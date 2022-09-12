Приглашаем вас в 3-дневное путешествие по Дагестану.
Если вы хотите отдохнуть от шума города и насладиться горными пейзажами — эта экскурсия идеальная для вас.
Вы побываете в высокогорном ауле Кубачи и познакомитесь с жизнью местных, увидите Сулакский каньон и бархан Сарыкум. И, конечно же, наше путешествие не обойдется без дегустации национальных блюд.
Описание тура
Посещаемые места:
• Кубачи • Дербент • Сулакский каньон • Бархан Сарыкум возможна замена Кубачи на Грозный В стоимость входит:
- Проезд на комфортабельном микроавтобусе;
- Экскурсионное обслуживание по программе;
- Проживание 2 ночи в гостинице г. Дербент;
- 2 завтрака. Дополнительно оплачивается: Катание на катере по реке Сулак — 1000 руб. /чел. г. Дербент — 500 руб. /чел. Аул Кубачи — 500 руб. /чел. Бархан Сарыкум — 130 руб. /чел. Питание: обеды и ужины — 300-600 руб. /чел.
Еженедельно с пятницы по воскресенье
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кубачи или Грозный
- Дербент
- Сулакский каньон
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Проезд
- Проживание
- Завтрак
- Гид
Что не входит в цену
- Питание
- Входы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Пятигорск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно с пятницы по воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Нина
12 сен 2022
Н
Нина
12 сен 2022
Тур входит в следующие категории Пятигорска
