Андрей проводит ещё 1 экскурсию

Золотые купола, да медный звон Мы проедем через Ростов-на-Дону, Аксай, станицу Старочеркасскую, Новочеркасск, хутор Обуховку и Батайск, чтобы охватить все самые красивые 🤩 и значимые православные храмы Нижнего Дона. В ходе экскурсии 🧭 мы осмотрим:
Патриарший кафедральный казачий собор и атаманскую церковь
собор, построенный Петром Первым
церковь, не закрывавшуюся с 19 века ни на один день и действующую даже при советской власти
церковь, где был крещён легендарный атаман Платов
и самый красивый новый храм Юга России.
Вы посетите места, где молились казачьи атаманы, русские императоры и члены царской фамилии, прикоснетесь к мощам святых и чудотворным иконам, а также насладитесь великолепием храмового убранства и красотой различных архитектурных стилей! А кроме того, вы увидите первый памятник Андрею Первозванному в России, познакомитесь с историей 📖 Донского края и местного казачества.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Hyundai Solaris
Нужны будут медицинские маски, женщинам — платки для покрытия головы. Одеться желательно традиционно, учитывая тематику экскурсии, с уважением к чувствам и традициям верующих
Будет полезно иметь при себе монеты и наличные мелкими купюрами для раздачи милостыни, пожертвований и покупки свечей
Начало и место завершения
🚩 в Ростове-на-Дону
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Зовут меня Андрей Викторович, прошу любить и жаловать! Я донской казак, родился и всю жизнь прожил на Дону. Люблю свою малую родину и хочу открывать её красоту и богатейшую историю для всех гостей нашего благословенного края! Мои экскурсии откроют для вас массу интересного и нового и вам обязательно захочется узнать ещё больше о нашей донской земле! До встречи!