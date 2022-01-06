Любой день, любое время;)

Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону

Индивидуально
для 19 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Азов из Ростова-на-Дону
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Экскурсия в один из самых древних городов Ростовской области, основанный в 1067 году. Азов был пунктом венецианской торговли, городом Золотой Орды, турецкой крепостью, в походах на которую Петр I создал Российский военный флот.
Экскурсия в город Азов — это отличный вариант поездки для тех, кто хочет познакомиться с небольшим, уютным и тихим городом с очень богатой историей! Сейчас в городе проживает около 80 тысяч человек. Интересно, что в XIV веке здесь проживало от 20 до 30 тысяч человек,что равняется населению Лондона в это же время, и Азов занимал третье место в рейтинге самых крупных городов Восточной Европы. К тому же, Азак (древнее название Азова) был, можно сказать, логистическим центром: именно в Азак привозили товары из Европы, а из Азака вывозили рыбу.
Во время экскурсии в город Азов вы посетите такие достопримечательности как Азовский Краеведческий музей и его основную выставку с великолепной коллекцией, в том числе палеонтологической, редких и впечатляющих экспонатов, Пороховой погреб, где под надзором мрачного смотрителя и в сопровождении увлекательного рассказа экскурсовода Вы сможете увидеть диораму на которой запечатлено взятие Азовской крепости войсками Петра I, а также Крепостные валы, с которых открывается великолепный вид на дельту Дона!
Экскурсия в Азов — это возможность узнать ещё больше о Донском крае, узнать о людях, которые принимали непосредственное участие в его жизни, а также увидеть достопримечательности, которые стали свидетелями исторических событий! Азовское осадное сидение, Азовские походы Петра I, участие Петра I в судьбе города… Об этом и о многом другом Вы услышите от нашего экскурсовода.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, любое время;)
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, любое время;)

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