Путешествие в сердце Кавказа на новогодние праздники
Начало: Г. Краснодар
31 дек в 10:00
28 500 ₽ за человека
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
Завтра в 08:00
27 дек в 08:00
55 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Корпоративные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Пятигорске в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Корпоративные туры" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Пятигорске на 2026 год по теме «Корпоративные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль