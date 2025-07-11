Участники экскурсии пройдут по Газетному переулку, увидят Дом Врангеля, старообрядческий храм и синагогу. Посетят доходные дома и особняки, узнают о жизни горожан с 18 века. Путешествие обещает множество открытий: от легендарных мест до уникальных архитектурных объектов.
Каждый шаг погружает в атмосферу прошлого, раскрывая тайны и истории, которые скрывают улицы Ростова-на-Дону
Каждый шаг погружает в атмосферу прошлого, раскрывая тайны и истории, которые скрывают улицы Ростова-на-Дону
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические здания
- 📜 Интересные факты о прошлом
- 🎭 Легендарные культурные места
- 🕍 Единственный старообрядческий храм
- 🎶 Первая музыкальная библиотека
Что можно увидеть
- Дом Врангеля
- Старообрядческий храм
- Синагога постройки 1872 года
- Доходный дом Срабионова
- Клуб приказчиков
- Школа № 39
- Доходный дом Маврогордато
- Особняк Солодова
- Доходный дом Португалова
- Доходный дом Пухович
- Табачная фабрика Асмолова
Описание экскурсии
- Дом Врангеля, где проживал генерал белогвардейцев
- Старообрядческий храм — уникальный для Ростова-на-Дону
- Синагога постройки 1872 года — единственная действующая в городе
- Доходный дом Срабионова — гостиница «Петроград»
- Клуб приказчиков, где выступал В. Маяковский
- Школа № 39, построенная на месте церкви Казанской иконы божьей матери
- Доходный дом Маврогордато с легендарным подвалом поэтов
- Особняк Солодова — сейчас филиал Ростовского краеведческого музея
- Доходный дом Португалова, где находилась первая музыкальная библиотека
- Доходный дом Пухович, где можно увидеть барельефы с изображением сфинксов и Юдифи с головой Олоферна
- Табачная фабрика Асмолова, табак которой ценился во всём мире
За два часа вы узнаете:
- что связывает чёрного барона с советским детским садом
- где жила первая леди Израиля,
- почему сейчас поют в доме купца мукомольной фабрики
- как отличить особняк от доходного дома
- кто такие «ничевоки»
И многое-многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Газетном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 43 туристов
Я дипломированный аттестованный гид по городу Ростову-на-Дону. Потомственная казачка. Моя бабушка родом из станицы Гниловская. Обожаю свой родной город. Хочу рассказывать о его уникальности и атмосферности и конечно, хочу делиться своими знаниями с теми, кто хочет больше узнать о Ростове-на-Дону.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дярья
11 июл 2025
Очень хорошая экскурсия, познавательная, с самых истоков основания города по одной из старых и основных улиц города, посмотрели доходные дома, бывшие особняки, двор колодец, услышали истории про интересных людей города! Ростов красивый город с историей, правда очень жаль, что былое величие и красота домов и особняков местами в очень плохом состоянии😔советую побывать и узнать новое про этот город!
Т
Тарас
10 июл 2025
Очень интересный рассказ об очень интересных и красивых местах города, которые обязательно надо посетить и увидеть собственными глазами. Обязательно надо посетить тем, кому интересны исторические факты о городе и людях.
Наталья
8 июл 2025
Отличная индивидуальная экскурсия у нас получилась с Ириной. Интересный маршрут с историей города, большой акцент на архитектуру зданий и события, которые разворачивались в них. Мне очень комфортно, интересно было узнать из уст Ирины про великолепный город Ростов.
Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
Похожие экскурсии из Ростова-на-Дону
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПрогулка по историческому центру Ростова-на-Дону
Узнать, как развивался город, и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На набережной у Бизнес-центра «Риверсайд Дон» (ул....
Сегодня в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборРостов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Семейная фотосессия в Ростове-на-Дону
Прогуляться по историческим локациям и получить атмосферные снимки на память
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.