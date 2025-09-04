Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Пятигорска
Начало: Место вашего проживания
Завтра в 10:00
11 сен в 10:00
30 000 ₽ за человека
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд 6.00 - 7.30 каждый день
Завтра в 06:00
5 сен в 06:00
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
6 сен в 07:00
10 сен в 07:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за человека
