Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Золотые купола, да медный звон

Мы проедем через Ростов-на-Дону, Аксай, станицу Старочеркасскую, Новочеркасск, хутор Обуховку и Батайск, чтобы охватить все самые красивые 🤩 и значимые православные храмы Нижнего Дона. В ходе экскурсии 🧭 мы осмотрим:

Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь

собор, построенный Петром Первым

церковь, не закрывавшуюся с 19 века ни на один день и действующую даже при советской власти

церковь, где был крещён легендарный атаман Платов

и самый красивый новый храм Юга России.

Вы посетите места, где молились казачьи атаманы, русские императоры и члены царской фамилии, прикоснетесь к мощам святых и чудотворным иконам, а также насладитесь великолепием храмового убранства и красотой различных архитектурных стилей! А кроме того, вы увидите первый памятник Андрею Первозванному в России, познакомитесь с историей 📖 Донского края и местного казачества.

Организационные детали