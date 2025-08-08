Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд 6.00 - 7.30 каждый день
8 авг в 06:00
9 авг в 06:00
12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
9 авг в 07:00
13 авг в 07:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур: Северная Осетия+Эльбрус (2 дня и 1 ночь в горах)
Начало: По вашему адресу
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
8 авг в 07:30
9 авг в 07:30
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур в Чегемское ущелье и Эльбрус (1 ночь в отеле в горах)
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
8 авг в 07:00
9 авг в 07:00
44 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Туры выходного дня»
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