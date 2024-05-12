В феврале – туры в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «В феврале» в Пятигорске, цены от 18 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
На машине
Джиппинг
скидка
10%
3 отзыва
2 дня
На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
Проехать через Северную Осетию в Южную и побывать там, куда редко добираются путешественники
Начало: Пятигорск или другие города КМВ по договорённости ...
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
5500049 500 за всё до 6 чел.
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
На машине
2 дня
Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
Посетить более 5 ущелий, увидеть жемчужины республики и отведать пирогов с домашним вином в горах
Начало: Пятигорск / Владикавказ / Минеральные Воды или дру...
Завтра в 08:00
26 янв в 08:00
48 000 за всё до 6 чел.
Контрасты Чечни за 2 дня в мини-группе: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
На машине
На микроавтобусе
2 дня
Контрасты Чечни за 2 дня в мини-группе: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Увидеть Грозный с 26 этажа, прогуляться по улочкам древнего города и попробовать вайнахскую кухню
Начало: Пятигорск, 6:00 / аэропорт Грозного, 11:40
15 фев в 08:00
18 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    12 мая 2024
    На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
    Самое шикарное путешествие! Константин пунктуален, тактичен, приятен в общении, и просто лучший гид! Рекомендую!
    Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!Самое шикарное путешествие!
  • И
    Ирина
    26 декабря 2023
    На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
    Тур нам очень понравился, всё было замечательно! Спасибо!
  • А
    Анна
    20 сентября 2022
    На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже дома,но все время не
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    устаём говорить-Боже!!! да Доломиты и Куршавель-нервно курят в стороне,по сравнению с той красотой которые ты нам показал!! огромное спасибо тебе за эти познавательные 2 дня!!! понравилось абсолютно все!!! виды,компания,то как он водит машину(и он как будто как робот-не устаёт 😅)словами не передать!!! это все нужно увидеть!!! еще очень порадовало,да и наверное выделило Константина от других гидов,что не было никаких разводов!!! типа-а здесь мы покупаем сувениры!!!! и тд)и вообще,очень открытый и добрый!!! Костя!!!!ждем когда ты организуешь новый тур!!!! мы с тобой!!!!! всех благ!!!! на долго не прощаемся)

    Константин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы ужеКонстантин!! вчера вернулись в Москву,но красота тех мест которые ты нам показал-не отпускают!!! вроде мы уже

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В феврале»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На внедорожниках по неизведанной Южной Осетии: горы, старинные святыни и невероятные виды
  2. Индивидуальный автотур по топовым местам Северной Осетии
  3. Контрасты Чечни за 2 дня в мини-группе: небоскрёбы, мечети, горное озеро и селение стражников
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Эльбрус
  2. Гора Мусса-Ачитара
  3. Кармадонское ущелье
  4. Даргавс
Сколько стоит тур в Пятигорске в январе 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "В феврале" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 49 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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