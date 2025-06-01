Что вы можете увидеть 🤩

Экскурсия в Новочеркасск из Ростова-на-Дону — это поездка в столицу Донского казачества, ведь именно здесь проживала его элита — атаманы, офицеры и чиновники.
Этот город стоит посетить чтобы узнать историю, культуру и традиции казачества, также он уникален своей архитектурой XIX века.
Этот город стоит посетить чтобы узнать историю, культуру и традиции казачества, также он уникален своей архитектурой XIX века.
Описание экскурсии
Что вы увидите: Вознесенский кафедральный собор Во время экскурсии в Новочеркасск вы сможете посетить Вознесенский кафедральный собор, который был заложен в день основания Новочеркасска 18 мая 1805 года. Это красивый и величественный собор выполненный в нововизантийском стиле. Изнутри храм расписан фресками, помимо иконостасов в нём так же есть картины, на которых изображены важные эпизоды истории донского казачества. Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества отлично дополнят экскурс в историю города. Музей хранит коллекцию реликвий донского казачества: знамена, полковые штандарты, огнестрельное и холодное оружие донских казаков и многое другое. Музей особенно гордится и считает главным достоянием музея мемориальные вещи донского атамана М. И. Платова. В комплекс Музея Истории Донского Казачества также входит Атаманский дворец, красивое здание в стиле классицизма, где останавливались царь и наследники престола во время визитов в Новочеркасск. Главные достопримечательности:
Вознесенский кафедральный собор • Атаманский дворец • Музей Истории Донского Казачества • Триумфальные арки Помимо музеев и храма, наш экскурсовод проведет для вас обзорную экскурсию по Новочеркасску, во время которой вы сможете полюбоваться обликом города, его архитектурой, древними особняками и триумфальными арками, пройтись по его улицам и главным площадям.
Любой день, любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вознесенский кафедральный собор
- Атаманский дворец
- Музей Истории Донского Казачества
- Триумфальные арки
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи: Музей истории Донского казачества - 200 руб. /чел., Атаманский дворец - 150 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в пределах города Ростова
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Хотелось бы выразить благодарность за невероятно интересную экскурсию в город Новочеркасск. Мы ездили всей семьёй, каждый остался под впечатлением! Всем больше всего одинаково понравился собор! Спасибо экскурсоводу и водителю!
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М
Экскурсия великолепная! Хотели бы отдельно поблагодарить нашего экскурсовода,Раису Ивановну. Помимо обзорной экскурсии, впечатлил больше всего собор, очень величественный!
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И
Очень содержательной получилась экскурсия! Советую её всем, кто интересуется казачеством!
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