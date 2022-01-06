Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск

Экскурсия в Новочеркасск из Ростова-на-Дону - это поездка в столицу Донского казачества, ведь именно здесь проживала его

Индивидуально
для 19 чел.
Экскурсия в Новочеркасск из Ростова-на-Дону — это поездка в столицу Донского казачества, ведь именно здесь проживала его элита - атаманы, офицеры и чиновники.

Этот город стоит посетить чтобы узнать историю, культуру и традициями казачества, также он уникален своей архитектурой XIX века.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Новочеркасск

Что вы можете увидеть 🤩

  • Вознесенский кафедральный собор
  • Атаманский дворец
  • Музей Истории Донского Казачества
  • Триумфальные арки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Новочеркасск – столица Донского казачества. Войсковой Воскресенский собор и атаманский дворец, дворянские особняки и триумфальные арки.
Экскурсия в Новочеркасск из Ростова-на-Дону — это поездка в столицу Донского казачества, ведь именно здесь проживала его элита - атаманы, офицеры и чиновники. Этот город стоит посетить чтобы узнать историю, культуру и традициями казачества, также он уникален своей архитектурой XIX века.

Вознесенский кафедральный собор

Во время экскурсии в Новочеркасск вы сможете посетить Вознесенский кафедральный собор, который был заложен в день основания Новочеркасска 18 мая 1805 года. Это красивый и величественный собор выполненный в нововизантийском стиле. Изнутри храм расписан фресками, помимо иконостасов в нём так же есть картины, на которых изображены важные эпизоды истории донского казачества.
Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества
Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества отлично дополнят экскурс в историю города. Музей хранит коллекцию реликвий донского казачества: знамена, полковые штандарты, огнестрельное и холодное оружие донских казаков и многое другое. Музей особенно гордится и считает главным достоянием музея мемориальные вещи донского атамана М. И. Платова. В комплекс Музея Истории Донского Казачества так же входит Атаманский дворец, красивое здание в стиле классицизма, где останавливались царь и наследники престола во время визитов в Новочеркасск.

Главные достопримечательности:

  • Вознесенский кафедральный собор
  • Атаманский дворец
  • Музей Истории Донского Казачества
  • Триумфальные арки
  • Помимо музеев и храма наш экскурсовод проведет для вас обзорную экскурсию по Новочеркасску, во время которой вы сможете полюбоваться обликом города, его архитектурой, древними особняками и триумфальными арками, пройтись по его улицам и главным площадям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
  • Хорошее настроение
Что не входит
  • Входные билеты в музеи:
  • Музей истории Донского казачества - 200 рублей с человека
  • Атаманский дворец - 150 рублей с человека
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день, любое время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростов-на-Дону

🎩Индивидуальные🚗На машине🏛История и архитектура🔭ОбзорныеПо областиЭкскурсии в Новочеркасск из Ростова-на-Дону

Еще несколько похожих предложений в Ростов-на-Дону

Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
В группе
до 30 чел.
4.5
8
600
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
👣 Пешеходная
На нашей экскурсии вас ждет познавательная прогулка по исторической части Ростова
8 янв
15 янв
22 янв
ещё...
Поездка в Новочеркасск из Ростова
Индивидуально
для 3 чел.
9 500
за 1-3 чел.
Поездка в Новочеркасск из Ростова
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Новочеркасск - яркий город Ростовской области, ее промышленный
По договоренности
Путешествие в станицу Старочерскасскую
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
7 000
за 1-4 чел.
Путешествие в станицу Старочерскасскую
👣 Пешеходная
В часе езды от Ростова, на правом берегу реки Дон расположилась бывшая столица донского казачества
По договоренности
«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
Индивидуально
для 4 чел.
3.7
4
10ч
10 400
за 1-4 чел.
«Донской калейдоскоп» - путешествие по шести городам Нижнего Дона
👣 Пешеходная
🚗 На машине
Уникальная автомобильно-пешеходная экскурсия по шести городам Нижнего Дона: Новочеркасску, Старочеркасску, Аксаю, Азову,
См. календарь
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Индивидуально
для 4 чел.
4.6
8
5 900
за 1-4 чел.
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
🚗 На машине
Живописная экскурсия по местам военных походов: 4 крепости, 3 столицы, старинные города
7 янв
8 янв
9 янв
ещё...
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
В группе
до 20 чел.
4.5
34
1 290
за 1 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
5 янв
7 янв
20 фев
ещё...
Ростов-на-Дону - город у тихого Дона
Индивидуально
для 15 чел.
4.9
18
3 400
за 1-15 чел.
Ростов-на-Дону - город у тихого Дона
👣 Пешеходная
Ростов-на-Дону был построен по приказу Елизаветы Петровны, а сейчас это один из крупнейших городов России
13 янв
20 янв
27 янв
ещё...
По четвергам в 10:00 и 14:00
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Индивидуально
5
1
1 290
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
👣 Пешеходная
Самостоятельная экскурсия, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX-XX веков, его парадные проспекты
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Влюбись в Донской край и возвращайся
В группе
до 19 чел.
14 500
за 1 чел.
Влюбись в Донской край и возвращайся
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Занимательная экскурсия по Донскому краю
6 марта; 1 мая.
Южный город Ростов-на-Дону
Индивидуально
для 7 чел.
4.8
4
4 000
за 1-7 чел.
Южный город Ростов-на-Дону
👣 Пешеходная
Обзорная экскурсия познакомит вас со столицей Донского края
Под Ваш запрос
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
Индивидуально
для 10 чел.
7 500
за 1-10 чел.
Экскурсия в Азов из Ростова-на-Дону
👣 Пешеходная
Ежедневно
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
5
3 000
за 1-4 чел.
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
👣 Пешеходная
Экспресс-знакомство с историческим центром города и его самыми интересными гастрономическими точками
6 янв
7 янв
9 янв
ещё...

Родные-Просторы проводит ещё 11 экскурсий

Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
В группе
до 20 чел.
4.7
35
1 290
за 1 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
🚌 На автобусе
Ростов-на-Дону - колоритный южный город
5 янв
7 янв
ещё...
См. календарь
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
Индивидуально
для 2 чел.
5
16
3 890
за 1-2 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Ростову-на-Дону
🚗 На машине
6 янв
ещё...
Любой день, любое время;)
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
В группе
до 20 чел.
5
9
1 590
за 1 чел.
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Приглашаем вас посетить Старочеркасский музей-заповедник - крупнейший музейный комплекс на Юге России
8 янв
ещё...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
Индивидуально
для 19 чел.
5
1
6 990
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Таганрог
🚗 На машине
Город на берегу моря, в котором сохранились уютные кварталы итальянских и греческих особняков
6 янв
ещё...
Любой день, любое время
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
В группе
до 20 чел.
5
9
890
за 1 чел.
Тайны и призраки Ростова: пешеходная экскурсия
👣 Пешеходная
Мистическая экскурсия о таинственных событиях, необьяснимых загадках, призраках
См. календарь
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Индивидуально
для 15 чел.
5
7
4 490
за 1-15 чел.
Индивидуальная пешеходная обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
👣 Пешеходная
Любой день, любое время;)
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Старочеркасск
Индивидуально
для 19 чел.
5
6
4 490
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле в Старочеркасск
🚗 На машине
6 янв
ещё...
Любой день, любое время;)
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Тайны старых особняков»
Индивидуально
для 15 чел.
4 990
за 1-15 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия «Тайны старых особняков»
👣 Пешеходная
Пешеходная экскурсия «Тайны старых особняков» это экскурсия-прогулка по Пушкинскому бульвару с рассказом о старинных
6 янв
ещё...
См. календарь
Экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
Индивидуально
для 10 чел.
5
6
1ч 30м
6 990
за 1-10 чел.
Экскурсия на шоколадную фабрику в Ростове-на-Дону
👣 Пешеходная
Кто в детстве не мечтал попасть на экскурсию на шоколадную фабрику, ощутить согревающий аромат
По договоренности
Индивидуальная экскурсия на автомобиле «Ростов мистический»
Индивидуально
для 1 чел.
5
3
4 990
за 1-1 чел.
Индивидуальная экскурсия на автомобиле «Ростов мистический»
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая автобусная экскурсия по таинственным местам Ростова-на-Дону
Любой день, любое время;)
Парк "Лога" из Ростова-на-Дону + музей "Легенды СССР"
В группе
до 20 чел.
1 390
за 1 чел.
Парк "Лога" из Ростова-на-Дону + музей "Легенды СССР"
🚌 На автобусе
В парке «Лога» - отдохнуть от суетливого города в лучшем сказочном парке Ростовской области
См. календарь
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ростов-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ростов-на-Дону
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ