Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону

История 📖 появления христианства в низовьях Дона и Северном Приазовье уходит корнями к III веку, к временам Андрея Первозванного.



Данная экскурсия ⛳ позволит вам заглянуть в глубь веков и проехать по самым старинным священным местам юга России.