Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Мы совершим паломничество к главным храмам Ростовской области.
Вы увидите величественный казачий собор, старинные монастыри и церкви, которые расскажут множество удивительных историй.
А я поделюсь интересными фактами о выдающихся личностях былых эпох и обращу внимание на важные детали убранства культовых памятников.
Вы увидите величественный казачий собор, старинные монастыри и церкви, которые расскажут множество удивительных историй.
А я поделюсь интересными фактами о выдающихся личностях былых эпох и обращу внимание на важные детали убранства культовых памятников.
Описание экскурсии
Золотые купола, да медный звон
Мы проедем через Ростов-на-Дону, Аксай, станицу Старочеркасскую, Новочеркасск, хутор Обуховку и Батайск, чтобы охватить все самые красивые и значимые православные храмы Нижнего Дона. На экскурсии мы осмотрим:
- Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь
- собор, построенный Петром Первым
- церковь, не закрывавшуюся с 19 века ни на один день и действовавшую даже при советской власти
- церковь, где был крещён легендарный атаман Платов
- и самый красивый новый храм Юга России.
Вы посетите места, где молились казачьи атаманы, русские императоры и члены царской фамилии, прикоснетесь к мощам святых и чудотворным иконам, а также насладитесь великолепием храмового убранства и красотой различных архитектурных стилей! А кроме того, вы увидите первый памятник Андрею Первозванному в России, познакомитесь с историей Донского края и местного казачества.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Lada Aura
- Нужны медицинские маски, женщинам — также платки. Одеться желательно традиционно, учитывая тематику экскурсии, с уважением к чувствам и традициям верующих
- Полезно иметь при себе монеты и наличные мелкими купюрами для раздачи милостыни, пожертвований и покупки свечей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ростове-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 842 туристов
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наилучшие впечатления от экскурсии. Андрей-потрясающий рассказчик, обаятельный, деликатный человек, глубоко знающий историю Донского края профессионал. Рекомендую и настоятельно советую его экскурсии! Получите не только максимум информации по теме экскурсии, но и удовольствие от человеческого общения, максимум комфорта в путешествии, чуткое отношение к гостям. Будет вкусно, познавательно, позитивно! Браво! Обязательно порекомендуем друзьям и сами воспользуемся при следующем посещении Ростова.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии на «Святыни Донского края»
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборДонские казаки, тайны империи и кофепитие по старинным традициям (всё включено)
Разобраться в гвардейских порядках и нравах за чашкой донского «кохвия»
Начало: На Социалистической улице
15 авг в 14:00
22 авг в 14:00
2390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В Старочеркасскую - на родину донских бунтарей
Исследовать бывшую столицу казаков и послушать, как они жили
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из южной столицы - в станицу Старочеркасскую
Побывать в бывшей столице Донского казачества - Черкасске
Начало: На Ворошиловском проспекте
15 авг в 08:30
17 авг в 08:30
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКазачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Начало: Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Расписание: Ежедневно в 09.00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
от 24 000 ₽ за экскурсию