1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
«Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«История Соборного — в нескучных деталях»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
«Наконец мы посетим Вознесенский войсковой собор, который имеет долгую и сложную историю»
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
«В программе экскурсии: - Храм Преполовения Пятидесятницы в Ростове - Храм Преображения Господня в Обуховке - Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Недвиговке - Представитель армянской церкви — храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение) в с»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 мая 2024Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
- ООфелия21 апреля 2024После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
- ГГалина8 апреля 2024Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
- ААлевтина3 ноября 2023Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана легко, мне было интересно)
- ААлександра1 мая 2021Добрый, было здорово, погода была отличная, компания подобралась хорошая, особенно понравился храм в Недвиговке, он очень необычный, до этого нигде не видела подобного. Спасибо.
- ТТатьяна25 апреля 2021Наилучшие впечатления от экскурсии. Андрей-потрясающий рассказчик, обаятельный, деликатный человек, глубоко знающий историю Донского края профессионал. Рекомендую и настоятельно советую его
- ТТатьяна18 апреля 2021Здравствуйте Александра, если коротко, то хорошая и познавательная экскурсия, объекты подобраны хорошо, экскурсовод умница, транспорт чистый.
- ННика5 марта 2021Добрый день. Все понравилось, передайте большое спасибо вашему экскурсоводу, ее рассказ был очень интересным и глубоким.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 862 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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