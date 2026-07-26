Где в Ростове-на-Дону спрятаны образы Зевса и Посейдона? Откуда на Театральной площади взялись богини Афродита и Гера? Как античность проникла в архитектуру 19–20 века? Узнаете на прогулке! Мы пройдём по Большой Садовой, окунёмся в мир мифов, встретимся с богами Олимпа и увидим главные достопримечательности.
Описание экскурсии
Маршрут
Особняк Маргариты Черновой — Большая Садовая улица, 34А — Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова — Гостиница «Московская» — Городская дума — Доходный дом Г. А. Яблокова — Дом купца С. Ф. Генч-Оглуева — Здание кинотеатра «Победа» — Дворец творчества детей и молодёжи — Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) — Центральный банк Российской Федерации — Ростовский областной музей краеведения — «Афродита» — Доходный дом Н. И. Токарева — «Пьеса» — ЮФУ, главный корпус — Ростовский государственный музыкальный театр — Ростовская государственная филармония — Ротонда Первомайского парка — Театральная площадь.
Вы узнаете:
- историю дома М. Черновой — романса, воплощённого в архитектуре: как с ним связан миф об Аполлоне и Дафне
- в каких зданиях запечатлён образ Гермеса — символа города
- где в Ростове спрятаны образы Зевса, Посейдона и Аида
- в чём связь Театральной площади и прекрасных богинь: Афродиты, Гигиеи, Геры, Флоры и Ники
Организационные детали
По желанию устроим кофе-паузу (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Халтуринском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Ростове-на-Дону с 2004 года. Выступала с публичными лекциями о городе. Разработала авторскую экскурсию «Олимпийские боги в образе Большой Садовой». Проект включает историю, архитектуру, скульптуру, живопись, литературу, мифологию. В мае 2026 г. стала аттестованным гидом и теперь хочу делиться знаниями и прививать любовь к Ростову путешественникам.
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на «Античный Ростов-на-Дону: Олимпийские боги на Большой Садовой»
Групповая
до 20 чел.
Улица Садовая, скамеечка кленовая: многоликая история Ростова-на-Дону
Прогулка по историческому центру Ростова-на-Дону откроет вам тайны купеческих особняков и памятников. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Советов
Расписание: в воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Многоликий Ростов-на-Дону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ростова-на-Дону, где каждый уголок рассказывает свою историю. Идеальная экскурсия для любителей истории и культуры
Начало: Возле памятника Александру Ханжонкову
5 авг в 09:30
6 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ростов-на-Дону и его главная улица - Большая Садовая
Индивидуальная прогулка по исторической улице Ростова-на-Дону. Узнайте о прошлом и настоящем города, его архитектуре и событиях
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
от 2500 ₽ за группу