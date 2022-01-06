Любой день, любое время;)

Экскурсия в один из самых древних городов Ростовской области, основанный в 1067 году. Азов был пунктом венецианской торговли, городом Золотой Орды, турецкой крепостью, в походах на которую Петр I создал Российский военный флот.

Экскурсия в город Азов — это отличный вариант поездки для тех, кто хочет познакомиться с небольшим, уютным и тихим городом с очень богатой историей! Сейчас в городе проживает около 80 тысяч человек. Интересно, что в XIV веке здесь проживало от 20 до 30 тысяч человек,что равняется населению Лондона в это же время, и Азов занимал третье место в рейтинге самых крупных городов Восточной Европы. К тому же, Азак (древнее название Азова) был, можно сказать, логистическим центром: именно в Азак привозили товары из Европы, а из Азака вывозили рыбу.

Во время экскурсии в город Азов вы посетите такие достопримечательности как Азовский Краеведческий музей и его основную выставку с великолепной коллекцией, в том числе палеонтологической, редких и впечатляющих экспонатов, Пороховой погреб, где под надзором мрачного смотрителя и в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода Вы сможете увидеть диораму на которой запечатлено взятие Азовской крепости войсками Петра I, а также Крепостные валы, с которых открывается великолепный вид на дельту Дона!

Экскурсия в Азов — это возможность узнать ещё больше о Донском крае, узнать о людях, которые принимали непосредственное участие в его жизни, а также увидеть достопримечательности, которые стали свидетелями исторических событий! Азовское осадное сидение, Азовские походы Петра I, участие Петра I в судьбе города… Об этом и о многом другом Вы услышите от нашего экскурсовода.