национальных блюд.