Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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Святыни Донского края

Посетить за один день шесть городов и увидеть 17 красивейших храмов Нижнего Дона

Андрей
Андрей – Гид из Ростова-на-Дону
Мы совершим паломничество к главным храмам Ростовской области.

Вы увидите величественный казачий собор, старинные монастыри и церкви, которые расскажут множество удивительных историй.

А я поделюсь интересными фактами о выдающихся личностях былых эпох и обращу внимание на важные детали убранства культовых памятников.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Святыни Донского края
Святыни Донского края

Что вас ожидает

Золотые купола, да медный звон
Мы проедем через Ростов-на-Дону, Аксай, станицу Старочеркасскую, Новочеркасск, хутор Обуховку и Батайск, чтобы охватить все самые красивые 🤩 и значимые православные храмы Нижнего Дона. В ходе экскурсии 🧭 мы осмотрим:

  • Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь
  • собор, построенный Петром Первым
  • церковь, не закрывавшуюся с 19 века ни на один день и действующую даже при советской власти
  • церковь, где был крещён легендарный атаман Платов
  • и самый красивый новый храм Юга России.

Вы посетите места, где молились казачьи атаманы, русские императоры и члены царской фамилии, прикоснетесь к мощам святых и чудотворным иконам, а также насладитесь великолепием храмового убранства и красотой различных архитектурных стилей! А кроме того, вы увидите первый памятник Андрею Первозванному в России, познакомитесь с историей 📖 Донского края и местного казачества.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Hyundai Solaris
  • Нужны будут медицинские маски, женщинам — платки для покрытия головы. Одеться желательно традиционно, учитывая тематику экскурсии, с уважением к чувствам и традициям верующих
  • Будет полезно иметь при себе монеты и наличные мелкими купюрами для раздачи милостыни, пожертвований и покупки свечей
Начало и место завершения
🚩 в Ростове-на-Дону
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края
Святыни Донского края

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
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Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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