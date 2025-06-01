Что вы можете увидеть 🤩

Что вы увидите: Вознесенский кафедральный собор Во время экскурсии в Новочеркасск вы сможете посетить Вознесенский кафедральный собор, который был заложен в день основания Новочеркасска 18 мая 1805 года. Это красивый и величественный собор выполненный в нововизантийском стиле. Изнутри храм расписан фресками, помимо иконостасов в нём так же есть картины, на которых изображены важные эпизоды истории донского казачества. Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества отлично дополнят экскурс в историю города. Музей хранит коллекцию реликвий донского казачества: знамена, полковые штандарты, огнестрельное и холодное оружие донских казаков и многое другое. Музей особенно гордится и считает главным достоянием музея мемориальные вещи донского атамана М. И. Платова. В комплекс Музея Истории Донского Казачества также входит Атаманский дворец, красивое здание в стиле классицизма, где останавливались царь и наследники престола во время визитов в Новочеркасск. Главные достопримечательности:

Вознесенский кафедральный собор • Атаманский дворец • Музей Истории Донского Казачества • Триумфальные арки Помимо музеев и храма, наш экскурсовод проведет для вас обзорную экскурсию по Новочеркасску, во время которой вы сможете полюбоваться обликом города, его архитектурой, древними особняками и триумфальными арками, пройтись по его улицам и главным площадям.