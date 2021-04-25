Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Мы совершим паломничество к главным храмам Ростовской области. Вы увидите величественный казачий собор, старинные монастыри и церкви, которые расскажут множество удивительных историй. А я поделюсь интересными фактами о выдающихся личностях былых эпох и обращу внимание на важные детали убранства культовых памятников.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Золотые купола, да медный звон

Мы проедем через Ростов-на-Дону, Аксай, станицу Старочеркасскую, Новочеркасск, хутор Обуховку и Батайск, чтобы охватить все самые красивые и значимые православные храмы Нижнего Дона. На экскурсии мы осмотрим:

Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь

собор, построенный Петром Первым

церковь, не закрывавшуюся с 19 века ни на один день и действовавшую даже при советской власти

церковь, где был крещён легендарный атаман Платов

и самый красивый новый храм Юга России.

Вы посетите места, где молились казачьи атаманы, русские императоры и члены царской фамилии, прикоснетесь к мощам святых и чудотворным иконам, а также насладитесь великолепием храмового убранства и красотой различных архитектурных стилей! А кроме того, вы увидите первый памятник Андрею Первозванному в России, познакомитесь с историей Донского края и местного казачества.

Организационные детали