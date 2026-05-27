Античный Танаис и маяк в Мержаново - из Ростова-на-Дону

Раскопки древнего города, музей под открытым небом и фотолокации на берегу Азовского моря
Это поездка к двум контрастным локациям: археологическому музею-заповеднику «Танаис» и живописному парку с маяком в Мержаново. За один день вы прикоснётесь к античной истории и проведёте время у моря с красивыми видами.
Описание экскурсии

Танаис — античный город

Побываете в одном из крупнейших археологических комплексов юга России. Пройдёте по территории древнего города и музея, увидите раскопки и узнаете, как здесь жили люди более 2000 лет назад.

Экскурсия по музею

Познакомитесь с находками археологов и историей Танаиса — важного торгового центра на границе античного мира.

Парк «Маяк» в Мержаново

Отправитесь к побережью Азовского моря. Здесь вас ждёт один из самых фотогеничных маяков региона и атмосферные виды на обрывы и воду.

Свободное время у моря

Сможете прогуляться по территории парка, сделать фотографии и просто отдохнуть у воды.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Ростова-на-Дону
11:00 — прибытие в Танаис
11:00–13:30 — экскурсия по музею и раскопкам
13:30 — выезд в Мержаново
14:00 — прибытие в парк «Маяк»
14:00–17:00 — свободное время
17:00 — выезд обратно
18:00 — возвращение в Ростов-на-Дону

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
  • В стоимость включены входные билеты в комплекс «Танаис» и парк «Маяк»
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4590 ₽
Дети до 12 лет4290 ₽
Пенсионеры4290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Московской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

