Храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение в с. Чалтырь)
История появления христианства в низовьях Дона и Северном Приазовье уходит корнями к III веку, к временам Андрея Первозванного. Эта экскурсия ⛳ позволит заглянуть в глубь веков и проехать по самым старинным священным местам.
В программе экскурсии:
Храм Преполовения Пятидесятницы в Ростове
Храм Преображения Господня в Обуховке
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Недвиговке
Представитель армянской церкви — храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение) в с. Чалтырь.
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
Услуги гида экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки. сувениры, пожертвования и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.