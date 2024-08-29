Любой день, любое время;)

Экскурсия в город Азов — это отличный вариант поездки для тех, кто хочет познакомиться с небольшим, уютным и тихим городом с очень богатой историей! Сейчас в городе проживает около 80 тысяч человек.
Интересно, что в XIV веке здесь проживало от 20 до 30 тысяч человек, что равняется населению Лондона в это же время.
Интересно, что в XIV веке здесь проживало от 20 до 30 тысяч человек, что равняется населению Лондона в это же время.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Во время экскурсии в город Азов вы посетите следующие достопримечательности: Азовский Краеведческий музей и его основную выставку с великолепной коллекцией, в том числе палеонтологической; Пороховой погреб, где под надзором мрачного смотрителя в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода вы сможете увидеть диораму на которой запечатлено взятие Азовской крепости войсками Петра I, а также Крепостные валы, с которых открывается великолепный вид на дельту Дона! Экскурсия в Азов — это возможность узнать ещё больше о Донском крае, о людях, которые принимали непосредственное участие в его жизни, а также увидеть достопримечательности, которые стали свидетелями исторических событий! Азовское осадное сидение, Азовские походы Петра I, участие Петра I в судьбе города — об этом и о многом другом вы услышите от нашего экскурсовода.
Любой день, любое удобное время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Азов
- Азовский Краеведческий музей
- Пороховой погреб
- Крепостные валы
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное время.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Добрый вечер. Было интересно:) Очень понравился Азовский краеведческий музей, давно хотели там побывать. Обзорная экскурсия тоже запомнилась, много интересной и новой для себя информации узнали. Спасибо экскурсоводу!
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С
Добрый! Всё прошло отлично, не ожидали, что так понравится Азов) Очень интересным показался Пороховой погреб, диорама "Штурм Азова" впечатлила! Спасибо экскурсоводу за рассказ и вам за организацию.
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Н
Добрый вечер! Спасибо вам за экскурсию. Особенно хотелось бы поблагодарить нашего экскурсовода, во время поездки ни разу не заскучали, внимательно слушали и запоминали:)
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К
Добрый день! Всё понравилось, очень много достопримечательностей и музеев успели посетить, спасибо!
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К
Экскурсия была великолепна!!!
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Е
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