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Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»

5
4 отзыва
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростова-на-Дону
История 📖 появления христианства в низовьях Дона и Северном Приазовье уходит корнями к III веку, к временам Андрея Первозванного.

Данная экскурсия ⛳ позволит вам заглянуть в глубь веков и проехать по самым старинным священным местам юга России.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 080 ₽ за человека

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Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»

Что вы увидите

  • Храм Преполовения Пятидесятницы (Ростов-на-Дону)
  • Храм Преображения Господня (Обуховка)
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Недвиговка)
  • Храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение в с. Чалтырь)
История появления христианства в низовьях Дона и Северном Приазовье уходит корнями к III веку, к временам Андрея Первозванного. Эта экскурсия ⛳ позволит заглянуть в глубь веков и проехать по самым старинным священным местам.

В программе экскурсии:

  • Храм Преполовения Пятидесятницы в Ростове
  • Храм Преображения Господня в Обуховке
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Недвиговке
  • Представитель армянской церкви — храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение) в с. Чалтырь.
Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
  • Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
  • Услуги гида экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки. сувениры, пожертвования и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Большая Садовая, 4
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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4 отзыва оставили туристы

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