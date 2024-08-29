Любой день, любое время;)

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в город Азов — это отличный вариант поездки для тех, кто хочет познакомиться с небольшим, уютным и тихим городом с очень богатой историей! Сейчас в городе проживает около 80 тысяч человек.



Интересно, что в XIV веке здесь проживало от 20 до 30 тысяч человек, что равняется населению Лондона в это же время. 5 6 отзывов

Ольга Голубенко Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -25% 12 666 ₽ выгода 3166.50 ₽ 9499.50 ₽ за экскурсию Цена за 1-19 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 5 часов 1-19 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ожидает: Во время экскурсии в город Азов вы посетите следующие достопримечательности: Азовский Краеведческий музей и его основную выставку с великолепной коллекцией, в том числе палеонтологической; Пороховой погреб, где под надзором мрачного смотрителя в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода вы сможете увидеть диораму на которой запечатлено взятие Азовской крепости войсками Петра I, а также Крепостные валы, с которых открывается великолепный вид на дельту Дона! Экскурсия в Азов — это возможность узнать ещё больше о Донском крае, о людях, которые принимали непосредственное участие в его жизни, а также увидеть достопримечательности, которые стали свидетелями исторических событий! Азовское осадное сидение, Азовские походы Петра I, участие Петра I в судьбе города — об этом и о многом другом вы услышите от нашего экскурсовода.

Любой день, любое удобное время. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Азов

Азовский Краеведческий музей

Пороховой погреб

Крепостные валы Что включено Услуги гида-экскурсовода

Хорошее настроение Что не входит в цену Транспорт

Личные расходы Место начала и завершения? Любое удобное вам место в пределах города Ростова Когда и сколько длится? Когда: Любой день, любое удобное время. Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.