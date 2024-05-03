Храмы и соборы Ростова-на-Дону с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Ростове-на-Дону, цены от 3 862 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святыни Донского края
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Святыни Донского края: индивидуальная экскурсия по храмам и монастырям
Паломничество к главным храмам Ростовской области. Величественные соборы, старинные монастыри и церкви с удивительными историями ждут вас
Начало: В Ростове-на-Дону
«Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
15 отзывов
Фотопрогулка по историческому Соборному в Ростове-на-Дону
Приглашаем на незабываемую прогулку по Соборному, где каждый камень хранит истории великих людей и событий
Начало: От Соборной площади
«История Соборного — в нескучных деталях»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Церкви и храмы Новочеркасска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Церкви и храмы Новочеркасска
Начало: Ул. Московская, 53
«Наконец мы посетим Вознесенский войсковой собор, который имеет долгую и сложную историю»
Расписание: См. расписание
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
3 862 за человека
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
8 отзывов
Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
Начало: Ул. Московская, 53
«В программе экскурсии: - Храм Преполовения Пятидесятницы в Ростове - Храм Преображения Господня в Обуховке - Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Недвиговке - Представитель армянской церкви — храм Сурб Амбарцум (Святое Вознесение) в с»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
3 987 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
    Огромное спасибо. Очень понравилась экскурсия. Надеюсь ещё встретимся
  • О
    Офелия
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
    После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными достопримечательностями. Спасибо Елене, что показала город под другим углом. В какой-то момент было ощущение, что я в Питере. Рекомендую!
    После экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекраснымиПосле экскурсии по новому начала смотреть на Ростов. Город с огромной историей, интересными фактами и прекрасными
  • Г
    Галина
    8 апреля 2024
    Церкви и храмы Новочеркасска
    Все было очень хорошо организовано, экскурсии были очень интересные и познавательные, захотелось еще куда-нибудь проехать.
  • А
    Алевтина
    3 ноября 2023
    Фотопрогулка по ростовскому Бродвею
    Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана легко, мне было интересно)
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    маршрут комфортный. Особенно понравилось, что Елена могла поговорить и на другие темы, а так же что никуда не торопилась, и когда мы случайно попали на открытие выставки художников, она спокойно со мной провела еще дополнительное время))) а так же посоветовала куда еще можно сходить 😁 Ростов теперь в моем сердечке, в том числе благодаря Елене❤️

    Замечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация поданаЗамечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация поданаЗамечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация поданаЗамечательная была экскурсия, атмосферная, хоть и под дождем))) Елена чудесная девушка и прекрасный собеседник! Информация подана
  • А
    Александра
    1 мая 2021
    Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
    Добрый, было здорово, погода была отличная, компания подобралась хорошая, особенно понравился храм в Недвиговке, он очень необычный, до этого нигде не видела подобного. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2021
    Святыни Донского края
    Наилучшие впечатления от экскурсии. Андрей-потрясающий рассказчик, обаятельный, деликатный человек, глубоко знающий историю Донского края профессионал. Рекомендую и настоятельно советую его
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    экскурсии! Получите не только максимум информации по теме экскурсии, но и удовольствие от человеческого общения, максимум комфорта в путешествии, чуткое отношение к гостям. Будет вкусно, познавательно, позитивно! Браво! Обязательно порекомендуем друзьям и сами воспользуемся при следующем посещении Ростова.

  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2021
    Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
    Здравствуйте Александра, если коротко, то хорошая и познавательная экскурсия, объекты подобраны хорошо, экскурсовод умница, транспорт чистый.
  • Н
    Ника
    5 марта 2021
    Экскурсия «Храмы Нижнего Дона»
    Добрый день. Все понравилось, передайте большое спасибо вашему экскурсоводу, ее рассказ был очень интересным и глубоким.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Соборы и храмы»

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  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Линия «Миус-фронта»
  9. Старый город
  10. Памятник Водопроводу
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в июне 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 3 862 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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