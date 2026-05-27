Это поездка к двум контрастным локациям: археологическому музею-заповеднику «Танаис» и живописному парку с маяком в Мержаново. За один день вы прикоснётесь к античной истории и проведёте время у моря с красивыми видами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Танаис — античный город

Побываете в одном из крупнейших археологических комплексов юга России. Пройдёте по территории древнего города и музея, увидите раскопки и узнаете, как здесь жили люди более 2000 лет назад.

Экскурсия по музею

Познакомитесь с находками археологов и историей Танаиса — важного торгового центра на границе античного мира.

Парк «Маяк» в Мержаново

Отправитесь к побережью Азовского моря. Здесь вас ждёт один из самых фотогеничных маяков региона и атмосферные виды на обрывы и воду.

Свободное время у моря

Сможете прогуляться по территории парка, сделать фотографии и просто отдохнуть у воды.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Ростова-на-Дону

11:00 — прибытие в Танаис

11:00–13:30 — экскурсия по музею и раскопкам

13:30 — выезд в Мержаново

14:00 — прибытие в парк «Маяк»

14:00–17:00 — свободное время

17:00 — выезд обратно

18:00 — возвращение в Ростов-на-Дону

Организационные детали