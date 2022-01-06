Что вы можете увидеть 🤩

Новочеркасск – столица Донского казачества. Войсковой Воскресенский собор и атаманский дворец, дворянские особняки и триумфальные арки.

Экскурсия в Новочеркасск из Ростова-на-Дону — это поездка в столицу Донского казачества, ведь именно здесь проживала его элита - атаманы, офицеры и чиновники. Этот город стоит посетить чтобы узнать историю, культуру и традициями казачества, также он уникален своей архитектурой XIX века.

Вознесенский кафедральный собор

Во время экскурсии в Новочеркасск вы сможете посетить Вознесенский кафедральный собор, который был заложен в день основания Новочеркасска 18 мая 1805 года. Это красивый и величественный собор выполненный в нововизантийском стиле. Изнутри храм расписан фресками, помимо иконостасов в нём так же есть картины, на которых изображены важные эпизоды истории донского казачества.

Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества

Атаманский дворец и Музей Истории Донского казачества отлично дополнят экскурс в историю города. Музей хранит коллекцию реликвий донского казачества: знамена, полковые штандарты, огнестрельное и холодное оружие донских казаков и многое другое. Музей особенно гордится и считает главным достоянием музея мемориальные вещи донского атамана М. И. Платова. В комплекс Музея Истории Донского Казачества так же входит Атаманский дворец, красивое здание в стиле классицизма, где останавливались царь и наследники престола во время визитов в Новочеркасск.

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